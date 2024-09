"La revancha del colesterol" o el mayor engaño científico de nuestros tiempos

Detrás del lanzamiento de esta novela ensayo está la psicóloga y nutricionista Inés Viña y toda su experiencia con el síndrome de ovario poliquístico además del sobrepeso, la depresión, el lupus autoinmune y el cáncer (por el momento, va ganando ella), lo que la convierte en una ferviente defensora de la nutrición personalizada y de la dieta cetogénica terapéutica.

La revancha del colesterol es una novela-ensayo protagonizada por adorables sabuesos novatos y malos que no provocan pesadillas ni alientan terrores nocturnos.

Narra un misterio amable que se entrelaza con los últimos setenta años de cruzada anti-colesterol, al tiempo que presenta la hipótesis alternativa que está llamada a desbancar a la hipótesis dieta-corazón (la que acusa al colesterol alto y al consumo de grasa previo como culpables de los ataques al corazón), la hipótesis trombogénica, todo envuelto en una historia que casi huele a fábula con moraleja.

De la mano de una intriga apacible y de lectura ágil, la novela traslada al lector desde la Universidad de Oxford hasta la bucólica villa de Cariño, villa coruñesa que acogió a la autora tras huir de Barcelona en busca de paz y tiempo para sanar. Y casi, sin darse cuenta, su texto lleva a los claroscuros de la investigación científica en salud cardiovascular.

La autora pretende desafiar en sus líneas el miedo al colesterol y despertar tanto la curiosidad y sed de justicia, como a aquella adormilada parte de nosotros que un día creyó en la magia y el poder del karma.

“Tras leer el un artículo científico que tira por tierra los resultados de un ensayo clínico llevado a cabo en los 70 que probaba que los niveles bajos de colesterol no protegen del daño cardiovascular ni de nada, sentí la necesidad de hacer algo. Ahondé algo más con publicaciones en medios médicos de primer nivel que hablan de los tejemanejes de los fabricantes de estatinas, los fármacos que reducen el colesterol, por conseguir superar el billón de dólares pese a sus notorios efectos secundarios. De ahí nace esta novela”, explica Viñas.

Un día, mientras luchaba contra el viento de nordeste en el Faro Ortegal, la autora pensó que si gracias a que disimulaba la denuncia en una historia de fácil deglución lograba desenmascarar y revertir uno solo de esos falsos casos de alzhéimer, el esfuerzo habría valido la pena.

Sinopsis

Amanda es una prestigiosa investigadora en salud cardiovascular que lucha por mantenerse a flote en el mar de egos e intereses económicos que protege el mayor engaño científico de todos los tiempos. El día que fracasa en su afán de amordazar los abucheos que le asesta su conciencia y pierde su trabajo, oirá un insólito canto de sirenas que la llama desde Cariño, una villa de pescadores en la Costa Ártabra gallega. Y ya no habrá vuelta atrás, ni para ella, ni para la docena de destinos que enmarañará.

La portada muestra el famoso «mejor banco del mundo», en los vertiginosos acantilados de Loiba que la espectacular Ría de Ortigueira separa de la villa de Cariño.