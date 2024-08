Frente al desvarío que vivimos en nuestra sociedad, la degeneración en ideales políticos que no rechazan las barbaridades toleradas a diario y , las actitudes dictatoriales disfrazadas de democracias; que supuestamente deberían ser reales y que en estos últimos años están desapareciendo y coartando nuestra libertades, que tanto costaron conseguir en el siglo XX.



Me viene a la cabeza dos citas Bertran Rusell (1872- 1970) matemático, filósofo, escritor y Premio Nobel de Literatura (1950):

El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes de dudas.

Los científicos se esfuerzan por hacer posible lo imposible .Los políticos por hacer imposible lo posible.

El desconcierto, carencia de discernimientos en una ciudadanía falta de formación y concentración de voluntades para poder avanzar y dejar de dirigirnos por esa minoría de estúpidos que nos han llevado al fin de nuestra civilización. Mientras nuestros estudiosos, inteligentes se esfuerzan, sin dudas para hacer posible lo imposible, nuestros dirigentes necios, hacen imposible lo que se puede hacer posible.

Con sabiduría, es difícil manejar al individuo y nunca le despojaran de su libertad.

Hemos consentido los guetos en las ciudades de nuestra civilización, no nos hemos mezclado debidamente, pues el mestizaje es bueno siempre que la cultura instalada de libertad y progreso, haga que se siga avanzando con las aportaciones de estas que vinieron. En estos barrios se han aislado y han impuesto sus ideologías, creencias, originándose la decrepitud de nuestra civilización.