​Europa y siete macroculturas…

En mayor proporción de población o en menor, de distintas cuantificaciones y cualidades, podríamos decir, que al menos Europa es y será formada por siete grandes culturas.



No hablamos de etnias sino de grandes conglomerados de culturas que estarán dentro del seno de Europa. En cualquier ciudad de las decenas de miles europeas existirán personas, en mayor cantidad o en menor de esas siete grandes culturas, al menos… Hasta ahora, o diríamos durantes siglos, desde el año mil, Europa estaba dividida en dos grandes subculturas cristianas: la ortodoxa bizantina –con derivaciones rusas-, y, la católica romana. Tres si tomamos la judía.

Después con la Reforma de Lutero en 1517, podríamos indicar que Europa se subdividió en una más, las evangélicas –luteranas, calvinistas, anglicanas…-. Cuatro si tomamos la judía, que ha estado en distintas zonas de Europa, durante siglos, desde hace veinte, veinte al menos…

Pero ahora, podríamos indicar que existen: la cristiana, la judía, la islámica-musulmana, la china, la hindú, la africana y la atea-agnóstica. Al menos. Cada grupo se puede dividir o subdividir en derivaciones.

Dentro de la cristiana –están las tres grandes ramas que hemos indicado, y, la rusa sería una cultura occidental y europea de corte oriental-bizantino-, las personas de cultura latinoamericana, sería de la variedad del cristianismo católico, y, las personas anglófilas podrían ser casi la mayoría del sistema subcultural evangélico cristiano…

Ya, sabemos que dentro de la cultura hindú, existen variedades, entre los vedismos-hinduismos y los budismos y los jainismos –pero como ocurren con el cristianismo, después serían subculturas…-. La cultura judía con una población más reducida, pero no cabe duda, que forma y conforma una taxonomía y un grupo especial. Por lo general, están integrados plenamente en la cultura occidental, tanto europea como norteamericana…

A alguien le pueda extrañar que incluya aquí una variedad cultural, propiamente occidental hasta ahora, pero que puede formar un grupo aparte, que es el ateísmo y el agnosticismo, porque va aumentando el número de personas. Algunos incluirían aquí, el de “creyentes no practicantes”. Pero yo, yo personalmente, no lo haría, porque suelen ser personas que siguen realizando algunos ritos de sus creencias básicas, y, se siguen sintiendo de ese grupo o civilización o metafísica.

La cuestión es con las variedades que quieran, según territorios de Europa, existen y existirán en cualquier lugar de esta Península Europea, especialmente en ciudades, a partir de un tamaño, grupos de personas que o serán de origen cultural cristiano, judío, musulmán, hindú, chino, africano, ateo-agnóstico… Y, esa taxonomía o categorización constituirá un modo de ser y de estar en y consigo mismo, con los otros, con la naturaleza, con el mundo, con la sociedad, con la cultura, con el Estado…

Cierto que personas con un origen, pueden aceptar otras tradiciones culturales-metafísicas, se van “convirtiendo”, proceso que es lógico y normal durante siglos, en casi todas las metafísicas culturales…

¿Qué sistemas de ideas y conceptos y de prácticas hay que desarrollar e incentivar y evolucionar para que las personas, todas las personas se sientan que son y viven y están en Europa, que son europeos aunque unos piensen que su metafísica sea judía o cristiana o musulmana o africana o china o hindú o atea…?

¿Y, que todos podamos vivir en paz, bajo el techo del Estado de Europa, un Estado que se está desarrollando, un sueño de Europa de formar una Unidad Política, unos Estados Unidos de Europa…?

Personalmente, hasta dónde sé, ya saben ustedes que indico que un articulista habla de muchas cosas, -pero todo el mundo sabe y debe saber, que no es experto en todo, si es que es en algo…-, creo que el cristianismo lleva siglos, al menos desde el Renacimiento, la Reforma Religiosa, la Ilustración sometiéndose a una adaptación y readaptación, aunque estos conceptos no gusten, a la luz de las ciencias ortodoxas, y de las prácticas racionales y morales que van surgiendo. Diríamos que los cristianismos, las tres grandes ramas de este movimiento, está en un continúo aggiornamiento, dirían los vaticanistas romanos. Pero, no podemos decir lo mismo de otros movimientos culturales y metafísicos y religiosos y sociales…

Dentro de la cultura china, puede existir diversidad de troncos básicos, desde el confucionismo, hasta los neomarxismos, el taoismo, el ateísmo, etc.

Alguien indicará que hemos olvidado en este esquema de Europa y su demografía cultural, a los pueblos del Pacífico, incluso de Japón y del Oriente Lejano, pero estos podrían ser variedades o estar dentro de los grupos religiosos antes mencionados…

Cómo entenderán y comprenderán, este texto es simplemente, un boceto o esbozo, de dar a conocer, con formas sencillas, que Europa es ya, pero aún será más, en los próximos años y lustros, un crisol y un mosaico de personas que tienen orígenes, aunque hayan nacido aquí, y, lleven aquí, dos o tres o diez generaciones, diríamos, que tienen una raíz cultural diversa. Todo lo que exista en el planeta estará en Europa, es más, todo lo que exista en cualquier sitio o lugar, será el reflejo del planeta. Todas las culturas-metafísicas están condenadas a que existan personas de todas ellas, en cualquier lugar del mundo, en cualquier ciudad del planeta…

Caminamos, a que en toda ciudad del mundo, de suficiente tamaño, irán poco a poco estando personas de todas las culturas-metafísicas-religiones que hemos indicado y de otras. El gran reto de la humanidad, entre otros, es buscar, formas y maneras, que todos puedan vivir en paz, en todos y cada uno de los lugares del mundo. No solo todos puedan vivir en paz en Europa, donde predomina el cristianismo, sino en cualquier lugar del mundo, donde predominen otras metafísicas. El gran reto, entre otros, es que todas las personas de todas culturas puedan vivir en paz en cualquier lugar del mundo, también en Europa… Quizás, Europa sea el gran experimento para conseguir ese fin y esa meta…

