Parque Natural de Sierra y Cañones de Guara: un destino turístico de ensueño

Al sur de los Pirineos se halla el mayor espacio natural protegido de Aragón: el Parque Natural Sierra y Cañones de Guara. Un territorio único, de belleza singular por sus montañas escarpadas, ríos cristalinos, barrancos naturales, fortalezas y hermosos pueblos. El Parque Natural Sierra y Cañones de Guara, referente mundial de barranquismo, es una opción y destino seguro, atractivo, de calidad y accesible a todos. Dispone de una amplia y variada oferta turística para familias, y turistas en general. EKMB EKMB.- Enclavado en la provincia de Huesca se halla el mayor espacio natural protegido de Aragón: el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, un área fronteriza emblemática de belleza singular por sus montañas escarpadas, ríos cristalinos, barrancos naturales, fortalezas y hermosos pueblos geográficamente entre las estepas y las llanuras del valle del Ebro y los Pirineos. Alberga una superficie total de 47.637 hectáreas y comprende las comarcas de Alto Gállego, La Hoya de Huesca, Sobrarbe y Somontano de Barbastro. En este espacio también se encuentra el Parque Cultural del Río Vero, declarado en 2001 por el Gobierno de Aragón, que confluye con otra maravilla rocosa: el Geoparque del Sobrarbe-Pirineos.

Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara representa uno de los relieves kársticos más espectaculares de España, sin rival en el contexto europeo. Todo el territorio se caracteriza por la belleza y espectacularidad de sus paisajes, fruto de una compleja estructura geológica y de los procesos de erosión asociados a la red hidrográfica. Profundas y estrechas gargantas de caliza recorridas por ríos como el Flumen, Guatizalema, Vero, Mascún o Alcanadre; mallos de conglomerado como los de Vadiello o el Salto de Roldán; barrancos, cuevas, valles, etc. conforman una impresionante arquitectura natural. Además, el emblema de los cielos de Guara es el quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción que es, a su vez, reclamo para miles de aficionados a la ornitología.

El agua marca la personalidad y singularidad de este territorio de referencia mundial por el barranquismo. Sus cañones están calificados como los más atractivos de Europa. En él se encuentran dos de los diez barrancos más impresionantes de España, el de Gorgas Negras y el Barranco Mascún. Es un verdadero paraíso para los amantes de la espeleología y el barranquismo (Mascún, Cañón del Vero, Peonera, Formiga, Basender…) y, sin duda, una meca de la escalada (Alquézar, Vadiello o Rodellar). Posee una amplia red de senderos para trekking o BTT distribuida a lo largo y ancho del parque. En Guara también es posible ver los miradores del Río Vero, los embalses de Vadiello de Calcón y el legendario Salto de Roldán. Entre sus rutas más clásicas están la que llega hasta el Tozal de Guara (techo del Prepirineo, 2.077 m.) o el sendero de la ermita rupestre de San Martín de la Val d’ Onsera, situada en el fondo de un impresionante barranco. Posee una nutrida y variada oferta turística para realizar turismo activo y vivir al máximo unos días de aventura.

En este espacio natural, cada uno de sus quince municipios tiene su encanto, aunque dos de ellos están calificados como de los más bonitos de España: Aínsa y Alquézar que, además, son un buen ejemplo del arte y la arquitectura medieval aragonesa. Su riqueza natural, patrimonial y cultural constituyen un verdadero revulsivo turístico tanto para los amantes de la naturaleza como para familias o turistas, ya busquen emociones fuertes, visitas más tranquilas o simplemente disfrutar de su rica y variada cultura gastronómica y alimentos de calidad. El territorio, en sí, es todo un tapiz de contrastes paisajísticos que, además, dan cobijo a innumerables destinos y a joyas del patrimonio histórico-artístico y etnográfico, como las pinturas murales góticas de la iglesia de San Miguel de Foces en Ibieca, a las faldas de la sierra de Guara, o las iglesias del románico lombardo de los solitarios y auténticos valles septentrionales de Belsué y Nocito, en la Hoya de Huesca. Múltiples opciones que impulsan y promueven la vertebración territorial, económica y social de sus habitantes y del territorio.

Certificado con la Q de Calidad Turística, este paraíso es un lugar para sentir, vivir y disfrutar de la naturaleza en todos los sentidos. Accesibilidad y Adaptabilidad garantiza que infraestructuras aportan condiciones óptimas para su uso autónomo por parte de personas con movilidad reducida. El ParqueNatural de la Sierra y Cañones de Guara es una opción excelente y un destino seguro, accesible a todos y para todos que merece la pena conocer, visitar y disfrutar en cualquier época del año, incluido el verano. Un espacio de calidad y accesible a todos. Un espacio, que diría Cervantes, "enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Y tú ¿Cuándo vienes a Guara? No hay excusa para no recorrer, descubrir, sentir, contemplar, escuchar, saborear, y disfrutar con todos los sentidos de este espacio".

Asociación Sierra de Guara: Asociación creada en 1993, que cuenta con más de 130 asociados de las comarcas de Alto Gállego. La Hoya de Huesca, Somontano de Barbastro y Sobrarbe. Su objetivo es la promoción de los intereses empresariales y turísticos de los asociados en el ámbito territorial de la Sierra de Guara. Cuenta con puntos informativos 24/365 que además de los Mapas Turísticos ofrece otros materiales e información de interés. www.guara.org