La preocupación de los españoles por sus ahorros aumenta: más del 60% temen no poder afrontar imprevistos

Los ahorros y el coste de vida son dos de los aspectos que más preocupan a los españoles año tras año. Los resultados de la tercera edición del Estudio ‘Percepción y hábitos de los españoles respecto al sector bancario’ llevado a cabo por Nickel, la cuenta que se abre en estancos y loterías, con el fin de conocer en profundidad el sentimiento de los consumidores hacia este sector, muestran un claro aumento en el número de españoles que temen no poder afrontar imprevistos: más de 6 de cada 10 creen que es posible que no les llegase con lo que tienen ahorrado.



Así, según los resultados del estudio, al 64% le preocupa que sus ahorros no le lleguen para afrontar un imprevisto, una cifra un 5% superior respecto a los resultados de esta encuesta el año anterior. Menos de un tercio (28%) afirma haber planificado bien sus ahorros e incluso hay un 8% que declara no tener ahorros. En este punto, las perspectivas no son iguales entre hombres y mujeres: mientras un 5% de los hombres no cuenta con ahorros, este porcentaje es más del doble en mujeres, con un 12%.

Por otro lado, la encuesta desvela que los jóvenes son ahorradores: tan sólo un 1% de los encuestados entre 18 y 30 años afirma no tener ahorros, frente a un 18,5% de los mayores de 65 años. Paradójicamente, en ese mismo grupo de edad se da el porcentaje más elevado de encuestados que consideran que tienen un colchón lo suficientemente elevado como para hacer frente a un imprevisto, con un 35%.

Expectativas para 2024: aumento del coste de vida

El aumento del coste de vida es otra de las grandes preocupaciones para los españoles. Al ser preguntados por esta situación, más de tres cuartas partes de la población (78%) cree que la situación empeorará, con un aumento del 7% en comparación con el año anterior (71%). En el lado opuesto, el 18% es optimista y piensa que la situación mejorará, y tan sólo un 4% afirma no estar preocupado por esta circunstancia.

En cuanto a las expectativas personales, los españoles se muestran menos optimistas que en años anteriores: el 37,5% espera que su situación mejore, un porcentaje un 4,5% inferior que en la edición anterior. Asimismo, el 49% cree que su situación económica este año será similar a la del año pasado (un 7% más respecto a la encuesta de 2023), mientras que el 13% espera que su contexto empeore, resultado similar al año anterior).

El optimismo disminuye con la edad

Mientras que un 53% de los encuestados entre 18 y 40 años creen que su situación mejorará a lo largo del año, este porcentaje se reduce en más de treinta puntos para los mayores de 65, con un 18,5%.

Además, no sólo afirman que su situación no mejorará, sino que uno de cada cuatro (25%) cree que su situación empeorará, cifra que contrasta con el 10,5% de los menores de 40 años.

“Para poder hacer frente a imprevistos, es esencial contar con herramientas que nos ayuden a gestionar nuestro dinero fácilmente.”, expone Mónica Correia, CEO de Nickel en España. “Según un estudio, el 93% de nuestros clientes declara que desde que tienen la cuenta Nickel gestionan mejor su presupuesto personal”.