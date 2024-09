Vuelta al cole: cuánto ruido hay en las aulas

El exceso de decibelios al que estamos expuestos durante la mayor parte de nuestro día a día puede provocar problemas de audición no sólo en los adultos, sino también en los niños. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no exponerse a sonidos por encima de los 65 decibelios durante el día y los 55 decibelios durante la noche para proteger la audición.



El oído de los niños presenta una mayor vulnerabilidad. Aunque el desarrollo del sistema auditivo del niño en el nacimiento es relativamente completo, tiene una competencia muy limitada. Durante los primeros años, el niño es más sensible a los tonos agudos que a los graves y el sistema auditivo se convierte en una estructura progresivamente más compleja. Su refinamiento y maduración continúa a lo largo de la infancia y la adolescencia, por lo que es recomendable que la exposición a intensidades elevadas sea menor, para así alcanzar el máximo en las capacidades auditivas.

Los centros escolares son uno de los espacios donde más tiempo pasan los niños al día. Si las aulas no están debidamente insonorizadas, en las clases puede escucharse el ruido del tráfico o el producido en el interior del aula, así como el arrastre de sillas y mesas o los gritos de los niños en el recreo. Por todo ello, la audición de los más pequeños puede sufrir problemas severos y afectar al bienestar y la concentración.

Algunas de las principales consecuencias de la exposición de los niños al ruido ambiental pueden ser un rendimiento escolar bajo, déficit de atención, nerviosismo y problemas para conciliar el sueño o para socializar.

Para evitarlo, Audika, expertos en el cuidado de la salud auditiva, ofrece una serie de consejos claves para proteger la audición de los niños, comenzando por la concienciación y la prevención, elementos claves para garantizar una audición adecuada.

1. Evitar la exposición a ruidos fuertes: Los espectáculos infantiles, eventos deportivos, ferias o fiestas con pirotecnia y altavoces suponen la exposición a un ruido excesivo y prolongado que puede afectar a la salud auditiva de los niños. En estos casos, es recomendable protección con tapones, orejeras o auriculares antirruido.

2. Reducir el volumen de dispositivos de audio: Cada vez son más los niños que utilizan auriculares para escuchar música, ver películas o series o jugar a videojuegos. Esto puede suponer un peligro para su salud auditiva si no se utilizan correctamente. Se recomienda dejar descansar los oídos durante un cuarto de hora después de 45 minutos utilizando auriculares.

3. Reducir y ajustar el volumen de aparatos electrónicos que usamos de forma habitual, como el móvil, la televisión o las videoconsolas y juguetes ruidosos. 4. Realizar revisiones auditivas regulares: La prevención es la mejor forma de cuidar de la salud auditiva, tanto en adultos como en niños. Desde Audika recomiendan la realización de chequeos periódicos para fomentar la detección temprana de la pérdida auditiva.

5. Limpiar los oídos de forma adecuada: No debemos olvidar que los oídos de los niños son muy delicados, por lo que deberemos realizar una limpieza externa suave. Nunca debemos introducir ningún objeto en el conducto, como los bastoncillos, ya que en lugar de limpiar puede que sirvan para introducir la cera hacia adentro. También cabe recordar que los más pequeños suelen tener más cerumen, pero es algo positivo ya que previene las infecciones de oído, aunque un exceso puede suponer pérdidas de audición.

6. Proteger los oídos del frío, la humedad y los cambios de presión: Pasar mucho tiempo dentro del agua o expuesto al aire frío, los cambios de presión debido a la altitud, los virus respiratorios o las alergias ambientales pueden provocar otitis o dolor en los oídos. Siempre podemos prevenir o reducir estas molestias protegiendo los oídos y siguiendo las recomendaciones del médico especialista.

En palabras de Aina Bastús Juanola, responsable Pediátrica de Audika Kids España, “para nosotros es esencial sensibilizar a la población sobre la importancia de las revisiones auditivas en niños, ya que podemos evitar o identificar a tiempo problemas de audición. En Audika tenemos el compromiso de concienciar a las personas de la importancia de cuidar su salud auditiva y adoptar hábitos saludables para proteger su audición”.

La deficiencia auditiva en niños debe tratarse lo antes posible para evitar problemas en el aprendizaje del lenguaje. En caso de sospechar que un niño padece un problema de audición, se recomienda realizar un examen auditivo de inmediato.