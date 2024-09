Género y percepción de inseguridad

Vox no es lo que dice ser... Más bien parece el mundo de las abejas “humanizado”: abeja albañila, abeja carpintera, abeja maestra, abeja obrera, abeja reina. No hace falta tener muchos conocimientos para que Vox nos parezca un avispero, reunión de personas inquietas que causan alboroto o tensiones, pero no llegan a solucionar nada.