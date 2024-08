​Casi el 30% de los españoles toma de media entre 20 y 40 retratos en verano

El verano es, indudablemente, el momento perfecto para desconectar, viajar y crear momentos inolvidables a los que, posteriormente, volveremos a través de las fotos. Sin embargo, la búsqueda del retrato perfecto no siempre es tarea fácil y es que, el lugar, la iluminación o las características del dispositivo pueden determinar por completo el resultado.

Por ello, HONOR, la marca de tecnología global ha realizado un estudio para analizar las tendencias del retrato en verano con el objetivo de conocer de primera mano los sitios favoritos de los españoles para hacerse este tipo de fotografías, los desafíos a los que se enfrentan o qué tipo de contenido les funcionan mejor en RRSS, entre otros. Como resultado del estudio de HONOR, se revelan datos interesantes que nos hacen ver que el modo retrato es una práctica recurrente en términos fotográficos, de hecho, casi el 30% de los españoles toma de promedio entre 20 y 40 retratos durante el verano y entre los motivos por los que lo hacen, más de la mitad destacan el poder documentar recuerdos (63,2%) y como pasatiempo o hobby (22,8%). El paisaje y el retrato, el tipo de foto favorita del verano

El estudio* muestra que más de un tercio de los encuestados (35,2%) tiene una clara preferencia por el paisaje, sin olvidar el retrato, ya sea a sí mismo o a familiares y amigos (22,1%) como los tipos de fotografía favorita que prefieren hacer los españoles en verano. Y en lo que a destinos generales se refiere, la mitad de ellos señalan la playa como el sitio por excelencia para tomarse retratos, seguido de la montaña o áreas rurales (34,8%) y la ciudad con un 8%.

Además, si trasladamos estos datos a número de likes en RRSS, los resultados concuerdan, puesto que, los españoles confiesan que, las fotos que más me gusta obtienen en sus respectivos perfiles son las fotos de sí mismo en la playa o en un ambiente playero (46,4%), así como los paisajes (27,6%) y las fotos de actividades (deportes, aventuras) con casi un 20%. Sin embargo, para sorpresa de muchos, las fotos de comida sólo tienen el éxito atribuido con un 7%.

Las Islas Canarias, la zona playera más atractiva para el retrato veraniego

Ahora bien, si hacemos zoom en las zonas playeras más atractivas para fotos de retrato veraniegas, sin duda las Islas Canarias se corona con un 21,2% y posteriormente, encontramos la Costa de Cantabria (15,4%) y las Islas Baleares (15%). No obstante, si profundizamos en qué lugar de España tiene el mejor paisaje para hacer retratos al atardecer, uno de los momentos del día más fotografiado en esta época, el resultado cambia y en ese caso, las calas de Menorca (31,1%), los Picos de Europa (27,3%) y Cádiz y sus largas playas (19,5%) se cuelan en el top tres según los encuestados. La saturación turística y la mala iluminación, los desafíos del retrato en verano

Los resultados revelan que los españoles viven día a día ciertos retos a la hora de realizar retratos en esta época del año y es que aproximadamente la mitad (42,6%) cree que el gran problema se encuentra en que la mayoría de los puntos turísticos están saturados. Igualmente, también afirman que la mala iluminación (17,1%) es un factor determinante para el resultado final de la fotografía, así como el espacio de almacenamiento del propio dispositivo (14,7%) o con que finalmente la imagen haya terminado siendo una foto borrosa (12,1%).De ahí que, los usuarios españoles valoren, dentro de las características de los dispositivos por encima de cualquier otra cosa la calidad de la imagen (68,6%).