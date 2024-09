​Anécdotas de Amistad Verdadera, una exposición fotográfica inspirada en toda una generación

Como impulsora de experiencias memorables entre amigos de verdad, Brugal quiere elevar las mejores anécdotas reales y rendirles el homenaje que se merecen. Para ello y con el fin de seguir promoviendo actividades culturales con las que disfrutar de momentos únicos de Amistad Verdadera, la marca se ha unido al prestigioso festival internacional de fotografía y artes visuales PHotoESPAÑA. El resultado es una exposición itinerante que revela las anécdotas más atesoradas de grupos de amigos reales de todo el país.





Anécdotas de Amistad Verdadera es un proyecto cultural firmado por el reconocido fotógrafo valenciano Ricardo Cases. Especializado en retratar las particularidades de su entorno más cercano y con una obra que se centra en los anhelos del ser humano, toma el objetivo en esta ocasión con la premisa de recrear algunos de los momentos vividos entre amigos en torno a una mesa, una barra o una pista de baile, y que han marcado a toda una generación. Así, Cases ha reinterpretado con su cámara las vivencias más inolvidables que distintos grupos de amigos han ido compartiendo con Brugal y que servirán para rememorar aquellas anécdotas de Amistad Verdadera que siempre les acompañan.

La exposición se inaugura en Sevilla el próximo 11 de septiembre en el Mercado del Barranco, que vuelve totalmente renovado tras una espectacular remodelación por su décimo aniversario, y hará un recorrido por distintas ciudades de España. Su segunda parada será Valencia, donde se podrá visitar en el espacio gastronómico Mercader, en el barrio del Cabañal, a partir del 16 de septiembre. Más tarde, el día 19 llegará también a la capital, donde se instalará en el emblemático Ateneo de Madrid, y por último, llegará hasta Málaga, a partir del 24 de septiembre en el concurrido Centro Comercial Muelle Uno - Puerto de Málaga, situado en el puerto de la capital de la Costa del Sol.

“Gracias a Brugal y PHotoESPAÑA he podido adentrarme en un universo nuevo, el de las anécdotas que forjan la amistad, esa red invisible que nos une a todas las personas y me ha parecido muy interesante observar lo sólida que puede llegar a ser a pesar del paso de los años”, asegura Ricardo Cases.

La exposición es gratuita y se podrá visitar en las siguientes fechas y espacios:

- Sevilla, del 11 al 22 de septiembre en el Mercado del Barranco (C/ Arjona, s/n, 41001 Sevilla. - Valencia, del 16 al 26 de septiembre en Mercader, en el barrio del Cabañal (C/ Joan Mercader, 16, 46011 Valencia). - Madrid, del 19 al 26 de septiembre en el Ateneo de Madrid (C/ Prado, 21, 28014 Madrid). - Málaga, del 24 de septiembre al 8 de octubre en Centro Comercial Muelle Uno - Puerto de Málaga (P.º del Muelle Uno, 4, 29016 Málaga).

Además, con motivo de la exposición, Brugal ha diseñado un cóctel muy especial inspirado en Anécdotas de Amistad Verdadera que se podrá disfrutar en algunos espacios señalados, sólo durante el periodo de la muestra.

En busca de las mejores anécdotas de Amistad Verdadera

La exposición se basa en grupos de amigos reales de toda España, así como en sus anécdotas que perduran tras los años. De este modo, Brugal, a través de un concurso en sus redes sociales, ha ido buscando las mejores anécdotas de Amistad Verdadera que han sucedido en bares, restaurantes, discotecas y locales de hostelería de distintas ciudades. Todos esos espacios han sido el escenario de algunos de los momentos más memorables de sus vidas.

Más de 200 personas han compartido sus mejores anécdotas de Amistad Verdadera, esos recuerdos de momentos únicos vividos con sus amigos que se mantienen con el paso del tiempo. Una vez recopiladas, el fotógrafo Ricardo Cases ha realizado una selección para rendirles homenaje a través de una recreación fotográfica que ha contado con los protagonistas de las anécdotas originales, que se han vuelto a reunir para inmortalizar este momento. De esta forma, la exposición permite mostrar cómo estas anécdotas han permanecido a lo largo de los años, tan vivas como en el día que sucedieron.