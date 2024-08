AirHelp explica qué tiene el aeropuerto de Doha para ser el mejor del mundo

Hotel, spa, gimnasio y alquiler de limusinas son algunos de los servicios más exclusivos de este aeropuerto. Además de 18 salas VIP, el aeropuerto tiene mostradores de facturación prioritarios y opciones de Fast Track para los controles de seguridad y de pasaportes. Su jardín interior y su imponente oso de peluche de 7 metros convierten a este aeropuerto en un fenómeno de las redes. El Aeropuerto Internacional de Hamad en Doha (Qatar) consigue una puntuación global de 8,52, según el Airhelp Score AirHelp, la empresa tecnológica de viajes y defensa de los derechos de los pasajeros aéreos, ha presentado su ranking anual AirHelp Score 2024, que califica a los mejores aeropuertos mundiales. Para la clasificación, Airhelp valora la excelencia de sus servicios de restauración y tiendas, la puntualidad de sus vuelos y la percepción de los usuarios.

La base de datos de AirHelp recoge datos de más de 4.000 aeropuertos de todo el mundo. Sin embargo, solo 239 aeropuertos internacionales tienen cabida en este ranking -teniendo en cuenta los más populares entre los viajeros y aquellos con mayor tráfico de vuelos-. Este año, el puesto de honor como mejor aeropuerto del mundo es para el Aeropuerto Internacional de Hamad, en Doha (Qatar), que celebra además, en 2024, su décimo aniversario. Ha obtenido una puntuación global de 8,52; con un 8,3 en puntualidad, un 8,7 en valoración de los pasajeros y un 8,9 en la calidad de oferta de tiendas y restauración.

¿Por qué destaca el aeropuerto de Doha?

Sin duda, el aeropuerto de Doha es clave en los traslados de millones de pasajeros, ya que es el punto de escala principal para los trayectos entre países de Oriente y Occidente. Además, al ser uno de los más "instagrameables" del mundo, no es de extrañar que este aeropuerto destaque entre los turistas.

Con una capacidad para acoger hasta a 58 millones de pasajeros al año, este aeropuerto ocupa 22 kilómetros cuadrados, un tercio del tamaño total de la ciudad de Doha.

El diseño de su terminal rinde homenaje a las olas del golfo Pérsico y, además de cumplir con las funciones de un gran aeropuerto, ofrece experiencias a medida para posicionarse como uno de los más lujosos del mundo. Además, el diseño y la altura de su torre de control aéreo, de 90 metros, se incorpora al skyline de Doha.

130 establecimientos de compras y 45 para disfrutar de la gastronomía son algunos de los servicios más comunes que se ofrecen en el aeropuerto. Sin embargo, también se puede encontrar un lujoso hotel con 200 habitaciones y una piscina de 25 metros, gimnasio, diferentes opciones de spa y espacios de relajación. Entre estos, destaca el impresionante jardín tropical The Orchard: un jardín interior de 6.000 metros cuadrados y una fuente de 575 metros cuadrados que deja caer agua desde el techo, con más de 300 árboles y más de 25.000 plantas.

Otro de sus puntos estrella en redes sociales es el oso de peluche gigante que preside el hall principal de la terminal. Obra del artista suizo Urs Fischer, este oso de bronce alcanza los 7 metros de altura y 20 toneladas de peso y les recuerda a los viajeros el valor de los objetos de la infancia y del hogar.

El aeropuerto, que sirve como sede de Qatar Airways -considerada como la mejor aerolínea del mundo-, también ofrece a los pasajeros multitud de salas VIP diferentes para adaptarse a las necesidades de cada persona y, por supuesto, al nivel de su billete. En este sentido, se ofrecen hasta 18 salas VIP dentro del aeropuerto, tanto en llegadas, salidas como en la zona de tránsito para escalas. Dentro de estas salas se pueden encontrar tiendas exclusivas, salas de trabajo con ordenadores, salas para familias con zonas de juegos para niños, salas para fumadores exclusivas y ofertas de restauración que, en algunos casos, incluye servicio de buffet.

Estos pasajeros también tienen grandes beneficios en los controles de seguridad y facturación, como mostradores exclusivos y, por tanto, con mucha menos afluencia de viajeros y tiempos de espera menores. También se les ofrece un servicio de traslado por dentro del aeropuerto en vehículos similares a unos carritos de golf.

Por otro lado, un detalle menor, pero también muy importante, en el aeropuerto de Doha, además de Wifi gratuito en toda la instalación, se pueden encontrar zonas equipadas con ordenadores y cargadores de móvil totalmente a disposición de los pasajeros.

En cuanto al transporte y la conexión del aeropuerto con la ciudad, no solo es posible hacerlo de las formas habituales -metro, autobús, taxi o coche (alquilado o propio) y hacer uso del parking del aeropuerto-, sino que es posible reservar una limusina en el mismo aeropuerto.

Metodología del ranking

Para esta clasificación, Airhelp valora la puntualidad (60%), la opinión de los usuarios (20%) y la calidad de sus espacios de restauración y tiendas (20%). Principalmente, los datos han sido obtenidos mediante la plataforma de datos de AirHelp, que monitoriza más de 4.000 aeropuertos de todo el mundo, y a través de las experiencias personales de 17.000 pasajeros de más de 60 países, analizando el funcionamiento de los aeropuertos desde el 1 de mayo de 2023 hasta el pasado 30 de abril de 2024.