​Tortilla, vino y carretera: las Glam Girls a la conquista del asfalto

Si nos ponemos poéticos, quizás tarkovskianos, podríamos decir que el cine y la literatura no es más que un viaje a través del tiempo. Quizás por ese concepto de viaje que suponen los minutos de una película, una de las formas más fáciles y ricas de contar historias es en movimiento.



Extraordinariamente variadas, la premisa road movie aúna obras maestras de todos los géneros, épocas y países. También sería discutible la cantidad mínima de viaje que tiene que tener una película para llamarse así, lo mismo que el eterno debate de la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla.

"Se busca a las Glam Girls" de María Beatriz Muñoz es una novela que nace de la chispa espontánea que puede surgir en los momentos más cotidianos. La historia comenzó con una tortilla de patata, una copa de vino y un grupo de WhatsApp que, sin quererlo, dio pie a una road movie literaria que recuerda a las icónicas "Las uvas de la ira" y "Easy Rider", pero con un toque muy particular: esta vez, las protagonistas son mujeres valientes y con mucho estilo.

Siendo sincero y tras disfrutarla leyéndola podría asegurar que sería la mezcla perfecta entre «Easy Rider» y la mítica y alocada «Airbag».

La trama sigue a un grupo de amigas Bea, Vane, Lore, Isa, Encarni, Leo, Vero, Debo, Nadia, quienes, cansadas de la rutina, deciden emprender un viaje que las llevará a redescubrirse y, sobre todo, a celebrar la amistad y la vida. Cada una de ellas aporta una chispa diferente al grupo, creando una dinámica tan entretenida como entrañable.

Un grupo de amigas que, agraciadas con un viaje a las Vegas, comienzan su aventura desde Granada sin saber que en ese viaje se iban a complicar las cosas. Mafia, persecuciones, organizaciones secretas, dinero, mucho dinero, y un secreto del pasado que se desvelará.

Lo que hace especial a esta novela es su frescura. María Beatriz Muñoz logra capturar la esencia de la complicidad femenina, el poder de la risa y la fuerza de los lazos que se forjan a través de experiencias compartidas. El humor y la ternura se entrelazan en cada página, haciendo de esta obra una lectura ligera pero profundamente significativa.

"Se busca a las Glam Girls" no solo es un viaje en carretera; es un viaje al corazón de lo que significa vivir plenamente. Con una narrativa ágil y personajes con los que es imposible no encariñarse, la novela se posiciona como una digna heredera de las grandes historias de aventuras, pero con una perspectiva fresca y empoderadora. Es una celebración de la libertad, la amistad y el coraje de ser una misma en un mundo que a veces puede ser tan monótono como cocinar una tortilla de patata... ¡hasta que decides compartirla con las personas adecuadas!

Como toda buena novela o historia no pueden faltar esos personajes masculinos que ponen el contrapunto y en esta ocasión es Wiliam , un hombre con el que se topan ellan y que convierte su vida en un tobogan de emociones.

Sin duda, esta novela es perfecta para quienes buscan una historia divertida, refrescante y, sobre todo, auténtica. ¡Un brindis por las Glam Girls y por todas las aventuras que están por venir!