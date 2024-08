​"Romper el círculo" de Coleen Hoover

Año de publicación: 2022

Editorial Planeta. Traducción de Lara Angelli Paginas: 400 Genero: romance noir o Dark.

Acabo de leer "Romper el Círculo" llevada por la expectación y el estreno de la adaptación al cine. Veo que es una novela doméstica de Romance Noir tipo “La chica del tren” e historias cruzadas similares pero sin crimen.

Tiene un lenguaje coloquial adolescente y la primera página está llena de tópicos y clichés “chica conoce chico…” nada es casual, todo es superficial, precipitado, para deleitar al lector de este tipo de romances “frustrados”.

La literatura está llena de mitos, clichés y estereotipos que encontrarnos en las primeras páginas de esta novela. Chica guapa conoce a chico guapo y se enamoran. Secretos, traiciones, tensión sexual, hermanas, mejores amigas y un lenguaje juvenil. Lily Bloom, Ryle lo mismo que Rachel o Nate, lo mismo que Noah y Nicholas, Bella y Eduard, etc.

La novela cuenta las vivencias de Lily Bloom y su encuentro con Ryle Kincaid en la azotea el día que está entierra a su padre. Obviamente el resto de la trama es una sucesión de encuentros y causalidades (propiciadas) entre los dos protagonistas en la típica historia de amor / romance en la que ambos se niegan a encajar el uno con el otro; el lector se pasa las primeras páginas esperando el ansiado primer beso entre los protagonistas. Al mismo tiempo, Lilly relee los diarios que le escribía con 15 años a la presentadora Ellen Degeneres hablando de un antiguo amor, Atlas, a modo de catarsis y de esta manera, sabemos que ese antiguo primer amor volverá a la vida de Lily.

Una vez de produce ese momento toda la mitad de la historia es una sucesión de momentos perfectos entre una pareja y el entorno que les rodea incluyendo flores, detalles y escenas sexuales explícitas muy estilo a Anastasia y Christian Grey. Los diálogos son muy parecidos.

La primera mitad es la típica historia de amor en sus inicios mientras que la segunda mitad es un relato de reflexiones sobre si está preparada para afrontar la nueva situación que se le presenta y perdonarlo o no. He leído en muchas cuentas de redes sociales que es una “montaña rusa de emociones”, bueno, a mí no me lo ha parecido, quizás por lo exigente que soy y la capacidad crítica que he desarrollado.

Me ha parecido una historia emotiva, emocional. Con un final muy emotivo jugando con palabras que han formado parte del recorrido emocional de la protagonista. Está escrita de una manera muy sencilla, fluida, con la pretensión de que la historia se desarrolle de una manera idílica para llegar al punto clave, demasiado previsible, demasiado forzado, demasiado obvio. Está enfocada a un tipo de lector juvenil aunque la autora es mayor, esposa y madre de hijos, de alguna forma revive una historia de la que formó parte siendo niña tal como lo cuenta en el epílogo.

Pero insisto en que me parece una historia trillada, repetidísima, una historia “fácil” y que ha alcanzado el éxito que tiene en parte por la película que se ha estrenado, protagonizada por la chica de moda, Blake Lively, que comparte cartelera con su marido, Ryan Reyonlds.