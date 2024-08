​Lucía Gil, Nerea Rodríguez y Mario Jefferson entre los cantantes de MECANOEXPERIENCE

MECANOEXPERIENCE, el espectáculo musical donde todos los fans de Mecano, y los que no, podrán revivir las canciones de su vida en un formato único que llega a Madrid el próximo 17 de septiembre, acaba de anunciar que los cantantes Lucía Gil, Nerea Rodríguez y Mario Jefferson formarán parte de su elenco.



MECANOEXPERIENCE, que estará de septiembre a junio en el teatro Infanta Isabel, en pleno centro de la capital, nos hará revivir los temas más emblemáticos de Mecano, como nunca antes hemos hecho. Al son de temas como Hijo de la Luna, Barco a Venus, Quédate en Madrid, Perdido en Mi Habitación, Mujer contra Mujer o Maquillaje, este espectáculo nos hará bailar, cantar y emocionarnos como nunca, combinando tecnología con una puesta en escena única donde cantantes, bailarines y músicos forman un show que nadie se puede perder.

Un elenco de ensueño

Ahora, MECANOEXPERIENCE acaba de anunciar que Lucía Gil, Nerea Rodríguez y Mario Jefferson formarán parte del elenco, siendo, junto a Austin Guerrero, Gera Márquez y Beatriz Torres, los cantantes de este espectáculo tan especial.

Lucía Gil, que se dio a conocer en Disney Channel cuando solo era una niña, cuenta con una larga trayectoria musical, donde además de sus proyectos musicales en solitario, destacamos su participación como protagonista en musicales como La Llamada, además de obras de teatro y series de televisión, o programas como Tu Cara Me Suena en 2017 o Dúos Increíbles en 2023/2024.



Nerea Rodríguez, por su parte, se dio a conocer en Operación Triunfo 2017 y, desde entonces, no ha dejado de trabajar tanto en su carrera musical en solitario como en musicales, por ejemplo, encabezando el cartel de La Llamada, el musical de los Javis, en su papel de María Casado, o en programas de televisión como Tu Cara Me Suena. Además, cabe destacar que la artista catalana compagina su vida musical con su faceta como actriz y, ahora mismo, se encuentra rodando una serie para una conocida plataforma digital.



Finalmente, cabe destacar que Mario Jefferson, a quien conocimos en Operación Triunfo 2011, además de contar con una trayectoria musical en solitario, ha llevado a cabo colaboraciones musicales a nivel internacional y, en los últimos años, ha conseguido en más de una ocasión revolucionar las redes sociales con sus imitaciones a otros cantantes de renombre.



Así pues, MECANOEXPERIENCE, espectáculo del que podremos disfrutar de martes a domingo durante toda la temporada, cuenta con este cartel de lujo, además de un cuerpo de baile de ensueño y unas pantallas led, que ponen el broche de oro a una puesta en escena que, sin duda, no dejará a nadie indiferente.

Bajo la dirección artística del coreógrafo Sergio Alcover y la dirección musical de Isaac Ordoñez, MECANOEXPERIENCE, cuyas entradas ya están a la venta en su página web y todas las plataformas de venta de entradas, tiene el firme objetivo de convertirse en uno de los espectáculos musicales más aclamados de la vida madrileña durante la próxima temporada.