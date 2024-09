Tormo Franquicias Consulting participa en Tort, las tortillas de patatas preferidas de Barcelona, con el objetivo de impulsar su crecimiento

La "burger de tortilla" que ha conquistado Barcelona, llega a la franquicia con una propuesta innovadora y un ambicioso plan de expansión nacional Tort es el negocio que ha sabido adaptar lo clásico y lo moderno para adecuarlo al gusto actual. Así, transforman la tradicional tortilla de patatas en una deliciosa tortiburger (innovadoras tortillas en formato hamburguesa) que se ha convertido en el producto estrella de la compañía y que se puede disfrutar en más de 7 variedades de sabores diferentes (trufada, balear, carbonara, etc.) junto a sus guarniciones (boniato fries, aros de cebolla, etc.) Aunque, por supuesto, también hay espacio para los que prefieren apostar por la tortilla en el formato tradicional, tanto a nivel individual como para compartir.

En palabras de Pol González, fundador de Tort: "Hemos diseñado un concepto que te conquistará desde el primer instante: te enamorarás de nuestra marca y cuando pruebes Tort, nuestras tortiburgers se convertirán en tu nueva obsesión".

De esta manera lo han vivido en Tormo Franquicias Consulting que, a través de su filial Tormo Capital, no han dudado en participar en la compañía con el objetivo de liderar e impulsar este segmento de mercado, que presenta una indudable oportunidad de crecimiento y alto potencial de atracción para emprendedores e inversores. La consultora de franquicias también será la encargada de capitanear el proceso de expansión en el territorio nacional e internacional, ya que se ha planteado un ambicioso plan de crecimiento para los próximos 5 años de más de 60 unidades entre propias y franquiciadas en territorio nacional.

Desde la consultora, Laura Acosta, Directora de Marketing y Desarrollo de Negocio, afirma: "Estamos muy emocionados de empezar a trabajar con Tort, ya que el sector de la restauración está en constante crecimiento y la propuesta de Pol es innovadora y moderna. Por otro lado, requiere de locales de dimensiones reducidas, con baja inversión y poco personal, lo que lo hacen aún más atractivo para el franquiciado".

La compañía comunicará próximamente cuándo se producirá el esperado lanzamiento de la franquicia para todos aquellos emprendedores e inversores que quieran participar en un negocio rompedor y que estén dispuestos a compartir la determinación y el carácter de una marca que dará mucho que hablar en poco tiempo.

Información sobre Tormo Franquicias Consulting

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a más de 4.000 personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia.

Información sobre Tort

Tort es un negocio que llegó hace año y medio a Barcelona con el objetivo de reinventar y conceptualizar el concepto de la tortilla de patatas, adaptándola a los nuevos tiempos y a lo que el público demanda. Desde entonces, más de veinte mil tortillas, entre ellas, las tortiburgers han sido elaboradas y servidas. Su formato es un restaurante en formato híbrido, con posibilidad de degustación en el propio local o en la comodidad del hogar, escogiendo la opción delivery o take away.