​Tendencias en bodas de otoño/invierno 2024: los detalles que más veremos estos meses en decoración y looks de novia

Con la próxima llegada de septiembre, el sector nupcial vuelve a calentar motores para la nueva etapa de temporada alta que se aproxima. Septiembre y octubre siempre fueron meses de bodas, pero ahora noviembre y diciembre, con los enlaces de invierno, cuentan con numerosas parejas de adeptos. Todos ellos se preguntan, al igual que aquellos que se casan a principios de 2025, que se llevará estos meses, qué veremos sobre las mesas, en los looks nupciales y en los detalles decorativos. La wedding planner Mila Vara, fundadora de Mila’s Weddings, la reputada diseñadora de novias e invitadas Valérie Moreau y la creadora de tocados y accesorios nupciales María Galán, fundadora de Lahuar, nos desvelan las tendencias que más veremos en los próximos meses.





MILAS WEDDINGS. FOTO: COUCHE STUDIO

1. Papelería con mensaje e ilustraciones

“En la búsqueda de la personalización tan ansiada por los novios, que la pareja piense en sus invitados pasa ahora por incorporar todo tipo de detalles a medida, ilustraciones especiales (desde las minutas a las invitaciones) e incluso mensajes que tengan un significado especial. Mensajes con un punto artístico o incluso dedicados uno por uno a cada asistente se colocan sobre las mesas en un diseño que incorpora tipografías caligráficas y alguna ilustración, normalmente en clave colorista”, explican desde Mila’s Weddings.

LAHUAR



2. Gargantillas para novias

Es el accesorio tendencia, la choker o la gargantilla es la pieza estrella entre las novias más estilosas. Un fenómeno que triunfa en los looks nupciales más virales, como explica María Galán, fundadora de la firma de accesorios nupciales Lahuar: "es fácil reconocer que las gargantillas están triunfando entre las novias e invitadas de 2024. Podemos verlas en looks muy románticos, realizados con vestidos en los que se fusionan tejidos a contraste. Queríamos poder ofrecer a nuestras clientas, a las que realizamos modelos personalizados o a medida, la posibilidad de no tener que renunciar a una u otra opción. Si quieren llevar tocado o tiara y choker pueden hacerlo, porque nuestros complementos permiten ser utilizados tanto sobre la cabeza como en el cuello".

3. Escotes que muestran las clavículas

“Suelen comentarlo las estilistas y los diseñadores lo aplicamos de igual forma a la hora de crear una prenda: mostrar las clavículas puede resultar muy favorecedor. Apostar por prendas y vestidos con escotes como palabra de honor, asimétrico, barco, off-the-shoulders, escote con tirantes, Bardot o bañera es una tendencia al alza que nos piden bastantes novias que visitan nuestro atelier y todo apunta a que la demanda seguirá creciendo en las bodas de finales de año y principios del próximo, porque los desfiles neoyorquinos y barceloneses han demostrado que su sombra es muy alargada”, indica la diseñadora de vestidos de novia Valérie Moreau.

MILAS WEDDINGS. FOTO: COUCHE STUDIO



4. Esculturas florales y frutales

“La boda ha pasado a convertirse en un escenario estético cercano a lo artístico, por eso proliferan las esculturas florales y frutales. Tomates dispuestos de forma vertical, flores que parecen ascender para formar una pieza de arte o montajes que integran los alimentos cotidianos en mesas que son más que un bufé. Verduras y flores conviven de una forma poco vista en las bodas de diseño más estilosas, siempre con otros elementos minimalistas”, apunta, desde Mila's Weddings, la wedding planner y fundadora Mila Vara.

VALÉRIE MOREAU. FOTOGRAFÍAS: SOLO EL PRINCIPIO BY MÓNICA GARRIDO. ZAPATOS: MISS BAMBAS



5. Un toque de color en el look

Más allá del blanco nupcial, en el vestido de novia triunfan tonalidades como los champán, hueso o beis como base. Del mismo modo cada vez más prometidas se animan a añadir color: “si bien los vestidos de novia estampados viven un gran momento, las novias se están animando a incorporar color a sus diseños, tanto en bodas civiles como en enlaces religiosos. Colas, capas y lazos hacen contraste con los tonos más claros”, recalca Valérie Moreau.

6. Tartas de boda XL

“Hemos pasado de las tartas nupciales de varios pisos, de los diseños en bloque, las propuestas cuadradas e incluso las opciones más artísticas, a las tartas de boda XL. Arte pastelero de un solo piso y un gran diámetro, a menudo recubierto con los toppings más clásicos: nata, crema o chocolate; y decorado con la frescura de frutas rojas como fresas, cerezas o frambuesas. Una idea elegante y muy divertida”, describe Mila Vara, de Mila’s Weddings.

VALÉRIE MOREAU. FOTOGRAFÍAS: SOLO EL PRINCIPIO BY MÓNICA GARRIDO. ZAPATOS: MISS BAMBAS



7. Tejidos con motivos florales

“Ya sea en blanco, tonos neutros o color, los motivos florales inundan los vestidos de novia, en faldas y cuerpos y tienen un papel destacado en capas y chalecos de quita y pon, habituales en trajes desmontables”, señala Valérie Moreau. También hemos podido ver una proliferación de los bordados florales, en toda clase de tonalidades, tanto en prendas nupciales como en accesorios. Nos lo explica, desde Lahuar, su directora creativa, experta en diferentes técnicas de bordado. “El romanticismo que enamora a la generación Z, que también está presente en las series de moda (como Los Bridgerton) y en otros fenómenos virales, ha permitido que las bordadoras estén reivindicando su hueco en el sector nupcial, para rescatar técnicas antiguas y casi olvidadas y crear una belleza artesanal poco vista. Bordar a mano no es una tarea sencilla, pero ofrece multitud de opciones creativas para transformar una prenda o unos complementos. Los motivos botánicos son los grandes protagonistas, pero no son los únicos: también las estrellas y los motivos de fauna tienen cada vez más presencia en los looks de novia”.

VALÉRIE MOREAU. FOTOGRAFÍAS: SOLO EL PRINCIPIO BY MÓNICA GARRIDO. ZAPATOS: MISS BAMBAS