El 90% de los españoles espera que la IA transforme el mercado laboral en todos sus aspectos

La mitad de los ciudadanos está preocupada por la falta de regulación y control sobre esta tecnología emergente, según datos del estudio Observatorio Hostinger sobre la transformación digital. El 51% de los encuestados afirma que tiene un nivel muy bajo de conocimientos sobre IA.

La inteligencia artificial: transformación en el mercado laboral en España

La inteligencia artificial (IA) se consolida como la tecnología más transformadora de los últimos años. A pesar de las preocupaciones sobre el posible impacto en el mercado laboral, la mayoría de ciudadanos confía en que desarrollará nuevos perfiles profesionales en las empresas.

El 89% de los españoles espera que la IA transforme el mercado laboral en todos sus aspectos, mientras que el 70% de los españoles cree que aparecerán nuevos puestos de trabajo y oportunidades. Estas son algunas de las principales conclusiones recogidas en el estudio “Observatorio Hostinger sobre la Transformación Digital”.



El estudio de Hostinger subraya que casi la mitad de los españoles considera positivo el uso de herramientas generativas, como ChatGPT y Copilot, en su entorno laboral.

Sin embargo, un 61% anticipa que afectará significativamente su trabajo actual de alguna forma. A pesar de estas expectativas, cuatro de cada diez personas temen que una herramienta impulsada por IA podría reemplazar su puesto en los próximos años.



Además, casi la mitad de los españoles ve positivo el uso de herramientas generativas en el ámbito laboral, donde ya se está demostrando en muchos casos un importante ahorro de tiempos en la ejecución de tareas repetitivas. Esta aceptación refleja un creciente interés y confianza en esta tecnología emergente.

La IA ya se percibe como una herramienta que puede mejorar la eficiencia y creatividad de muchos ámbitos, desde el trabajo hasta la educación, siendo además las pymes las grandes beneficiadas.

A pesar de las oportunidades que generará la IA en todos los ámbitos de la economía, el 76,7% subraya que destruirá muchos trabajos en los próximos años. No obstante, son las personas con mayores ingresos en sus hogares quienes tienen una opinión más positiva de esta disrupción. Como aspecto determinante, son los ciudadanos más jóvenes que residen en municipios entre cincuenta mil y doscientos mil habitantes los que consideran que esta disrupción tecnológica les reemplazará. Un dato que coincide con la opinión de las mujeres, quienes reconocen en mayor medida que los hombres que destruirá muchos puestos de trabajo.



“La IA está mejorando la eficiencia de las empresas. Estamos viendo importantes ahorros de costes y tiempo en el desarrollo de tareas como el diseño y creación de webs. Poco a poco vamos a ir viendo cómo se logran importantes avances en este campo. Esta tecnología va a tener un impacto grande en el empleo pero va a ayudar a generar nuevos puestos de trabajo sin lugar a dudas”, explica Walter Guido, Country Manager de España e Italia en Hostinger.

Desafíos y oportunidades

El informe de Hostinger identifica que la falta de regulación y el control sobre esta tecnología están entre las grandes preocupaciones de los ciudadanos (el 56,1%), seguido de la posible pérdida de empleos (52,3%) y el impacto en la privacidad y seguridad de los datos personales (52,1%).

Tan solo un 4,7% de los españoles indica que no tiene ninguna percepción negativa respecto al desarrollo de esta tecnología que ya está cambiando la manera de realizar muchas tareas en el ámbito laboral, como la programación, la creación de webs o el análisis estadístico. La mitad de los encuestados ve positivo el uso de herramientas generativas en el trabajo, tales como ChatGPT o Copilot.

Los datos obtenidos en el estudio de Hostinger ponen de manifiesto que 2 de cada 3 personas (65,4%) apuntan que no están suficientemente informados sobre los posibles riesgos derivados de esta tecnología.

En los dos últimos años las herramientas impulsadas por IA han experimentado un gran avance, demostrando algunas de las capacidades que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM, por sus siglas en inglés) están logrando.



Este tipo de servicios permiten, entre otras cosas, desarrollar desde cero contenidos informativos, producir imágenes o vídeos o crear webs sin apenas conocimientos técnicos. A pesar de su impacto mediático, el 51% de los españoles todavía sienten que tienen escasos conocimientos y un nivel bajo sobre esta tecnología.