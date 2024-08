​El PSOE de Paiporta blanqueó al concejal de Vox investigado por pedir plomo para los inmigrantes

La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias de investigación penal al concejal de Vox en la localidad valenciana de Paiporta, Daniel Furió por unas declaraciones xenófobas realizadas el pasado mes de julio en la red social X en las que propuso "plomo" para inmigrantes.



El Ayuntamiento de Paiporta (Valencia) acordó denunciar ante la fiscalía a Daniel Furió por sus declaraciones xenófobas en X, red social en la que propuso plomo para inmigrantes, al considerar que esas afirmaciones constituían un delito por "incitar al odio y a la violencia" y se acordó retirarle inmediatamente su asignación.

Así se decidió durante el pleno municipal de julio con los votos a favor de PSPV (que gobierna en minoría), PP y Compromís y los únicos votos en contra de los dos concejales de Vox.

Asimismo, se aprobó también una moción de reprobación a Furió por la difusión de ese mensaje en el que decía: "El que quiera terminar con la inmigración. Debe de cumplir con la ley, por lo cual, si alguien asalta nuestra frontera o entra de manera ilegal, hay que decirle, ¿atrás o plomo? ¡Si decide continuar hacia adelante, hay que aplicar el plomo...!".



El post fue posteriormente borrado "por la mentalidad psicópata que tiene la izquierda", señaló el concejal xenófobo en el pleno.

Sin embargo, el Partido popular de Paiporta también votó a favor de la moción como ya he comentado.

Igualmente, la moción acordaba solicitar su dimisión como concejal de este ayuntamiento, así como instar al grupo político Vox a su expulsión.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Desde el PSPV recordaron que en el pleno de febrero el edil ya se había pronunciado en términos similares. El edil aseguró en su defensa que estaría "siempre" en defensa de sus "ideales" y continuó con su mensaje xenófobo mostrando titulares de medios ultras para vincular la inmigración con la delincuencia.

En mayo de 2023 Daniel Furió, afirmó en un acto electoral que la “ideología de género” o la ideología LGTBQ+ como quieran llamarse“ es ”basura“ y ”rastrera“. En la misma intervención, Furió arremete contra el primer edil trans de España (de Compromís) y criminalizó allí también a los inmigrantes, todo ello en un acto en el que también participó la diputada autonómica de Vox Ángeles Criado.

Cabe recordar que el Partido Socialista de Paiporta le dio un sueldo de 1.300 € adicionales a este concejal por no hacer nada como él mismo reconoce y pese a que ha tenido otros comportamientos machistas, homófobos o xenófobos y ya contra las personas que defendemos a los animales o el medio ambiente ni te cuento.

Según Vicente Ciscar, del Partido Socialista, este concejal tiene otra denuncia por parte de una compañera de su grupo por usar fotos de menores sin permiso.

La alcaldesa del municipio Maribel Albalat ha blanqueado junto a su grupo a este concejal regalándole un sueldo adicional y teniendo comportamientos que dejan mucho que desear por parte de un partido que se llama progresista, pues esa misma alcaldesa fue la que volvió a autorizar la tortura taurina pese al acoso ultra que hubo en el pueblo cuando se dejaron de autorizar bajo la legislatura de Isabel Martín.

Compromís Paiporta ha sido el único partido que se ha opuesto a las remuneraciones adicionales que recibía este concejal y que sigue recibiendo el Partido popular sin función alguna.

MÁS PERSONAS INVESTIGADAS POR EL MISMO DISCURSO

Además de este polémico concejal, también hay diligencias abiertas en Fiscalía por comentarios considerados xenófobos de la exconsellera de Justicia e Interior Elisa Núñez (salió del Consell con la decisión de Vox de romper los pactos autonómicos que mantenía con el PP y posteriormente se dio de baja del partido) y la concejala en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero.

Entre muchas otras cosas, Núñez afirmó en unas declaraciones que "nuestra seguridad y nuestras vidas están siendo sacrificadas en nombre de los caprichos multiculturales de la izquierda".

Respecto al concejal de Paiporta, más de una vez me ha insultado por Twitter mostrando además bastante desconocimiento e ignorancia en lo que respecta a los animales o la defensa del medio ambiente, pero es lamentable el blanqueamiento que el Partido Socialista ha hecho a esta persona pese a reconocer que ya había tenido actitudes similares.

Tampoco se entiende cuál puede ser el interés de la alcaldesa en devolver los eventos violentos con los animales que ya estaban olvidados desde 2018 a pesar de todo el acoso ultra y de grupos como España 2000 que hubo en ese momento y recordemos que la alcaldesa todavía no ha dado explicaciones de las noticias que salieron en la prensa acusándole de asistir a actos de partido remunerados encontrándose de baja médica durante meses.



El actual gobierno socialista de Paiporta cada vez deja más que desear y esperamos que recapaciten y les sirva esto de lección.

De igual manera, personas como Daniel Furió deberían ser apartadas de las instituciones por el peligroso discurso de odio constante que representan bajo las siglas de Vox, partido que parece amparar sus reiteradas conductas a la vista de que ninguna consecuencia han tenido.