​España alcanza las 36 medallas de Tokio a menos de tres jornadas para el final de París

El equipo español llegó este jueves en París a las 36 medallas logradas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 cuando quedan menos de tres jornadas para concluir las competiciones en la capital francesa, gracias a cuatro nuevos metales, que se colgaron en el cuello las nadadoras Nuria Marqués y Tasy Dmytriv, el ciclista Sergio Garrote y el atleta Álvaro del Amo.





España suma ya 7 oros, 10 platas y 19 bronces, y desciende al 13º puesto en el medallero, comandado un día más por China (73 oros, 55 platas y 37 bronces), por delante de Gran Bretaña (36, 28 y 19), Estados Unidos (27, 33 y 17), Países Bajos (21, 10 y 5) y Francia (17, 22 y 22).

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presenció el concurso de Del Amo desde las gradas del Estadio de Francia. Posteriormente, se marchó a la Villa Paralímpica, donde fue recibido por la jefa de expedición del equipo paralímpico español, Silvia Mansilla, y la nadadora Teresa Perales, antes de intercambiar impresiones varios deportistas de la delegación nacional.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, acompañó a Sánchez, al igual que el presidente del Comité Paralimpico Español (CPE), Miguel Carballeda, así como representantes de empresas patrocinadoras del Plan ADOP.

PLATA DE GARROTE

El ciclista Sergio Garrote se despidió de París 2024 con un segundo metal, esta vez de plata en la prueba de fondo en carretera (clase H2, con ‘handbike’ o bicicleta que se impulsa con las manos).

La lluvia intensa obligó a retrasar la salida durante una hora y provocó que la carrera se disputara con la calzada mojada. Constó de tres vueltas a un circuito urbano de 14,2 kilómetros con salida y llegada en Clichy-sous-Bois, localidad situada a unos 20 kilómetros al este de la Villa Paralímpica en París.

Durante la prueba, los ‘handbikers’ subieron dos veces un repecho del 4,5% en el kilómetro 6,4 del recorrido y otro del 4,7% a 850 metros de la meta.

Garrote marchó escapado durante la primera vuelta, pero, antes de completar el circuito por segunda vez, le alcanzó el francés Florian Jouanny, campeón paralímpico de la ruta en Tokio 2020. Ambos rodaron juntos durante varios kilómetros. Sin embargo, Jouanny se adelantó en el tramo final y cruzó la meta en solitario, con un tiempo de 1:20”18, para revalidar el título. A 22 segundos llegó Garrote, que se llevó la plata, mientras que el bronce correspondió al italiano Luca Mazzone.

BRONCE DE DEL AMO

El atleta Álvaro del Amo se colgó la medalla de bronce en lanzamiento de disco F11 (deportistas con ceguera) tras batir su mejor marca personal en un último intento con el que alcanzó los 39,60 metros.

En una mañana fría y lluviosa en el Estadio de Francia, Del Amo hizo un concurso muy regular y sin ningún nulo, en el que desde el principio se colocó en posición de medalla con un primer intento en el que batió su marca de la temporada (39,09 metros) y le colocó en cabeza de la competición. A mitad de la prueba ya era medallista provisional de bronce, pero en el quinto lanzamiento fue superado por el iraní Mahdi Olad (39,15 metros).

Muy seguro de sí mismo, en su sexto y último lanzamiento en París, el atleta español sacó su raza para enviar el disco hasta los 39,60 metros, 40 centímetros más que su anterior marca personal, algo que no pudo superar su rival iraní y que le aseguraba su segunda presea en estos Juegos Paralímpicos.

Del Amo fue rebasado por el italiano Oney Tapia (41,92 metros), mientras que el iraní Hassan Bajoulvand logró la medalla de plata con su mejor marca personal (41,75 metros).

DOBLETE FEMENINO EN 200 ESTILOS

Ya por la tarde, las nadadoras Nuria Marqués y Tasy Dmytriv consiguieron las medallas de plata y bronce en los 200 estilos SM9, respectivamente, con lo que ambas elevan a tres los metales de sus cuentas particulares en París.

En la piscina del Paris La Défense Arena, Marqués finalizó segunda en el segmento de mariposa, a solo nueve centésimas de la húngara Zsofia Konkoly, pero se situó primera en el estilo de espalda, con 74 centésimas de ventaja respecto de Konkoly.

La nadadora barcelonesa, que conquistó el bronce en esta prueba en Tokio 2020, mantuvo el liderazgo de la carrera al concluir el tramo de braza con 22 centésimas menos que su rival húngara, pero, acabó el estilo libre tocando la pared en segundo lugar.

Por su parte, Dmytriv fue de menos a más durante la carrera porque concluyó la espalda en el séptimo puesto, remontó hasta la quinta plaza en la braza, se situó tercera en la mariposa y se mantuvo en el tercer lugar al finalizar la prueba.

Konkoly se hizo con la medalla de oro al parar el crono en 2'33"31, en tanto que la plata fue para Marqués (2'34"19) y Dmytriv se colgó la de bronce (2'37"64), con solo 24 centésimas menos que la cuarta clasificada, la británica Toni Shaw, que no consumó su remontada hacia los metales.

TRES CUARTOS PUESTOS

Por otro lado, tres deportistas españoles se quedaron a las puertas de las medallas al finalizar cuartos en sus respectivas competiciones.

Así, el ‘handbiker’ Luis Miguel García-Marquina se quedó a solo un segundo de la medalla de bronce, lograda por Mirko Testa cuando ambos y el también transalpino Martino Pini esprintaron para el tercer puesto en los últimos metros de la carrera.

Otro cuarto puesto corrió a cargo del tirador Juan Antonio Saavedra en la competición mixta de R6 (rifle tendido a 50 metros), donde sumó 206,5 puntos, después de que se clasificara para la final en la primera posición.

El atleta Héctor Cabrera finalizó cuarto en el lanzamiento de jabalina F12 con una mejor marca de 62,04 metros. El deportista valenciano obtuvo el bronce paralímpico en esa especialidad en Tokio 2020.

MÁS DEPORTES

En natación hubo diplomas para varios finalistas españoles: Nahia Zudaire (cuarta en los 100 braza SB7), Marian Polo (quinta en los 100 braza SB13); el relevo de 4x50 estilos 20 puntos, compuesto por Toni Ponce, Miguel Luque, Marta Fernández y Sarai Gascón (quinto), y Jian Wang Escanilla (octavo en 200 estilos SM9).

En atletismo, Desirée Vila acabó novena en salto de longitud T63 (3,98 metros), en tanto que Adiaratou Iglesias se clasificó para la final de los 400 metros T13 (58”07), al igual que Sara Andrés en los 100 metros T64 (13”20).

Quedaron eliminadas de las siguientes fases Melani Berges (12”50) y Nagore Folgado (12”55) en 100 metros T12 y Fiona Pinar (13”73) en 100 metros T64.

Roland Garros acogió el partido de semifinales del cuadro individual entre Martín de la Puente (3º del ranking mundial) y el británico Alfie Hewett (1º), que ganó este por 6-2 y 6-0. El español jugará este sábado por la medalla de bronce contra el argentino Gustavo Fernández (4º).

En baloncesto en silla de ruedas, la selección española femenina perdió contra Alemania por un apretado 51-45 en el primero de los dos partidos que debe disputar para dilucidar los puestos entre el quinto y el octavo. Beatriz Zudaire (14 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias) y Vicky Pérez (14 puntos y 8 rebotes) destacaron en el equipo nacional.

Dos deportes vivieron este jueves el debut de deportistas españoles. En halterofilia, Loida Zabala finalizó novena en la categoría de menos de 50 kilos tras realizar un mejor intento de 75 kilos, tras un concurso meritorio por encontrarse en pleno tratamiento por un cáncer.

El otro deporte fue el judo, aunque los dos representantes españoles se quedaron fuera de las medallas: Daniel Gavilán (menos de 60 kilos en la clase J2), que ganó al francés Anatole Ruben por 0-10. perdió en cuartos de final ante el uzbeko Sherzod Namovoz por 10-0 y cayó en el primer combate de la repesca contra el brasileño Thiego Marques por 0-10. Y María Manzanero debutó con derrota en el combate inicial ante la brasileña Larissa Oliveira por 10-0.

Por último, otros nadadores españoles no pudieron clasificarse para sus respectivas finales: José Ramón Cantero (100 braza SB11); Jacobo Garrido, Ariel Schrenck y Sarai Gascón (200 estilos SM9), e Iván Salguero, Álex Villarejo y Emma Feliú (100 braza SB13).