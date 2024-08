​¿Cómo pueden las ciudades españolas paliar el aumento de temperaturas?

La biodiversidad de nuestro planeta es inmensa, y dentro de ella, existen especies que, aunque no sean tan conocidas como los tigres o elefantes, desempeñan un papel crucial en sus ecosistemas. Estas especies menos populares también enfrentan amenazas serias que las han llevado al borde de la extinción. A continuación, te presentamos cinco animales fascinantes que están en peligro crítico y de los que quizás no has oído hablar mucho.