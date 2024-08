​Solicitamos al Ayuntamiento de Alzira la protección de los jabalíes

La plataforma animalista de Alzira rechazamos contundentemente las infundadas alertas del Partido popular de Alzira en redes sociales y medios de comunicación señalando a los jabalíes como un problema y precisamente el problema son los humanos y sus actitudes.



Es más, insistimos como siempre en que los métodos de matanza no solamente son sádicos e inefectivos, sino que aumentan el problema.

Por ello, durante la mañana del viernes la plataforma hemos presentado una instancia frente al Ayuntamiento de Alzira aportando ideas sobre la gestión de jabalíes y proponiendo que el consistorio contacte con la bióloga Valenciana Rosa Más y otros colectivos expertos en el tema.

El Partido Popular que está en la oposición ha criticado sin ninguna prueba o rigor que "en las últimas semanas, se ha observado un aumento preocupante de jabalíes merodeando el casco urbano e invadiendo zonas residenciales de nuestra población y esta situación ha generado alarma entre los vecinos, quienes temen por su seguridad y la de sus propiedades".

"A pesar de las medidas adoptadas por el actual equipo de gobierno y la gran labor llevada a cabo por los cazadores, se han demostrado estas medidas como insuficientes para controlar la creciente población de jabalíes. Según informes recientes, la proliferación de estos animales no solo afecta a las áreas rurales, sino que también está comenzando a ser un problema en las zonas urbanas", señalaron desde el Partido popular.

Desde el colectivo animalista acusamos al Partido popular de Alzira de tener un discurso "populista, alarmista y contradictorio", pues resulta curioso que el Partido popular alabe la supuesta labor de los cazadores, a la vez que reconoce que es inútil.

Parece mentira que en pleno 2024 todo se quiera solucionar matando y el Partido popular de Alzira haga público un comunicado infundado que no solamente carece de toda ética y lógica, es que además no propone ninguna solución real y solamente pretende utilizar el tema para hacer su discurso político contra el gobierno municipal.

Recomendamos a estas personas y a todos los ayuntamientos que siguen aplicando métodos crueles e inútiles, que se informen y evolucionen.

Por otra parte, seguimos esperando respuesta de los dos supuestos medios de comunicación que han dado voz a este sin sentido y hemos mandado un comunicado de prensa a todo el resto.

Da igual que sea verano, invierno, primavera o otoño, pues los animales por desgracia sufren los 365 días del año.

De igual manera, hasta la Conselleria de Agricultura tumbó la "iniciativa" que iba a llevar a cabo el Ayuntamiento de Alzira para triplicar las capturas de jabalíes en la ciudad conllevando un convenio entre el consistorio, los cazadores, Ava y una la empresa de asesinato de pollos situada en Alzira, esta última, canalizaría la eliminación de ejemplares que los cazadores no consuman, destinando sus cadáveres a la fabricación de piensos.

Por ello, la plataforma esperamos que el Ayuntamiento de Alzira deje de plantearse métodos crueles y escuche a las entidades que promueven el respeto a todos los animales sin distinción de especies y sus propuestas para colaborar al respecto.

Por cierto, durante el mes de agosto estoy viviendo en Alzira y a pesar de salir por las zonas en las cuales más suelen frecuentar estos animales, todavía no he visto ni uno, ni siquiera por la noche.

Solamente han aportado una foto con unos pocos jabalíes en grupo y ni una sola prueba de las peligrosas afirmaciones que hacen.

Por supuesto, toda esta violencia que genera la caza y el desprecio hacia los animales, se inculca desde la infancia.



Una bióloga reclama que la caza precisamente es el problema

La bióloga de la entidad, Rosa Mas, ha dejado claro que «desde nuestra plataforma animalista siempre rechazamos cualquier solución que implique matar animales» y apunta que métodos comunes como cazarlos con jaulas para después sacrificarlos «además de inaceptable desde la ética más básica, ni siquiera es una solución eficiente, todo lo contrario».

En ese sentido, explica que en los grupos de jabalís existe una hembra que controla la reproducción de todo el grupo, la matriarca.

«Emite unas feromonas que inhiben la reproducción de otras hembras», explica.

Por ello, «si esa matriarca es eliminada, se descontrola la reproducción de todo el grupo; las hembras que estaban inhibidas, entran en celo y empiezan a reproducirse, lo que significa muchas más hembras reproductoras, más camadas y más numerosas. En cualquier caso, la pérdida de individuos en un grupo provoca que los supervivientes se reproduzcan a mayor velocidad para recuperar la población», indica.

Otra de las cuestiones que apunta Más es que la instalación de puntos de alimentación para ser cazados «fideliza a los animales» que «se acostumbran al entorno humano y a no tener que buscar el alimento, lo que provoca el acercamiento a los núcleos urbanos».

"Tenemos un problema de base», reclama la bióloga, «porque el problema es que no sabemos cuál es el problema, no sabemos si hay superpoblación real, entendida como un número de animales que el ecosistema no puede asumir, si se trata de familias transeúntes o de comunidades residentes, no sabemos si hay un grupo que se ha desequilibrado», asegura, por lo que reclama que «se realice un estudio pormenorizado de por qué están ahí, no solamente si hay más o menos, caracterizado las poblaciones" y zanja reclamando que "en muchas ocasiones, son los propios cazadores los que en las granjas cinegéticas crían a estos animales para después soltarlos y cazarlos a tiros con mayor facilidad, pues son prácticamente animales domésticos.

Por todo ello, la plataforma animalista de Alzira mostramos nuestra disposición a colaborar con el Ayuntamiento al que exigimos que aplique métodos éticos para la protección de los jabalíes o cualquier otra especie animal y exigimos al Partido popular que deje de ser parte del problema y trabaje de verdad por aportar algo positivo durante la legislatura.



Los jabalíes son animales inteligentes, buscan sobrevivir como tú y como yo y los santuarios antiespecistas han rescatado muchísimos dándoles la vida y dignidad que cualquier animal necesita y merece.

Lo que decía, el partido popular desde la oposición debería ponerse a trabajar por aportar algo durante la legislatura y evolucionar, adaptándose al año en el que vivimos y el Ayuntamiento, escuchar a las entidades que promovemos el respeto a todos los animales y al único planeta que tenemos.

El mundo podría ser maravilloso, son los humanos los que lo convierten en miserable e insoportable. Y como no, las administraciones lo que tienen que hacer es acabar con la caza, una lacra social basada en el sadismo, la mentira y el antropocentrismo.

Seguiremos luchando por la protección de los jabalíes y de todos los animales cuyo único interés es vivir sus vidas sin ser molestados por los humanos, el mayor problema de esta tierra.