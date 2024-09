Fiesta de la Vendimia de Aranda de Duero, del cinco al siete de septiembre

La VII edición festeja el trabajo y el esfuerzo de bodegueros de la zona con un sinfín de actividades: música en directo, degustaciones de los mejores vinos y sorpresas por descubrir con el tradicional pisado de uva.

Locales de Aranda de Duero y visitantes podrán disfrutar de la mejor gastronomía ofrecida por sus asadores y restaurantes, sin olvidar una cuidada selección de prestigiosos vinos tintos, blancos y rosados de la DO Ribera del Duero y una completa oferta cultural. Durante estos días las calles y lugares más emblemáticos de Aranda, como la Plaza Mayor o la Plaza de la Constitución, resonarán fuertemente con la alegría y la pasión de sus gentes.

Organizada por el Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero, en colaboración con el ayuntamiento de Aranda de Duero, y la participación de Ruta del Vino Ribera del Duero, la Diputación Provincial de Burgos, la Asociación de Hosteleros de Aranda y la Ribera (ASOHAR), la Fundación Caja Rural Burgos, la Asociación Empresarial de Bodegas acogidas a la DO Ribera del Duero (ASEBOR) y la Peña Tierra Aranda, esta séptima edición las actuaciones seguirán siendo de carácter gratuito para todos los asistentes.

Una agenda repleta de actividades

Jueves 5 de septiembre, a las 19 horas, pistoletazo de salida en la Plaza del Trigo con una cata multitudinaria que tendrá un precio simbólico de 2 euros y cuya recaudación irá íntegramente a Asociación Española Contra el Cáncer de Aranda de Duero. Una oportunidad única para degustar y disfrutar de la amplia selección de vinos de Ribera del Duero galardonados en los Premios Envero.

A las 20 horas, dará inicio la cata Premium, de 8 vinos seleccionados, en el Palacio de los Berdugo. Para participar en esta cata, es necesario formalizar la inscripción y realizar el pago correspondiente previamente.

Viernes 6 de septiembre, a las 20 horas, en el escenario de la Plaza Mayor comenzará la actuación de Dulzaro. Seguidamente, a las 21:40, se procederá a la ceremonia de bienvenida, que incluirá la entrega del Premio Herencia Ribera y el Premio del I Concurso de Fotografía. Para culminar la jornada, en torno a las 22:15, el grupo MODELO -ganador del concurso Talento Ribera- ofrecerá una actuación que promete elevar el ánimo y cerrar por todo lo alto la velada del viernes.

Sábado 7 de septiembre, Aranda de Duero se vestirá de gala para celebrar su última jornada de la Gran Fiesta de la Vendimia. La agenda del día comenzará a las 11 h. en el Ayuntamiento de Aranda de Duero, donde se llevará a cabo la rueda de prensa y el photocall de la VII edición de la Gran Fiesta de la Vendimia de Ribera del Duero. Este evento contará con la presencia de la conocida cómica y presentadora Eva Soriano, Embajadora de esta edición, y el reconocido actor vallisoletano Fernando Cayo, quien ha sido nombrado Ribereño del año.

Desde las 12:20, el Grupo Tradiciones del Duero hará su entrada en la Plaza Mayor, seguido por un acto institucional y el pisado de la uva de la mano de la Embajadora, y el Ribereño del año.

El ambiente festivo continuará con la música de Celtas Cortos, a las 13:45. A las 19:00 el Circus Company Javi Javichy ofrecerá un espectáculo de variedades, incluyendo malabares y humor, en la Plaza Mayor. Para continuar el ambiente festivo, a las 20:00 tendrá lugar una actuación de la mano de Mario Ezno con títeres y mucho humor en la Plaza de la Constitución. Las actividades nocturnas comenzarán con El Hombre Linterna a las 21:00 en la Plaza Mayor, seguido de la actuación de Café Quijano, a las 22:45. Como broche de oro, los asistentes podrán disfrutar de Los40 In Sessions (con Mario Díaz), desde las 00:45 horas.