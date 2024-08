​Perú en la órbita de China

Hasta hace 2 siglos el Perú fue colonia de España. Luego pasó a ser una dependencia de los británicos. Un siglo después, con el oncenio del presidnete Augusto Leguía (1919-30), dicha dependencia cambió a la de EEUU y a su dólar. En 2024, cuando se cumplen los bicentenarios de las batallas de Junín y Ayacucho, el Perú pareciera estar entrando a un nuevo siglo de dominación extranjera, esta vez, de China.



Ahora es la primera vez que se produce un intercambio presidencial entre China y Perú. Dina Boluarte ha ido a Beijing y en pocos meses llega a Lima Xi Jinping.

Hoy China invierte más de $US 30,000 millones en el Perú (más de la cuarta parte de la inversión foránea) y ha desplazado a EEUU como nuestro principal socio comercial. En 2023 más de dos tercios de las exportaciones mineras peruanas fueron de Cobre y de estas más de tres cuartas partes fueron a China.

Los chinos controlan el 100% de la producción nacional de hierro (son dueños de Shougang Hierro Perú) y también de la electricidad de Lima (sin la cual no se mueve ningún ministerio, empresa importante o barrio capitalinos). Además, son propietarios del principal megaproyecto minero (Las Bambas), de Toromocho (Chinalco) y de otras minas, de la hidroeléctrica de Huánuco y de muchos lotes petroleros. Tienen ambiciones sobre el litio del altiplano, metal esencial en las nuevas tecnologías. También crecen mucho en la industria de la construcción y en el de la importación de bienes de consumo. Hay conversaciones para que Perú tenga ferrovías hechas por chinos, allii se ensamblen vehículos de transporte vial o ferroviario eléctricos chinos y se tenga una planta ensambladora dedicada a ello.

Cuando Xi Jinping llegue, él va a inaugurar el megapuerto de Chancay, el cual apunta a ser el más moderno e importante de la costa pacífica sudamericana. En torno a este se hará una zona económica especial, lo cual viene llevando a expropiar tierras agrícolas y locales de la población. Todo ello ha de ir generando mucha insatisfacción en su población.

A diferencia de los españoles, británicos y norteamericanos, cuyas corporaciones se han expandido empleando la fuerza militar, los chinos prefieren optar por llevarse bien con todos los gobiernos al margen de sus signos ideológicos y avanzar con tratos competitivos o con mucha corrupción.

En las izquierdas no se les ve tan mal, debido a que allí está el mayor Partido Comunista de la historia mundial, aunque este es radicalmente diferente al de Lenin. El modelo chino es alabado por los "comunistas" de Perú Libre, Patria Roja y los exsenderistas que siguen alzados en armas. Empero, el maoísmo se ha transformado en una nueva forma de capitalismo. Si bien se mantienen empresas estatales, hay alicientes para la creación de multinacionales privadas. Gracias al control "comunista" se evitan sindicatos independientes y huelgas al interior. En 1989 la rebelión pro-derechos humanos de Tien An Men fue reprimida a sangre y fuego. En China existe una dictadura de partido único.

China es hoy uno de los principales factores de la contaminación y del cambio climático globales. En el Perú son responsables de la polución de muchos, ríos, valles y aguas. Su rico mar y pesca viene siendo depredado por grandes barcos chinos y asiáticos.

Las corporaciones chinas no son amantes de los derechos laborales, humanos o medioambientales. Si antes Washington sacaba y ponía presidentes, Beijing ahora pueda consolidar a varios, incluyendo a Dina Boluarte, cuyas masacres le importan menos que sus negocios.

La derecha, que hace 3 años decía que la plancha de Perú Libre donde estaba Boluarte iba a traer el "comunismo", hoy apoya a Dina, cogobierna con PL, alaba las inversiones de China roja, y saluda el viaje presidencial hacia dicho gigante.

Si en el siglo XIX los orientales llegaban al Perú como culíes semi-esclavos y esta república se ha tornado en la que más descendientes de origen chino tiene en Iberoamérica, hoy de Beijing salen los magnates que tienen controlando la economía de dicha nación.

En el concierto internacional, una cosa es que una nación busque su soberanía sacando provecho de las pugnas entre Washington y Beijing, y que postule el multilateralismo. Otra es cosa es pasar de una a otra dependencia.