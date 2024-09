La Creación y la lógica

La lógica es una ciencia,

que estudia, con fundamento, reglas del conocimiento que llevan a la evidencia. Aunque alguno en su indigencia, y creyéndose erudito, coloca su voz en grito, ante súbditos y reyes promulgando que sus leyes son las de un jurisperito.

Pues que no cuenten conmigo, para deshacer entuertos, o para acudir a puertos ayunos de un buen abrigo. Ni aun queriéndolo consigo, entender ciertas cuestiones, basadas en impresiones, carentes de garantías, o en pretendidas falsías no ajustadas a razones.

Yo me baso, simplemente, en un coherente relato, de contenido sensato y de comprensión prudente. Y proclamo firmemente, con tristeza y con dolor: es un verdadero error, “ver” puertas sin carpinteros, cocinas sin cocineros y la Creación, sin Creador.