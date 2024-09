Salima El Boussouni: visión y talento

Hoy tenemos el honor de entrevistar a Salima, una de las diseñadoras de moda más influyentes del mundo y ganadora del concurso internacional de Modavisión 2024. Con su creatividad inigualable y su enfoque innovador, Salima ha redefinido la industria de la moda, marcando tendencias y dejando una huella imborrable en las pasarelas internacionales. En esta entrevista, exploraremos su viaje personal y profesional, sus inspiraciones, y su visión para el futuro de la moda.



1- ¿Qué le inspiró a adentrarse en el mundo de la moda y cuándo supiste que querías ser diseñadora?

Crecí en una familia de diseñadores, de hecho soy la tercera generación de diseñadores de mi familia. Mi abuela Zoubida Lemrini tenía una escuela de costura y bordado, y mi madre Aicha Skalli era diseñadora de moda, ella fue quien fundó Caftan Skalli, la casa de alta costura que represento. Aunque no sabía que quería ser diseñadora de moda hasta que me gradué de HEC, una escuela de negocios en Montreal Canadá donde hice una presentación sobre mi pasión por la moda y fue entonces cuando tomé la decisión de ir a una escuela de arte y obtener mi título en Diseño de Moda.

2- ¿Podría describirnos cómo es su proceso creativo desde la concepción de una idea hasta la realización de una colección completa?

No tengo un proceso específico, a veces la tela es el punto de partida, a veces me inspiro en una película que estoy viendo, en una foto de una revista o incluso en un hermoso paisaje. Todo lo que me rodea puede ser una inspiración para mí.

3-¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en tu carrera y cómo los has superado?

La industria de la moda es una industria muy competitiva y desafiante, cambia rápidamente, por lo que siempre debes estar en la cima. Cuando llegó la pandemia, tuvimos que aprender a adaptarnos y acelerar. Pero el mayor desafío para mí sigue siendo poder crear algo nuevo e innovar constantemente sin perder nunca mi toque que es muy singular.

4-¿Cómo ve la evolución de la moda en la última década y qué cambios le gustaría ver en el futuro?

Mi línea de trabajo es la Alta Costura tradicional marroquí, por lo que el diseño, la creatividad, la calidad de los materiales y el trabajo manual tienen mucho valor, pero incluso en mi línea de trabajo, la gente va hacia la moda rápida, quiere comprar algo a un precio más barato para poder reemplazarlo rápidamente. Sobre todo desde la pandemia, ya que en mi país desde hace más de dos años no se permitían bodas y grandes eventos en general, por lo que para sobrevivir tuvimos que crear diseños más asequibles.

5-La sostenibilidad es un tema candente en la industria de la moda. ¿Cómo integra prácticas sostenibles en sus diseños y en su marca?

La moda sostenible se ha convertido en algo común en todo el mundo, especialmente porque la moda es la industria más contaminante. Hemos visto varias páginas en las redes sociales promocionando caftanes vintage y muchos diseñadores han comenzado su propia línea de caftanes reciclados. Por no hablar de las numerosas empresas especializadas en el alquiler de caftanes que afirman que es respetuoso con el medio ambiente.

6-¿Qué consejo daría a los jóvenes diseñadores que están comenzando su carrera en la industria de la moda?

Les diría que empezaran a trabajar en su proyecto lo antes posible, porque en una industria que cambia rápidamente como la moda, nunca es demasiado pronto para empezar y podemos aprender algo nuevo cada día, la competencia es feroz y cada día aparecen nuevos diseñadores. , así que cuanto antes mejor.

7-¿Que te motivó a participar en Modavisión 2024?

Como diseñadora de moda, para mí ser creativa siempre necesito un desafío, por eso participamos en desfiles y exposiciones de moda, participar en un concurso de moda y ganarlo nos da credibilidad y es una oportunidad no solo de mostrar nuestros diseños al público, sino también dejar que el mundo descubra nuestras tradiciones, y siempre es un momento de mucho orgullo representar a tu país mientras izas tu bandera.