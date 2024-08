Y los católicos, ¿dónde están? Ahora son demócratas

Es conocida la escena del filósofo Diógenes en Atenas, antes del nacimiento de Cristo, que a plena luz del día, con un sol radiante y una plaza abarrotada de personas, llevaba un farol encendido y, cuando le preguntaban por qué llevaba el farol encendido, respondía: “Busco un hombre”. Como también sabemos que Grecia fundó la democracia y, por tanto, no encontraba un hombre, está claro: eran demócratas, y con este sistema democrático, ya en las escuelas los alumnos pegaban a los profesores. Pues eso es lo que nos pasa en España, no encontramos un hombre, nos hemos vuelto tan democráticos… que hasta muchos miembros de la Iglesia se han democratizado, y aquí nadie sabe nada de nada. Claro, nos pasa como a Diógenes, no encontramos un hombre, este sistema lo que crea son “muertos vivientes”. ¡Viva la democracia y la madre que la parió!