España no es segura

La seguridad ciudadana es uno de los temas candentes de nuestra política y de nuestra sociedad de hoy. La seguridad ciudadana es un concepto donde entra en juego la objetividad, la realidad, y lo más importante: la percepción ciudadana.

Cada formación política, cada asociación o cada organización construye un relato, unas veces real y otras veces falso. La verdad es que la seguridad ciudadana está en horas bajas desde hace tiempo: la delincuencia está instalada en la sociedad española, y quien no lo quiera ver es porque está ciego.

Existe una estadística correspondiente al año 2023 que indica que los servicios planificados de vigilancia aumentaron en España un 10%... ¿Es suficiente? No. ¿Podríamos calificar a España como una nación segura? Mitad y mitad, es decir, creo que en un 55% no es segura, y en un 45% lo es, pero si la negatividad supera a la positividad se deduce que no es segura.

Existe un problema que se atisba a distancia: no siempre existe colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad, y si existe en una región policía autonómica, el problema se agrava considerablemente... ¿La razón? Entra en juego la política.

Otro problema que creo que tenemos en nuestro país respecto a la seguridad ciudadana es la poca colaboración del ciudadano, y es normal, ya que los españoles no estamos para meternos en más líos, deseamos tranquilidad.