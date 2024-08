Esa y otros poemas

Esa

Esa mujer es un tugurio no es parecida a ninguna alondra no escatima su perfil más bárbaro la ufana su estirpe gangosa grávida cuanto que al filo del letargo.

*

La gata

(a Boni)

Ella es una gata común pero mi amor por ella no es común

Odio que la critiquen y la dejo vivir

Me la trajeron de chiquita la crié solo yo soy sólo yo en mi casa y la gata

Es una realista: me pide la carnaza topeteándome no exenta de animosidad

Doméstico soy como mi gata

Quedarán sin decir muchas cositas que sí revelaré en próxima entrega

Espero haber sido claro muy claro y literariamente fresco muy fresco.

*

Candidades

10 mujeres se cepillan el pelo 9 hombres se cosen un botón 8 niños se crispan de repente 7 ancianas caminan por el borde 6 mujeres se reconsideran 5 hombres se plagian 4 niñas adolecen 3 ancianos escarban sus bolsillos y así sucesivamente dos muletas un padre nuestro y cero peso no nos restañan ni aun la herida más simétrica.

*

Mal

Es maldita la tempestad maldita sea la tempestad:

y cae el cielo a terrones.

*

Comida

Pasta de titán sobre la mesa de la cocinita

Me unté con esa pasta

Y aquí me estoy comiendo rico y hambriento como siempre.

*

La constante es querer

No supe atreverme a querer no quise atreverme a saber

Amparo Mom nunca diría lloré sin querer (nos reveló, mientras quería, Norah Lange) Amparo Mom nunca lloró sin querer

En el exilio ¿usted lloró sin querer ante un mate espumoso?

¿Quería usted cuando lloraba sin querer?

¿Quiso usted cuando quería? ¿Tal vez quiso cuando no quería?

(Sin querer bostezó y se durmió)

¿Usted lo dijo sin querer?

*

Abundábamos

Abundábamos en cópulas

algunas se suspendían extenuados, sin eyaculación

sin sobrepasar la marca de cuatro cópulas con consecuencias seminales

y dando acceso hasta seis por suma de cópulas.

*

Tu mordida

Inexperta en tu embestida

púbera que me hiciste mal cuando te desesperaste

Sin racionar no hay poesía.

*

Complementarios

El áspero y la suave hacían planes: que un juego de dormitorio, aunque no en Maple El imperativo y la sutil No recibirían herencia estos enamorados Disfrutaban de sus besos complementarios

Un perro blanco levanta la patita Mientras ellos lo miran los estimo En la ciudad no se me pierden ni en la memoria Transiten de manos tomadas por Florida

o Bacacay ya abuelos.

*

Si te morís

Si te morís con los ojos abiertos sonaste:

ni en sueños volverás a pestañear.

*

Quedé

¿Partido en el parto de mí

o aun antes?

*

Hubieran sido dos

Hubieran sido dos, me dijo eso me dijeron, que eran dos

Desarticulados bien de noche en un banco del Parque Lezica de duelo

allí estábamos, ella conmigo

ya, creo 17 de febrero de 1964.

*