Repara tu Deuda Abogados cancela 18.422 € en Priego de Córdoba (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado se endeudó como consecuencia de una separación, un accidente y la pérdida de su empleo Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Priego de Córdoba (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Córdoba (Andalucía) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre con una deuda de 18.422 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó con la separación del deudor. A raíz de eso, solicitó un préstamo para abonar la fianza de su nueva vivienda, el mes en curso y los gastos derivados de la mudanza. Inicialmente, podía ir pagando las cuotas de los préstamos, hasta que sufrió un accidente de tráfico. Poco a poco fue solicitando nuevos préstamos con la intención de ir cubriendo los anteriormente solicitados y poder devolverlos cuando su situación económica y financiera mejorase. Con el tiempo, el deudor tuvo que ser hospitalizado y perdió su empleo, ocasionando un largo de periodo de inestabilidad laboral. Acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento”.

Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad en España se produjo en el año 2015. Se trata de una legislación nacida en Estados Unidos hace más de 100 años a la que se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. La mayor parte de quienes lo han hecho son personas desconocidas para la mayoría que no pueden asumir las deudas que han contraído a pesar de su deseo debido al estado de insolvencia en el que se encontraban”.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad precisamente en septiembre de 2015. Desde sus inicios, ha logrado superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad crece debido a la agilización del proceso y al aumento de casos como consecuencia de la pandemia del COVID-19.

El despacho de abogados cuenta con más de 26.000 clientes, procedentes de todos los puntos de España, que han confiado su caso a ellos para empezar desde cero. Las recomendaciones por parte de algunos de los exonerados han hecho que muchos que estaban pensándoselo den definitivamente el paso y se decidan a iniciar el proceso.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia y que actúe durante todo el proceso de buena fe.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.