Los Juegos Paralímpicos 2024, celebrados en Francia del 28 de agosto al 8 de septiembre, han reunido a más de 4.000 atletas paralímpicos de todo el mundo, compitiendo en 22 deportes diferentes, incluyendo atletismo, natación, baloncesto en silla de ruedas y muchos más.



Estos juegos son una celebración del deporte y la superación personal, donde los atletas con discapacidades físicas, visuales e intelectuales demuestran su increíble talento y determinación.

El origen de estos juegos comenzó en la década de 1940, cuando el Dr. Ludwig Guttman, neurólogo alemán, comenzó a utilizar el deporte como una forma de rehabilitación,para veteranos de guerra con lesiones en la medula espinal y en 1948 se organizaron los primeros juegos de Stoke Mandeville en Inglaterra, coincidiendo con la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres, en estos primeros juegos solo participaron 16 veteranos de guerra, en silla de ruedas, compitiendo en tiro con arco, posteriormente se unieron los Países Bajos, convirtiendo el evento en una competición internacional, con lo cual los primeros Juegos Paralímpicos oficiales se celebraron en Roma en 1960, con una participación de unos 400 atletas de 23 países.

Desde entonces, se siguen celebrando cada cuatro años, creciendo en tamaño y alcance y siempre seguidos de los Juegos Olímpicos y en la misma ciudad.

Los Juegos Olímpicos se remontan a la antigua Grecia, pero esto no significa que tengan más importancia que los Paralímpicos, simplemente existen varias razones, entre otras muchas, mientras que los Juegos Olímpicos tienen muchos más patrocinadores, las empresas invierten más en publicidad y cobertura mediática debido al mayor retorno de inversión esperado.

Aunque ha habido algunos avances, aún existen estigmas y falta de comprensión sobre las capacidades de los atletas paralímpicos, todo esto influye mucho en la cantidad de cobertura mediática y el interés público, sin dejar de mencionar que todos los recursos en general, se concentran mucho más en los Juegos Olímpicos.

Este año, los medios de comunicación han dado un poco más de información, pero no alcanza ni de lejos, el nivel de los Olímpicos, algo que según mi opinión no veo nada justo, puesto que su esfuerzo es mucho mayor y siempre con menos recursos, por no dejar de mencionar que en RTVE, en la cadena 1 emiten la vuelta ciclista todos los años y cortan la programación que corresponde, en cambio los Juegos Paralímpicos están relegados a otros canales, dos como mucho, que pocas personas ven y la mayoría porque ni se enteran.

Otro dato a tener en cuenta es, que mientras que en los Juegos Olímpicos España ha ganado 18 medallas, en los Juegos Paralímpicos han sido 40 más una que quedó en propia meta, superando las de Tokio, Rio de Janeiro y demás, siendo solo en natación 15 medallas, destacando también atletismo y ciclismo.

Pero la mayor barrera arquitectónica siempre está en la mente de las personas, porque además de no pensar en los demás, las personas discapacitadas parece que son invisibles para una gran mayoría de la sociedad, sin pararse a pensar que, en cualquier momento pueden tener una en su casa, incluso ellos mismos.