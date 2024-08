​Pedimos la dimisión del alcalde de Alfafar por su "violencia verbal"

Juan Ramón Adsuara (PP) es el polémico alcalde de Alfafar envuelto cada vez en una historia más rocambolesca y en este caso, en respuesta a un comentario mío en la red social X ha mostrado una actitud antidemocrática y que presuntamente podría constituir una incitación a la violencia.



Dichos comentarios del alcalde se han producido en respuesta a un comentario mío en la página de la "Federació Darwinista Valenciana de Bous al Carrer" que ha compartido varios de los graves accidentes ocurridos durante el fin de semana en festejos taurinos en Alfafar.

En un comentario, el primer edil sabiendo que soy el organizador de la plataforma antitaurina de Alfafar y que llevamos años protestando en el pueblo, me llama cobarde señalando entre otras cosas que "no tengo cojones a ir a otros pueblos, a manifestarme, al saber cómo saldría".

Más allá de su actitud de matón, lo primero es que confunde los términos y no hemos realizado ninguna manifestación, hemos realizado una concentración y la llevamos haciendo desde 2019 en Alfafar por motivos de cercanía, pero tampoco debemos dar explicaciones de por qué lo hacemos en Alfafar, puesto que el derecho a concentración donde queramos, está amparado por la legalidad.

Además, sabe perfectamente que hemos ido a muchos otros pueblos.

Ya me parece una actitud completamente antidemocrática que a un alcalde le moleste que la gente pueda reivindicar lo que considera justo libremente que en este caso es la abolición de unos eventos de extrema violencia contra los animales que se subvencionan con dinero público, ponen en peligro a las personas y a la infancia, destrozan el mobiliario urbano encontrándose un colegio, abusan de la sanidad pública por imprudencias constantes y un montón de molestias para el vecindario.

Lo que me llama la atención, es que dice que en otro pueblo me puede pasar algo como si encima tuviera que dar las gracias a Alfafar y a sus taurinos por no darme una paliza mientras ejerzo el derecho a concentración.

Encima, además de que este alcalde ya me reconoció el terrible maltrato animal de los toros embolados, ahora está reconociendo que los taurinos son violentos y por eso me puede pasar algo en otro pueblo, pero también me llama bastante la atención que no haga la más mínima mención a que eso sería injustificable y por ello, no entiendo realmente si lo que está diciendo es que vaya a otro pueblo y me peguen una paliza por concentrarme libremente por una causa justa como es la protección de los animales y todas las consecuencias que afectan negativamente a las personas.



Aunque para mí no es un hecho importante que una persona escriba mejor o peor, a muchas personas les ha llamado la atención las faltas de ortografía y de puntuación del alcalde para hablar en valenciano (aunque en castellano también muchas veces pasa lo mismo).



DEBE PRESENTAR SU DIMISIÓN



Por ello, pido al alcalde Juan Ramón Adsuara que presente su dimisión o que el Partido popular le cese, además de que las concejalas y concejales de su propio partido en Alfafar reprochen esta conducta de forma valiente.

También nos hemos dirigido a todos los grupos de la oposición para que pidan la dimisión del primer edil, o como mínimo, unas explicaciones o una reprobación por estos gravísimos hechos que después ha seguido reiterando.

Respecto a esta cuestión, no se trata de si los grupos políticos de la oposición apoyan o no la violencia hacia los animales, se trata de que rechacen la conducta del máximo responsable de Alfafar independientemente de ideologías y de lo que piensen de nuestra plataforma por la defensa de los animales.

Un representante público, con tal falta de autocontrol, no puede seguir ni un minuto más cobrando miles de euros y tirando por tierra el buen nombre de Alfafar, donde la mayoría de personas rechazan la violencia hacia los animales y toda la problemática que trae.

Los comentarios podría borrarlos, pero además de pantallazos, ya hay un montón de testigos y de pruebas de que los ha publicado allí y, por lo tanto, esas palabras solamente deberían llevarle a la dimisión, pero es demasiado orgulloso para hacer esto o para pedir disculpas como ya ha demostrado multitud de ocasiones.

De hecho, no nos permitía hablar en los plenos y llegó a realizar difamaciones sobre mi persona sin darme después de la palabra hasta que acudimos a presentar una demanda frente al juzgado de primera instancia de Catarroja para un acto de conciliación previo a querella criminal y tras hacerlo público en la prensa, en el siguiente pleno pudimos hablar y ya retiré la demanda al entender que había cumplido su objetivo.

Otra de las polémicas, ha sido reconocerme el sufrimiento del toro embolado y no negar que lo haya hecho cuando se lo dije ante el pleno, pero meses después decir que hay estudios contradictorios sobre el sufrimiento del toro lo que ya traspasa todos los límites de negacionismo científico y sentido común estando en pleno siglo XXI.



«Los toros son animales herbívoros que no suelen desplazarse grandes distancias debido a su corpulencia; gustan de tumbarse sobre la hierba, a la sombra de los árboles. El hecho de sacarles de este pacífico entorno para meterlos en camiones, actividad que se realiza a base de palos, porque los animales no quieren salir de su hábitat y ser situados en un ambiente hostil, lleno de gente vociferante, les causa una profunda angustia», ha declarado Rosa Más, bióloga y activista.



«Además, sus músculos poseen fibras musculares cortas, no adecuadas para correr; obligarlos, les genera cansancio y fatiga respiratoria. El asfalto de las calles daña sus pezuñas, acostumbradas a la tierra, por eso es frecuente ver sangre en las calzadas por las que los toros son obligados a correr», ha añadido. «Los festejos taurinos son el epítome del afán de dominación del humano sobre la naturaleza, del hombre sobre la bestia, de una cultura patriarcal y violenta que es todo lo contrario a una sociedad justa», zanja la bióloga.



Lógicamente, sabemos que las víctimas a lo que más temen es al fuego y quien niegue hoy en día el sufrimiento de cualquier "espectáculo" con animales, pues es para preocuparnos.

Por otro lado, sigue autorizando eventos donde se explotan caballos y ferias medievales con animales que implican un tremendo sufrimiento, especialmente para las aves rapaces.

Varios medios de comunicación publicaron ayer esta actitud del alcalde comprobando los comentarios para garantizar la veracidad de las afirmaciones que hacía en una nota de prensa que envié.

En 2019 hicimos nuestra primera concentración y el día de antes, me avisan de subdelegación del Gobierno que teníamos que irnos detrás de una iglesia donde no nos veía nadie al haber poca distancia con los "eventos" taurinos y no poder garantizar la seguridad (según la corporación municipal de este Ayuntamiento).

Además de ser falso y que para eso están las autoridades, casi estuvimos más cerca donde nos pusieron y encima, habría que ver si es legal que te avisen el último día para que no puedas presentar el recurso ante el juzgado de lo contencioso administrativo.



EL ALCALDE NO DA LA CARA





Los bous al carrer de Alfafar, celebrados en la noche del pasado viernes, 23 de agosto, dejaron imágenes escalofriantes con momentos de pánico cuando el toro que iba a ser embolado se soltó de la cuerda, momento antes de ser sujetado al pilón.



En ese instante, decenas de personas se encontraban rodeando al toro aterrorizado y salieron despavoridas cuando el animal campó a sus anchas por el recinto taurino.

Un hombre resultó embestido por el toro dando a la "víctima" varias vueltas de campana. Intentó escapar, pero no lo conseguía. Lo arrastró durante varios metros y cuando trató de salir corriendo de nuevo, otra vez.

Fueron varios los aficionados que intentaron despistar al res sin éxito. El embestido quedó en el suelo inmóvil durante varios segundos. Finalmente, el toro avanzó y dos taurinos pudieron poner a salvo al hombre en la barrera.

La plataforma antitaurina de Alfafar se mostró inmediatamente muy crítica con el suceso, señalando que ya habíamos advertido en un comunicado del mismo día, días antes y desde hace muchos años de lo que iba a pasar y al final, en cualquier momento, tendremos una evitable muerte.

Esto se hizo para aumentar el argumento para que por fin deje de autorizar la tortura animal.

"El toro no se iba, no se iba", afirma una presente, quien explica que tuvieron que hacer un torniquete en la pierna "porque se desangraba". "Lo llevaron a urgencias rápido porque estaba muy mal; tiraron agua donde estaba la sangre y salió un río rojo". "Llega a no estar embolado y lo mata".

Según han difundido los taurinos por ahí, fueron unos momentos de "tremenda angustia", los mismos taurinos que saben la inseguridad que conlleva y lo siguen apoyando, pues muchas veces el morbo es que cojan a alguien.

Por si era poco, el sábado la víctima participante, una vez ya con las bolas de fuego encendidas, volteó varias veces a uno de los participantes, que aguardó inmóvil en el suelo hasta que el toro se marchó.

En definitiva, este material gráfico ha sido publicado por la Federació Darwinista Valenciana de Bous al Carrer y el alcalde ha aprovechado mi comentario donde decía que se estaba dando muy mala imagen de Alfafar por culpa de la tortura animal haciendo él estas afirmaciones injustificables.

De igual manera, pese al clarísimo material gráfico publicado ahí y en los medios de comunicación, el alcalde no se ha dignado a dar explicaciones, al igual que tampoco lo hizo el año pasado cuando una persona menor de edad que participaba ilegalmente fue corneada una y otra vez por una vaca sin tampoco la más mínima consecuencia ante la ilegalidad que podía haberle matado.

Si algo podemos sacar en positivo, es que el alcalde de Alfafar, además de reconocer el sufrimiento de los toros embolados en su día, ahora nos reconozca que los taurinos son gente violenta.

SEGUIREMOS LUCHANDO CON LA CARA BIEN ALTA

Estas actitudes antidemocráticas parece mentira que ocurran en pleno 2024 y por parte de un cargo público de máxima responsabilidad que es incapaz de mantener el autocontrol en redes sociales.

Nuestra plataforma se va a seguir concentrando libremente las veces que considere y es que por mil vueltas que le he dado al comentario del alcalde y veces que me lo he leído, más allá de la mala educación, es que en general no hay por donde cogerlo.

¿Un alcalde diciéndote que no tienes cojones a ir a otro pueblo porque te va a pasar algo y diciéndote dónde tienes que protestar y dónde no?

Juan Ramón Adsuara debe asumir su error o sus constantes errores al frente del Ayuntamiento de Alfafar y entregar su acta por el bien de todo el mundo.

Mientras tanto, también queda claro que mientras esté al frente del Ayuntamiento, va a imponer la violencia hacia los animales al contrario de lo que pide la mayoría del pueblo y tan siquiera parece importarle el colegio Remedios Montaner que queda destrozado y los taurinos alcoholizados entran incluso al patio.

Los "eventos" taurinos un año más no han dejado de protagonizar violencia, accidentes y polémicas de todo tipo por culpa de políticos anclados en la edad media que permiten algo que en la mayoría de países es un delito y a sabiendas de todas las consecuencias que trae para los animales, para los pocos inconscientes que van poniendo en peligro su integridad física y en general, para el vecindario y la infancia a la que hasta el comité de derechos del niño de la ONU pide alejar de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental.

Aunque parezca mentira, el Partido popular de Santa Pola suprimió las vaquillas por el maltrato animal y la inseguridad para las personas que conllevaban y además, destinando el dinero a otras causas.

Lo dicho, esperamos que el señor Adsuara dimita voluntariamente o de lo contrario, que toda la oposición pida su dimisión por comportarse como un auténtico matón y no como el alcalde del pueblo y el Partido popular, debería controlar a quien pone a representarlos y actuar en esta cuestión.



También es vergonzoso que cada dos por tres Alfafar esté en el punto de mira por culpa de las polémicas que crea un político cuya función debería ser solucionar problemas, pero ahora sabremos si el resto de su partido lo comparte y si la oposición también tolera este tipo de conductas.

Si tú también quieres acabar con la tortura, en noesmicultura.org puedes buscar tu zona más cercana para firmar la iniciativa nacional para desproteger la tauromaquia y si vives por Alfafar o cerca, escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com o al 691093886 para unirte a nuestros actos que mientras la salud nos lo permita, no vamos a dejar de hacer, pues los animales siguen sufriendo en las anacrónicas diversiones humanas.

Igualmente, el día 1 hay una manifestación en Jávea contra los toros a la mar (calle casetes 25) y será desde las 18:00.