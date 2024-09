FSC suspende provisionalmente el certificado de sostenibilidad de la empresa maderera que opera en el territorio de los mashco piro no contactados

Una de las recientes imágenes difundidas por Survival International en las que se ve a indígenas mashco piro en la Amazonia peruana, a pocos kilómetros de varias concesiones madereras. © Survival



El Consejo de Administración Forestal (FSC por sus siglas en inglés) anunció el pasado viernes 30 de septiembre la suspensión durante ocho meses del certificado de sostenibilidad de la empresa maderera Canales Tahuamanu.

La cancelación absoluta del certificado de sostenibilidad había sido exigida por las organizaciones indígenas peruanas FENAMAD y AIDESEP y Survival International, después de que Survival publicara las imágenes que demuestran que el área es el hogar de un gran número de mashco piro no contactados.

El líder indígena Julio Cusurichi, miembro de la junta directiva de AIDESEP, dijo: “Este es un paso importante, pero no el definitivo. Vamos a seguir luchando con la misma fuerza hasta que logremos una victoria histórica a favor de los derechos de los pueblos”.

La directora de investigación y campañas de Survival International, Fiona Watson, dijo hoy: “Esta es una buena noticia, pero sólo la mitad de lo que se necesita. El FSC sabía desde hace años que esta empresa operaba dentro del territorio de los mashco piro, de hecho ha habido más de un encuentro fatal entre los mashco piro y los madereros.”

“La masiva cobertura mediática de las imágenes que Survival International publicó el pasado julio y los 15.000 emails enviados al FSC por los simpatizantes de Survival han obligado claramente a un reticente FSC a tomar medidas. Es bueno que se haya suspendido la certificación de sostenibilidad de la empresa, pero no hay motivo para no cancelarla definitivamente. Las organizaciones indígenas y Survival seguirán observando la situación de cerca para garantizar que el anuncio de FSC no se quede solo en palabras.”

“Según el derecho peruano e internacional los mashco piro tienen derecho a la propiedad de su territorio y a que no lo talen. Esperamos que el FSC reconozca esto; de lo contrario, nuestra campaña de presión continuará”.