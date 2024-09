Funnel Growth Formula: la agencia que revoluciona la captación de clientes con IA y un software todo en uno que reduce costes

¿Es posible automatizar por completo la captación de clientes potenciales, reducir el coste por lead y maximizar los resultados sin un gran esfuerzo? La respuesta es sí, y la agencia Funnel Growth Formula ha encontrado la fórmula perfecta En el mundo del marketing digital, encontrar la manera de conseguir clientes potenciales de forma eficiente y asequible es el objetivo de todos los negocios. Funnel Growth Formula, una agencia que ha dado un paso más allá, ha combinado las potentes herramientas de inteligencia artificial de Meta con su propio software integral. El resultado es un sistema automatizado que no solo mejora la captación de leads, sino que también reduce significativamente el coste por lead para los negocios de consultoría, asesoría y mentorías.

Una solución integral que facilita todo el proceso

Funnel Growth Formula no se limita a ejecutar campañas publicitarias, sino que ofrece un sistema completo y sencillo de usar, que automatiza el proceso de captación de leads desde el primer contacto hasta el cierre de la venta. Este software es un auténtico "todo en uno" donde se centraliza todo lo necesario para gestionar leads, agendar reuniones, recibir pagos y mucho más, eliminando la necesidad de utilizar múltiples herramientas externas."Queríamos crear algo que fuera mucho más que una campaña publicitaria. Nuestro software hace que nuestros clientes tengan todo lo que necesitan en un solo lugar," explica Miriam Lao, cofundadora de la agencia. "Esto no solo hace el proceso más sencillo, sino que también ayuda a bajar considerablemente el coste por lead".

Un software que marca la diferencia

El software de Funnel Growth Formula es el corazón de la estrategia aplicada por la agencia, y estas son algunas de sus características clave:

1. Conexión directa con las redes sociales

Los clientes de Funnel Growth Formula pueden conectar sus redes sociales directamente con el sistema. Cada lead que entra a través de las campañas se registra automáticamente en el software, lo que evita pérdidas de tiempo y asegura que cada contacto esté perfectamente organizado y listo para ser trabajado.

2. Gestión de leads en un solo lugar

El software funciona como un CRM intuitivo donde cada lead se almacena y se gestiona. Esto permite hacer un seguimiento preciso de las interacciones de cada cliente potencial, facilitando que los equipos de ventas puedan centrarse en aquellos leads con más probabilidades de convertirse en clientes.

3. Calendario integrado para agendar llamadas automáticamente

El sistema incluye una funcionalidad de calendario que permite a los leads elegir la hora que mejor les convenga para una llamada. Todo el proceso de programación está automatizado, eliminando la necesidad de intercambiar correos o mensajes para cuadrar horarios.

4. Alojamiento de cursos y gestión de pagos

Para quienes venden cursos o programas online, el software también permite subir, gestionar y vender los cursos directamente. Además, se integra una plataforma de pagos, lo que facilita la recepción de pagos sin necesidad de utilizar herramientas adicionales.

5. Acceso para closers especializados en cierre de ventas

Una de las funcionalidades más destacadas del software es que permite a los clientes dar acceso a su equipo de closers, setters y otros profesionales que pueden gestionar los leads y cerrar las ventas de manera eficiente, mejorando la tasa de conversión.

Reducción del coste por lead gracias a la centralización

Al tener todo centralizado en un solo lugar, el software de Funnel Growth Formula no solo optimiza el proceso, sino que también reduce el coste por lead de manera significativa. Al conectar las campañas directamente con su software y utilizar la IA de Meta para optimizar cada paso, la agencia ajusta continuamente la segmentación y los anuncios en función de los resultados, logrando atraer a los leads correctos con menos inversión."Nuestro enfoque hace que cada euro invertido en publicidad sea más efectivo, porque eliminamos a los ‘curiosos’ y nos enfocamos en las personas que realmente están interesadas en comprar," comenta Lautaro Ferrari, cofundador de Funnel Growth Formula. "Al tener todo el proceso gestionado desde nuestro software, no se pierden leads ni tiempo valioso en la organización".

Automatización que trabaja para el cliente 24/7

El sistema de Funnel Growth Formula trabaja de forma automática las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mientras los consultores, asesores y mentores se enfocan en brindar valor a sus clientes, el software se encarga de gestionar, organizar y optimizar el proceso de captación de clientes potenciales, reduciendo la carga de trabajo y maximizando los resultados.

Un sistema probado y personalizable

Cada negocio tiene necesidades diferentes, por lo que el sistema de Funnel Growth Formula se adapta a las especificidades de cada cliente. Desde la captación de leads hasta el cierre de ventas, la agencia se asegura de que todo funcione de manera fluida y eficiente. Gracias a la combinación de su software exclusivo y el uso de IA en las campañas publicitarias, los clientes de la agencia ven mejoras significativas tanto en el volumen de leads como en la reducción de los costes, lo que les permite crecer de forma rentable."Nuestro objetivo es ayudar a los consultores, asesores y mentores a escalar sus negocios sin la complicación de gestionar múltiples herramientas. Con todo en un solo lugar, podemos ofrecerles un sistema llave en mano que realmente funcione," concluye Lao.

Funnel Growth Formula es una agencia de marketing digital especializada en la generación automatizada de leads cualificados. Fundada por Lautaro Ferrari Y Miriam Lao, la agencia se ha convertido en líder en el sector gracias a su innovador software integral, que centraliza todo el proceso de captación y ventas, y al uso de IA para optimizar campañas publicitarias. Con su enfoque en la automatización y la reducción del coste por lead, Funnel Growth Formula está ayudando a consultores, asesores y mentores a alcanzar el siguiente nivel de éxito en sus negocios.

Es posible encontrar más información en su página web www.funnelgrowthformula.es