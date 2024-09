El largometraje 'Infinite Summer' del cineasta Miguel Llansó ('Crumbs', 'Jesus Shows You the Way to the Highway') se estrenará en nuestro país en el marco de la 57 edición de Festival de Sitges tras su première mundial en el Festival Internacional de Cine Fantasia de Montreal, Canadá.





El film, un thriller de ciencia ficción que aborda el transhumanismo durante el verano estonio, se podrá ver en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, el viernes 4 de octubre dentro de la sección Noves Visions, donde se programan títulos que apuestan por la experimentación, los nuevos lenguajes y los formatos y la hibridación de géneros.

La cinta está protagonizada por Hannah Gross ('Joker', 'Mindhunter'), Johanna Rosin ('Vaba Raha'), Teele Kaljuvee-O'Brock ('Vaba Raha') y Ciaron Davis ('Wonderland').

Escrita y dirigida por Miguel Llansó, la película cuenta con la dirección de Fotografía de Israel Seoane ('Crumbs', 'Jesus Shows You the Way to the Highway'). Allison Rose Carter, Jon Read, Rain Rannu, Tõnu Hiielaid y Miguel Llansó son los productores.

'Infinite Summer' es una coproducción de España (Lanzadera Films, productora de 'El Futuro Testamento', primer largometraje de Velasco Broca, actualmente en desarrollo), Estonia (Tallifornia) y Estados Unidos (Savage Rose Films, productora de 'Everything Everywhere All At Once', ganadora de 7 premios Oscar). Próximamente se anunciará la fecha de su estreno en salas de cine.

El director explica que "mi mente viaja de vuelta a Etiopía, su Museo Nacional, su Australopithecus de 3,5 millones de años. Mis viajes por carretera hasta los rincones más remotos de África. La evolución de nuestra especie. El tiempo cósmico. Hace millones de años, los homínidos hacían cosas parecidas a las que hacemos hoy: pelearse, tener celos, amar, insultar y reírse mucho. Pero, ¿cuál será el futuro de la humanidad tras la vinculación de nuestros cuerpos a dispositivos tecnológicos o a una química radicalmente transformadora? ¿Tendrá sentido seguir hablando de deseos, sueños y ambiciones humanas ligados a ese cuerpo del mañana? ¿Cómo sentiremos la individualidad tras la disolución de los límites de nuestro cuerpo, o su fusión con tecnologías u otras formas orgánicas?

Desde una perspectiva filosófica, 'Infinite Summer' gira en torno a esta reflexión sobre la tecnología aplicada a nuestro cuerpo. Estas narrativas transhumanistas están indeleblemente ligadas a las historias de la película y como director me fascinan y provocan terror cósmico".

SINOPSIS

Durante las vacaciones de verano, Mia y sus amigas prueban una app para meditar que produce experiencias psicodélicas. La investigación policial revela que detrás de la app hay una empresa fantasma, de intenciones desconocidas. Cuando una de las chicas acaba en el hospital y la otra escapa de milagro, Mia se enfrenta a la disyuntiva entre salvar a sus amigas y confesarse ante la policía o unirse a ellas en un viaje hacia lo desconocido.

MIGUEL LLANSÓ

Afincado desde hace algunos años en Tallin, Estonia, Miguel Llansó estudió filosofía y cine antes de lanzarse a sus múltiples aventuras. Gran aficionado a las músicas y cines experimentales, extraños y con espíritu punk, su reconocimiento internacional llegó cuando empezó a rodar en Etiopía. Sus trabajos se han proyectado en Sundance, Rotterdam, Locarno o Sitges y han recibido críticas positivas de Variety, Screen Anarchy, New York Times, Hollywood Reporter, etc.