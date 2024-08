​Volvemos a protestar en Alfafar por el fin de la tauromaquia

"Los toros son animales herbívoros que no suelen desplazarse grandes distancias debido a su corpulencia; gustan de tumbarse sobre la hierba, a la sombra de los árboles. El hecho de sacarles de este pacífico entorno para meterlos en camiones, actividad que se realiza a base de palos, porque los animales no quieren salir de su hábitat y ser situados en un ambiente hostil, lleno de gente vociferante les causa una profunda angustia", explicó la bióloga Rosa Más tras participar en la protesta que hicimos el pasado sábado en Alfafar para acabar con el toro embolado, en cuerda y la cagada del manso que consiste en apostar donde un animal defeca a pesar de las intensas temperaturas (normalmente usan laxantes).



"Además, sus músculos poseen fibras musculares cortas, no adecuadas para correr; obligarlos, les genera cansancio y fatiga respiratoria. Además, el asfalto de las calles daña sus pezuñas, acostumbradas a la tierra, por eso es frecuente ver sangre en las calzadas por las que los toros son obligados a correr.

Los festejos taurinos son el epítome del afán de dominación del humano sobre la naturaleza, del hombre sobre la bestia, de una cultura patriarcal y violenta que es todo lo contrario a una sociedad justa", zanja la bióloga.

Diferentes personas, colectivos y partidos políticos estuvimos defendiendo a los animales a las puertas del Ayuntamiento de Alfafar con una performance en la que una persona con máscara de toro permanecía sentada en el suelo con un cartel que se mostraba crítico con la corporación municipal encabezada por el Partido popular, aunque partidos de la oposición como Vox y PSOE son igualmente culpables como explico más adelante.

Al lado de la persona que generaba impacto, dos pantallas mostraban los crueles vídeos de todo el sadismo que conlleva la tauromaquia y diferentes pancartas junto a carteles pedían la abolición.

También hubo otras personas activistas que estuvieron recogiendo firmas por la urgente iniciativa nacional noesmicultura.org para llegar al medio millón de firmas que se necesita por el debate para quitar la tauromaquia de patrimonio cultural.



La plataforma antitaurina de Alfafar también promueve una educación y valores basados en la empatía hacia todos los animales y por ello, activistas como Daniela, con tan solo 10 años, defendían a los animales al igual que el año pasado.

"Yo acudí a esta concentración para intentar hacer entender a otras personas que eso está mal, es aberrante y me causa dolor y pena pensar que otras 'personas' se divierten viendo sufrir a un animal", explica Daniela, que también leyó parte del manifiesto antes de finalizar y estuvo gritando consignas con el megáfono durante parte del acto.

A la reivindicación también se unió un grupo de unos seis niños que estaban jugando en la plaza del Ayuntamiento y decidieron protestar contra el maltrato animal junto a la plataforma.

El comité de derechos del niño de la ONU pide a alejar a los menores de la violenta tauromaquia por su estabilidad emocional y mental, pero durante este verano ya hemos visto todo tipo de ilegalidades que implican a menores e incluso atropellos en pueblos como Meliana o Simat de la valldigna y por supuesto nos queda por conocer mucho durante este verano.

En Chiva también se denunciaron públicamente diferentes irregularidades en cuanto a la seguridad de la infancia y se han salido con la suya de que podrán hacer el torico de la cuerda pese a presentar la documentación fuera de plazo.

En Alfafar incluso se les ha enseñado a embolar toros, a pesar de que el artículo 70 de la ley 26/2018, de la Generalitat Valenciana, no deja ningún género de dudas: “Las personas menores de edad no podrán participar ni asistir a competiciones deportivas o espectáculos cuyo reglamento contemple la producción de daños físicos o psíquicos sobre personas o animales o puedan implicar riesgos para la salud o seguridad del menor”.Por otra parte, la reivindicación frente al Ayuntamiento de Alfafar la hacemos realmente contra los cientos de eventos taurinos de la comunidad Valenciana, pero por motivos de cercanía desde 2019 hacemos protestas en este municipio.

La tortura taurina sumada a la calor derivada del antropocentrismo humano, ha provocado ya la muerte de dos toros por golpe de calor en el Puig.

POR EL FIN DE LOS "EVENTOS" TAURINOS

En el acto participó colonias felinas Alacuás, sos peludetes, Bigatos, Lovegats, Feumve, Compromís (Alfafar y la sectorial animalista), Youth climate Save Valencia, rebeldes indignadas, PACMA, Plataforma NAC y Animal Save (Dénia y Valencia).



Realmente, si toda la gente que dice que está en contra de la tauromaquia saliera a las calles, ya no existiría, pues la tauromaquia existe porque la gente quiere que exista a pesar del rechazo social que demuestran todas las encuestas.

Este prácticamente es el único acto que se hace contra los cientos de eventos taurinos que torturan animales en la Comunidad Valenciana y por eso es tan importante asistir cada año denunciando públicamente las torturas taurinas y pidiendo que se supriman en todos los pueblos.

A los medios les cuesta mucho contarlo, pero al final, ante de tantas polémicas e ilegalidades, no tienen más remedio y finalmente y con mucha insistencia, la protesta organizada por la Plataforma antitaurina de Alfafar ha tenido gran cobertura en los medios de comunicación.

Además, detrás de la tauromaquia hay mafiosos de todo tipo, grandes empresarios y despiadados políticos que les regalan un regadero de subvenciones que tantas cosas podrían solucionar en nuestro país.

Los informes de cualquier veterinario que no esté vinculado a la violencia contra los animales y trincando del negocio, es claro en el sufrimiento que conllevan estos mal llamados eventos, además de lo que ha explicado al principio la bióloga, pero tampoco considero necesario que en pleno 2024 tengamos que hablar de si el toro sufre o no porque entonces ya volveríamos a la España del blanco y negro.

Sin embargo, tras ser preguntado el alcalde de Alfafar en el último pleno por la concejala de Compromís Amalia Esquerdo que volvió a solicitar que como mínimo se deje de autorizar ya el toro embolado, Juan Ramón Adsuara (PP) habló de estudios contradictorios de si el toro sufre o no, pero además de la tomadura de pelo que supone Amalia durante la concentración señaló que incluso veterinarios que están en el negocio ya no están pudiendo negar lo evidente.

De todas formas, el alcalde sabe perfectamente el sufrimiento que conllevan los eventos que autoriza porque se le ha mandado todo tipo de pruebas y material gráfico, además de que un día en la puerta del Ayuntamiento me lo reconoció y cuando se lo dije en el turno de ruegos y preguntas de otro pleno, en ningún momento negó haber pronunciado esas palabras y a día de hoy sigue sin negarlo a pesar de que ha salido públicamente en casi todos los medios de comunicación.

"Desde sus inicios apoyo las reivindicaciones de la plataforma antitaurina de Alfafar, puesto que soy vecina de toda la vida y la crueldad contra los animales no nos representa, además las personas del pueblo somos las que sufrimos de primera mano todas las molestias, suciedad y violencia de la tauromaquia. Lo que debería hacer nuestro alcalde es priorizar los recursos en la gente del pueblo, pues hay mucha necesidad y, sin embargo, el rechazo al sufrimiento de los animales cada vez es más mayoritario no solamente en Alfafar, sino en toda la sociedad", reclama María Ángeles Ferrer, vecina de Alfafar.

Sobre el dinero público, no está de más recordar que el alcalde regaló subvenciones directas nominativas a organizadores taurinos casualmente en el último pleno antes de las elecciones y la excusa fue una inexistente seguridad, inexistente hasta para las personas menores de edad que tienen prohibida la participación y sin ninguna consecuencia ni condena publica del primer edil, un menor era atropellado una y otra vez por una vaca.

LOS PARTIDOS DE LA OPOSICIÓN

Como dijimos en el manifiesto, con Vox Alfafar no tenemos nada que hablar porque es imposible llegar al más mínimo consenso en bien de los animales y respecto al partido socialista de Alfafar que encabeza Noelia García desde la oposición, primero apoyaban la violencia contra los animales y ahora que hay un fuerte movimiento animalista, no saben qué hacer, pero eso es lo mismo que estar a favor y parece mentira que luego se llamen progresistas.



Progresista fue Juan José Baixauli cuando fue alcalde de Alfafar por el Partido Socialista y suprimió estos mal llamados eventos que además de causar la tortura y angustia de los animales, vulneran los derechos de la infancia, suponen un montón de molestias al vecindario, los accidentes por imprudencia se asumen en la sanidad pública viéndose saturada, vulneración de derechos de la infancia, despilfarro de dinero público, machismo a más no poder o entre muchas otras cosas daños al mobiliario urbano entre el que se encuentra el colegio Remedios Montaner cuya fachada queda destrozada y hay que arreglar con fondos públicos y pintarla cada año.

Hasta la pasada de legislatura tenía representación Inmaculada Dorado en representación de Unidas podemos que también ha luchado desde el principio por acabar con la violencia hacia los animales y las otras cuestiones mencionadas.

Actualmente, Amalia Esquerdo es la única concejala de todo el Ayuntamiento de Alfafar que se opone a esto y reproduzco el comunicado:

Compromís per Alfafar una vez más estuvo presente en la concentración animalista convocada para el pasado sábado día 10 en la plaza del Ayuntamiento de Alfafar.

En nombre de la palabra tradición, todo no vale. También era una tradición los gladiadores en el imperio romano y en la actualidad lo vemos como una barbaridad.

El PP de Alfafar continúa dando total cobertura es estos mal llamados festejos taurinos. Ni siquiera ha atendido nuestra petición de que al menos se dejara de realizar el toro embolado. Sus palabras; “hay veterinarios que dicen que no sufre el toro y otros que sí”.

Ante semejante argumento no podemos dejar de afirmar la posición populista del PP, y no tener un criterio propio al respecto.

Desde el año 2015 que conseguimos representación en el Ayuntamiento hemos realizado diversas mociones para ir acotando como mínimo esta situación que se repite año tras año. Primero solicitamos que no se diera el permiso correspondiente, ya que este no es una obligación legal como muchas veces nos quieren hacer creer para no asumir la responsabilidad, es decir, si un gobierno local no quiere ese tipo de espectáculos en el municipio sencillamente, no lo autoriza, sin más repercusión.

También solicitamos cambio de recorrido, ya que donde se realiza son numerosas las quejas y afecta directamente a un colegio que forma parte de nuestro patrimonio y es responsabilidad de la administración local el protegerlo. Solo hay que ver a personas saltando la valla del colegio, dejando restos de comida y bebida en el patio del centro, etc.

Nuestro último intento de hace dos meses es a través de un ruego que el Sr. Adsuara pensara en la posibilidad de no autorizar el toro embolado. Modalidad esta última que hasta muchos llamados taurinos rechazan porque es evidente las situaciones que se dan de maltrato al animal. La respuesta, cuestionar evidencias científicas.

Hoy en día ya existen veterinarios del sector taurino que afirman que como mínimo tienen estrés y miedo cuando les colocan el fuego en las astas.

También solicitamos que se hicieran públicos los controles veterinarios a los animales, que el consistorio pusiera mecanismos de control y ante cualquier infracción pudiese actuar. Bueno, solo hay que ver los vídeos para observar cómo hay menores en los recorridos, cosa absolutamente prohibida, personas ebrias, con botellas, etc.

Compromís per Alfafar seguirá manteniendo la posición de que hay que abordar este asunto. Seguiremos trabajando como único partido con representación en el consistorio que mantiene sus posiciones al respecto, para que algún día en Alfafar no se celebren este tipo de mal llamados espectáculos.



Ni el PP ni el PSOE están por la labor. Nos queda seguir dando voz a los que no la tienen, difundir y debatir para que la educación en valores como la empatía y el respeto, sean un eje vertebrador de nuestra sociedad como pueblo.

PACMA DOCUMENTÓ MATERIAL GRÁFICO EN ALFAFAR

PACMA es otro de los partidos políticos que participaban en la protesta pidiendo la abolición de la tauromaquia además de que en su día, además de en muchos otros pueblos, en Alfafar documentaron unas claras imágenes y vídeos que hace unos días volvieron a poner en redes sociales para animar a la gente a que viniera el pasado sábado.

Particularmente, el vídeo compartido por la formación política fue recogido un 20 de agosto y muestra el proceso de ensogado, prendido de la cornamenta (embolado), recorrido y apagado en compañía de cientos de aficionados que lanzan patadas, tiran del rabo, provocan e incluso prenden cigarrillos en la cornamenta de uno de los toros.

«La violencia física, a pesar de que es la más llamativa, no es la protagonista de estos vídeos», apunta el presidente del Partido Animalista, Javier Luna: «en las imágenes que obtuvimos, lo que verdaderamente llama la atención es el sufrimiento psíquico del animal. No entiende por qué está ahí, por qué lo están atosigando, por qué le prenden fuego… intenta huir y está aterrorizado. Son toros adultos que se venden como bravos cuando en realidad son animales pacíficos sometidos a una situación de gran estrés».



PACMA quiso centrar su trabajo en la «desolación» que «visiblemente se apodera de los toros» en medio del fervor de la "fiesta". Desde su llegada al recinto, cuando es recibido por decenas de aficionados que intentan aprisionarlo para embolarlo, hasta el apagado de la cornamenta tras horas de carreras, embestidas, choques, caídas y, en ocasiones, incluso fracturas y fallecimientos.

La Comunidad Valenciana cuenta con la mayoría de los "festejos" que se celebran anualmente en España (más de 8.000) para solo 542 municipios.

Desde PACMA advierten que la documentación y puesta en conocimiento de la sociedad y las autoridades de los actos de maltrato animal cometidos durante la celebración de las mal llamadas fiestas les ha dado como resultando incontables amenazas, incluso de muerte. Sin embargo, sostienen que estas son las consecuencias sacar a la luz el lado más peligroso de la afición taurina.

«El participante promedio que se aprecia en los encierros es, normalmente, varón, joven y en un estado mental alterado«, apuntan. «Estas cosas suelen celebrarse por la noche, en un ambiente festivo en el que la gente está más desinhibida, es más proclive a pelearse o hacer cosas que en otro contexto no haría. Esto lo paga el animal, que es víctima directa de toda esa adrenalina que el aficionado acumula».

Aseguran que «en los pueblos con mayor tradición taurina se espera esta época durante todo el año. Es como el día de la purga; aunque legalmente no se permita todo, nadie pone control y la gente se vuelve loca cargando contra los animales».

Desde PACMA convocan el próximo 21 de septiembre la gran manifestación antitaurina en Madrid: Misión Abolición que pretende aunar, un año más, a miles de personas contrarias a la tauromaquia y todo aquel que no se sienta identificado con el toro como parte de la cultura española.

Concluyen manteniendo que utilizarán todos los mecanismos legales posibles para combatir lo que consideran «una lacra social cuyo nivel de crueldad nos avergüenza ante el resto del mundo, que parecer ir avanzando sin nosotros».

ACABAR CON LA TAUROMAQUIA ES LO MÍNIMO QUE PUEDE HACER UNA SOCIEDAD CIVILIZADA

“Buscan compulsivamente sensaciones intensas, lo que no es fácil porque tienen un umbral muy alto de estimulación. Estos individuos-en su mayoría hombres entre quince y cuarenta años de edad-, solo pueden experimentar el protagonismo o la sensación de poder narcisista en el contexto de la explotación y el sufrimiento de la víctima, la humillación, el dominio, la tortura (…) carecen de la capacidad de sentir compasión, culpa o remordimiento”, se lee en el ensayo Las semillas de la violencia del psiquiatra sevillano Luis Rojas Marcos.



También estaría bien recordar que, según datos oficiales, una gran parte de personas que ejercen la violencia vicaria, han maltratado animales en algún momento de su vida y precisamente la tauromaquia es una normalización de la violencia que cada vez crea una sociedad peor y menos respetuosa que se pretende inculcar desde la infancia.

Durante los actos de absoluta violencia, los animales son torturados, humillados y sometidos a una situación de estrés, de angustia y horrible sufrimiento que bien acabará en un matadero o en otros casos, volverá a ser acosado por un montón de pueblos.

Y como bien comentaba la bióloga al principio, el sufrimiento no solamente es durante el mal llamado festejo, también lógicamente durante el transporte y cuando son cargados o descargados sumándose encima las extremas olas de calor que son una consecuencia más de las actividades humanas, especialmente por explotar a los animales en la "industria alimentaria" que supone una de las mayores causas de la crisis climática y lógicamente, una vida impuesta y horrorosa para millones de seres sintientes.

En este aspecto, podéis informaros a través de documentales como seaspiracy o cowspiracy, pues la información es poder para mejorar el mundo porque tampoco necesitamos utilizar a los animales como comida, vestimenta o en la sádica e inútil experimentación animal.

Sobre la tauromaquia, la política también influye mucho, pues poco podrá hacer por las personas un partido político que todavía permita la violencia contra los animales y todo lo que provoca para las personas en su municipio, pues no hay más que ver cuando se quitó el premio nacional de tauromaquia que nos costaba 30.000 € y enseguida despiadados políticos que lo único que hacen es perjudicar más la vida de la gente, anunciaron que en su comunidad autónoma se dará ese premio a la crueldad animal.

En un artículo de la periodista Ángeles Sanmiguel titulado miserias del "toro embolado" se lee: Patadas, puñetazos, tirones de rabo, varazos, pinchazos, quemaduras en ojos, lomo y cabeza, infartos, muerte por agotamiento y estrés, pánico, angustia, todo esto y más configura el calvario de cualquier toro o vaca, de los más de tres mil bóvidos sentenciados a este suplicio, que en su angustia gritan de dolor. ¿Por qué las quejas taurinas son suficientes para incumplir prohibiciones y leyes?

En otro que publicó tras acudir a una de las protestas que otros años hemos hecho en Alfafar, testificó lo siguiente:

"Durante el acto alguien lanzaría un huevo a las personas reunidas y un joven, con saña, se cogía los testículos con ambas manos cara al encuentro".

Y durante todos los artículos que ha hecho sobre la tauromaquia, pues se deja claro el argumentario para suprimirla de una vez.

En ese mismo artículo de opinión llamado "tauromaquia toca fondo", la periodista se preguntaba lo siguiente:

¿Para cuándo desmovilizar políticamente a quienes despilfarran el erario público, aunque el dinero “se intenta camuflar”? Un negociazo con “600 millones de euros que el Estado español destina anualmente al fomento y protección de la ¿industria? taurina”, dependiente en el noventa por ciento de subvenciones. ¿Dinero público para algo que a más del sesenta y siete por ciento de personas en España no les interesa ni quieren pagarlo?

SEGUIREMOS LUCHANDO HASTA LA ABOLICIÓN

Lamentablemente, durante este verano todavía nos queda por ver mucho sufrimiento animal, probablemente muertes de animales por golpes de calor e incluso ilegalidades de todo tipo en cuanto a la infancia cuando las niñas y niños nacen inocentes, con empatía y sin maldad hasta que los egoístas humanos lo inculcan.

Sirva este artículo de opinión y toda la lucha para pedir al Ayuntamiento de Alfafar que deje de autorizar el toro embolado, en cuerda, la cagada del manso y que deje por otro lado de permitir también la explotación de caballos en diferentes eventos de Alfafar o el uso de animales en las ferias medievales como también reclama Compromís Alfafar.

"Continuamos denunciando públicamente año tras año que hay que realizar una reflexión sobre los mercados medievales con la presencia de aves rapaces, puesto que estas celebraciones suponen un obstáculo al progreso social y justificación de la cetrería, rechazada por las asociaciones ecologistas y de defensa animal", explica la concejala Amalia Esquerdo.

También hay que recordar que el Ayuntamiento de Alfafar mostró permisividad respecto al último circo de la comunidad Valenciana que seguía explotando animales pese a la prohibición hasta que al final tuvieron que actuar gracias a la presión del movimiento animalista.

Respecto a los próximos actos, el 24 de agosto València Animal Save convoca una performance en el paseo nocturno 3 por los animales acuáticos a las 18:00 y sobre los crueles toros a la mar, Dénia Animal Save realizó en el pueblo su habitual manifestación en julio recordando también el toro ahogado y ahora, el 1 de septiembre a las 18:00 realizan una manifestación desde el paseo del puerto de Jávea y concretamente, calle casetes 25.

Si quieres participar en cualquiera de los dos, escribe a los colectivos en Instagram que salen con el mismo nombre.

Los mal llamados eventos taurinos deben acabarse ya por una cuestión mínima de respeto a los animales, además de que como he dicho parasita los recursos públicos, la sanidad, vulnera los derechos de la infancia, atenta contra la vida normal del vecindario y el mobiliario urbano que queda destrozado.

Para unirte a la plataforma antitaurina de Alfafar escríbeme a defensaanimal2023@gmail.com o 691093886, pues estar en contra y no hacer nada es como estar a favor y por eso estamos como estamos.

Recuerda entrar a visibilizar los documentales mencionados y a la web noesmicultura.org, pues ahí puedes buscar tu punto más cercano de España donde firmar la ILP por la desprotección de la tauromaquia.

Y termino citando una de las frases de Jesús Mosterín (Antropólogo y filósofo): «los eventos taurinos son una salvajada, una crueldad, una vergüenza para la humanidad, una vergüenza para los aficionados y para los que la practican y las defienden. Defienden lo indefendible».