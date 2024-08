​Tendencias tecnológicas entre los jóvenes

El 63% de los jóvenes entre 16 y 24 años han decidido cambiar sus hábitos de consumo en la tecnología, según el informe Consumer Technology and consumption Habits Report elaborado por IPSOS para Back Market, de los que, el 30% estarían dispuestos a optar por un dispositivo reacondicionado, el que, en casos como un teléfono móvil puede ser hasta un 60% más económico que uno nuevo.



“Dispositivos como el teléfono móvil, auriculares o smartwatch se han convertido en parte del vestuario de cualquier joven” señala Marta Castillo, portavoz de Back Market en España. “En este sentido, el reacondicionado se presenta como una de las mejores alternativas para los jóvenes, ya que no solo supone una opción económicamente más rentable, sino que también ayuda a mitigar el impacto ambiental, una de las mayores preocupaciones para los jóvenes hoy en día”, añade Marta.

Estos son algunos de los dispositivos tecnológicos más atractivos para los jóvenes en diferentes áreas:

Educación: desde la pandemia, la migración de las aulas al ecosistema digital se ha expandido y con ello el uso de ordenadores, o tabletas, herramientas esenciales para realizar tareas, investigaciones, proyectos y demás actividades de una forma colaborativa, sencilla y digital.

Movilidad: el sector de la movilidad presenta un gran cambio; vehículos como bicicletas o patinetes eléctricos han comenzado a ser más populares entre los jóvenes, al permitir recorrer distancias cortas de una forma rápida sin necesidad de poseer un carnet.

Ocio: al ser nativos digitales, las actividades de ocio de los jóvenes han cambiado en los últimos años, en este sentido aparatos como ebooks, que permiten tener los libros que quieras con menor peso en un mismo dispositivo, han comenzado a popularizarse. Asimismo, otro tipo de aparatos como cámaras de fotografía o consolas y videojuegos continúan siendo uno de los grandes reclamos para los jóvenes, especialmente estos últimos donde el auge de deportes como los e-sports han vuelto a poner de moda este modo de entretenimiento.

Accesorios: la irrupción de la tecnología lo ha abarcado todo y los complementos no son ajenos a estos. Cada vez, son más las personas que optan por un smartwatch en lugar de un reloj o que llevan auriculares a todas partes, un cambio en la forma de vestir en la que los dispositivos electrónicos se han vuelto un esencial.

Hogar: otra de las grandes tendencias entre los jóvenes es el uso de electrodomésticos como la freidora de aire, con la que hacer miles de recetas que ven en las redes sociales o proyectores, con los que poder montar su propio cine en casa.

Como nativos digitales, la tecnología es parte de la rutina diaria de los jóvenes, es por ello, que es recomendable tener en cuenta qué dispositivos son los necesarios, para no caer en el sobreconsumo, así como optar por dispositivos reacondicionados, opción más económica y sostenible.