​El cruel torico de la cuerda de Chiva se hará tras la presión del lobby taurino

Las anacrónicas y vergonzosas "fiestas" del Torico finalmente se celebrarán del 17 al 19 de agosto, a pesar de no haber cumplido con los plazos administrativos, ha anunciado la alcaldesa.



Este año, la cruel y tradicional festividad taurina de Chiva ha tomado un giro inesperado. Por primera vez en la historia, la Peña Taurina decidió adelantar sus celebraciones, extendiéndose desde el 5 de agosto, lo que ha desatado una serie de controversias y tensiones en la localidad.

Lo que había sido la cancelación temporal del “Torico de la Cuerda” durante las fechas fijadas, ha provocado una serie de incidentes que, como señala la agrupación PAT Chiva, han puesto en evidencia conflictos, divisiones y desigualdad.

Tradicionalmente, las festividades de la Peña Taurina en Chiva comienzan el 15 de agosto y se extienden hasta el 24 o 25 de agosto. Sin embargo, este año, la organización decidió adelantar las celebraciones, comenzando el 5 de agosto con actividades infantiles.

Estos primeros días estuvieron marcados por una serie de actividades pensadas para los más pequeños, incluyendo un “torico” infantil, representado por un carro con cuernos, y otras actividades lúdicas con las que adoctrinar a la infancia en la violencia y el antropocentrismo.

DESPROTECCIÓN INFANTIL

PAT Chiva denunció que no tardaron en surgir problemas. Al finalizar la actividad del “torico” infantil, muchos niños se lanzaron a una balsa de agua donde el baño está prohibido.

La policía local no tomó medidas de ninguna clase al respecto, lo que, según la agrupación, demuestra una “evidente falta de seguridad” y una “nula actuación por parte de los cuerpos de seguridad del Estado ante el incumplimiento de la normativa”, especialmente cuando están implicados menores de edad.

Estos hechos fueron recogidos por algunos medios de comunicación, generando preocupación entre los residentes.

Rosa Más, bióloga que forma parte del PAT declaró lo siguiente: «Estos hechos se producen porque al núcleo taurino no le importa involucrar a la infancia en la cultura de la violencia hacia los demás animales, en este caso un toro, ellos lo que hacen es normalizar estos espectaculos para que en un futuro cuando sean mas mayores ejerzan violencia sobre los animales sin la menor consideración, porque el hecho de haber participado desde corta edad les insensibiliza hacia el sentimiento de dolor de estos animales.»

Rosa Más destaca la presencia de un vallado a su juicio «absolutamente ridículo e ineficaz, lo que demuestra que no sienten la menor preocupación por la integridad física de sus habitantes más jóvenes»

VIOLENCIA TAURINA HABITUAL

El 8 de agosto, la Asociación Peña Taurina El Tórico sorprendió al anunciar en redes sociales la cancelación del “Torico de la Cuerda”, originalmente programado del 17 al 19 de agosto. Según la Asociación, un error administrativo había impedido obtener los permisos necesarios a tiempo. Esta situación se produjo tras días de intensas presiones por parte del lobby taurino al Ayuntamiento, presiones que, según PAT Chiva, “no lograron el éxito esperado”.

El Ayuntamiento de Chiva emitió un comunicado en el que explicaba que, al no haberse presentado los permisos en tiempo y forma, la Generalitat Valenciana no autorizó la celebración del “Torico de la Cuerda” hasta el 23 de agosto.

Esta decisión desencadenó una oleada de indignación entre los defensores de la crueldad animal en el pueblo.

En respuesta a la cancelación, la Peña Taurina de Chiva difundió audios en redes sociales y la plataforma Whatsapp, convocando a una protesta urgente en el Ayuntamiento para presionar y poder satisfacer este año también sus ansias violentas.

PAT Chiva señala que la ausencia del concejal de fiestas, miembro del partido de extrema derecha VOX, y de la alcaldesa en el acto exacerbó la situación, provocando que un grupo de personas se dirigiera a sus domicilios para acosarlos violentamente, “con trifulcas y gritos en masa”, según denuncia la agrupación, que también destaca la participación de los clavarios en estos incidentes.

La situación llevó a la alcaldesa a resguardarse y evitar presentarse por motivos de seguridad (cuyas pruebas que nos ha hecho llegar el vecindario demuestra toda la violencia).

PAT Chiva también denuncia que el lobby taurino no se limitó solamente a las protestas de violencia verbal en las calles.

Según la agrupación, inició una intensa campaña mediática, hablando en nombre de “todo el pueblo” y defendiendo la celebración de las fiestas taurinas como una tradición que, según ellos, representa a la comunidad en su conjunto. Sin embargo, PAT Chiva cuestiona este discurso, argumentando que esta tradición no es compartida por todos los habitantes y que el uso de animales en estas celebraciones es inaceptable.

CEDEN ANTE EL LOBBY TAURINO

Si miramos estadísticas oficiales a nivel nacional, la mayoría de la sociedad rechaza la tortura disfrazada de tradición.



Bajo estas presiones, la alcaldesa anunció en las redes sociales del Ayuntamiento de Chiva en primer lugar “tranquilidad”, y que se presentaría un recurso de alzada y una medida “cautelarísima”, buscando que los festejos taurinos se celebren en las fechas tradicionales.

PAT Chiva critica esta decisión, afirmando que el Ayuntamiento “cede ante las presiones del lobby taurino y un sector de la población que es violento”. Según la agrupación, las declaraciones del Ayuntamiento, calificando el retraso de las fiestas al día 23 como “algo muy grave”, demuestran “un claro alineamiento con los intereses del lobby taurino”.

Mientras tanto, una parte de la población de Chiva había expresado su alivio ante la suspensión temporal de los eventos taurinos.

Para ellos, los días 17 al 19 de agosto ofrecían una oportunidad de disfrutar del pueblo sin preocuparse por el peligro que suponen los toros en las calles, suciedad y clima de violencia.

Este sentimiento, según PAT Chiva, refleja una creciente tensión entre aquellos que defienden las "tradiciones" taurinas y quienes abogan por un cambio en las celebraciones, promoviendo alternativas que no impliquen el sufrimiento de los animales.

Sin embargo, PAT Chiva destaca que, tras el anuncio del Ayuntamiento, la oposición de Chiva se alineó con la Peña Taurina El Torico, calificando también de “muy grave” el incumplimiento de esta “tradición”.

Para PAT Chiva, esto demuestra que “todo el espectro político sin excepción defiende el maltrato”, algo que, según la agrupación, ha sido evidenciado por activistas por los derechos de los animales, que han denunciado repetidamente los festejos taurinos en Chiva, sin que hasta ahora se hayan producido condenas.

SE CELEBRARÁ EL EVENTO DE MALTRATO ANIMAL

Ante la noticia de que volverá a haber "eventos" con animales durante el 17 al 19 de agosto, PAT Chiva denuncia que varios miembros de la Peña Taurina de Chiva lo han celebrado bañándose de nuevo en la balsa donde está prohibido el baño, “a gritos”, conscientes de que “pueden hacer lo que quieran sin que sean condenados”, incumpliendo el reglamento, “como de costumbre”.

PAT Chiva concluye que el caso de Chiva es un claro ejemplo de cómo las tradiciones pueden dividir a una comunidad, especialmente cuando están en juego cuestiones éticas y de bienestar animal. Según la agrupación, “los ciudadanos no somos iguales”, ya que “cuando se trata de personas que ejercen violencia hacia otras personas o individuos de otras especies, la impunidad ante cometer cualquier ilegalidad es absoluta”.

NO ESCONDEN SU MACHISMO

La Asociación Peña Taurina El Torico Chiva define la fiesta como “una gran explosión de color y sentimiento alrededor del toro”. Los participantes —por ley, mayores de 16 años— pasean el toro por todo el pueblo y se detienen en las casas “en las que le esperará la madre o la amada”, dice la web de la peña.

Tras el encuentro, el hombre “brinda” la carrera a la mujer y atará el toro a la puerta de la casa.

“Tras lanzar la cuerda al aire para que la recojan los que esperan en la calle, emprenderá de nuevo su veloz carrera hacia la nueva parada”. Como pequeño detalle, la mujer de la casa debe convidar con refrescos y alimentos preparados “con ilusión”, asegura la web de la peña El Torico Chiva.

“El Torico contiene elementos, como el mismo hecho de llevarlo a la casa de la mujer, en la época de la recolección, de cosecha, que lo emparentan, intrínsecamente, con estas ceremonias de fecundidad precristianas”, sostiene la web que recopila los datos de esta tradición.

En el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos queda claro:

"Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”.

CONCLUSIONES: TIENEN IMPUNIDAD PARA HACER LO QUE QUIERAN

Total, queda claro que no todo el mundo es igual ante la ley y que ciertos sectores cuando imponen la violencia pueden hacer lo que les dé la gana y por supuesto, las mal llamadas fiestas tienen un montón de gastos directos e indirectos que salen de nuestros bolsillos, además de la saturación y abuso de la sanidad pública por constantes accidentes por imprudencia.

Como no, las niñas y niños también sufren desprotección frente a la violencia, como constantemente señalará hasta el comité de derechos del niño de la ONU como máximos expertos en el tema.

La crueldad de estos mal llamados eventos es absoluta y de hecho, un comunicado del año pasado mostraba claro material gráfico de incumplimientos y los taurinos volvieron a tener total impunidad.

“En el material gráfico que aportamos, el toro es sometido a tirones de rabo constante durante todo el recorrido, pese a estar terminante prohibido con sanciones de hasta 600.000 euros. Miembros de la propia Peña Taurina de Chiva son quienes en su mayoría cometen estas infracciones, a pesar de avisar por escrito e informar de su prohibición. Gracias a la documentación de varias personas se han recopilado pruebas suficientes donde se evidencia un claro caso de maltrato animal consentido por el ayuntamiento, la policía local y la guardia civil de Chiva”, denunciaron ante los medios y por la vía administrativa en la cuál la administración ya buscó la excusa para no sancionar a los responsables.

Cualquier material que documenten las vecinas y vecinos, en esta sección para Siglo XXI se publicará sin dudarlo, pues la mayoría de medios también están ocultando el comunicado de la parte animalista.

VERANO NEGRO DE MALTRATO ANIMAL

En el Puig, ya tenemos también dos toros muertos por golpes de calor y durante los eventos taurinos de la Comunidad Valenciana, diferentes ilegalidades como todos los años que incluso implican a menores, viéndose incluso atropellos hacia los mismos cuando tienen prohibida la participación.

Por supuesto, los taurinos de Chiva no se cortan y por los grupos de la red social Facebook exponen su violencia y mucha gente del vecindario transmite que incluso tiene miedo a exponerse públicamente dado el clima de tensión que esto provoca y para el mundo taurino, solamente vale el pensamiento único.

Es una vergüenza que el pueblo de Chiva se vea involucrado en estas oscuras polémicas y que todavía haya una parte de la población a la que le encante ver animales sufrir cuando tienen muchísimas otras formas de divertirse sin fastidiar a nadie.

Poco más podemos hacer que utilizar nuestros altavoces para seguir dando voz a las víctimas, pues la mayoría de políticos en lugar de solucionar los problemas de la ciudadanía se dedican a crearlos y tal vez en un tiempo pueblos como Chiva sirvan de ejemplo de lo que no hay que hacer.

La plataforma antitaurina de Alfafar también realizamos a las puertas del municipio nuestra habitual protesta de cada verano por la abolición.



Otra cosa de las que puedes hacer es firmar presencialmente en tu zona más cercana la iniciativa noesmicultura.org y así poder quitar protección a la tauromaquia.

Todavía nos queda mucho maltrato por ver durante el verano y muchas cosas por publicar, por lo que ayúdanos firmando en tu zona más cercana la iniciativa y difundiendo este tipo de publicaciones en los pocos medios que nos dejan contarlo.