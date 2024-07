“No me has perdido, siempre podrás encontrarme en tus palabras”. - (Bayardo Quinto Núñez)



PRISA ANTE UNA EPOPEYA

No es menos importante la distancia existente entre nosotros, siempre existirá algo que nos une. Las lunas, los soles, el calor, lluvia, los impases y pases de la vida y muchísimas más cosas y cosas de toda índole; ¿acaso se debe fingir que existen cosas? ¿o instrumentos de marfil o de rosas, o no sé qué? pues, la humanidad siempre ha estado metida en los siglos de hierro destruyendo las almenas, cada uno de los prismas que sutilmente coronan los muros, y, de las antiguas fortalezas dónde se protegen los defensores, para fingir las armas y marcharse de prisa ante de una epopeya moderna que tiene la tierra. Y no mentira; inagotable, es el caballo de Troya, o mejor dicho el que muchos desean resulte actualmente desde adentro. Es el fervor de las lunas y soles discutiendo la historia en todos sus frentes; ahí estaba el fajo de billetes que proviene, provenía y provendrá del almacenista traidor, cómo es sutil maldad, y aunque las multitudes pueden ser tan vastas, sus números son finitos, pues el tiempo los va envejeciendo, desechando. Si tan sólo pudieran alcanzar los amplios campos, cuán rápido volaría, y pronto, sin duda alguna, escucharías el bienvenido martilleo de sus pasos, puños, armas en la puerta de lo anhelado. Pero no será, porque todo envejeció.

¡LA POHESÍA HUMANIZA A LA BESTIA!

Rememoren el brazo de la pohesía que empuña la espada de futuro, contra todo viento furioso, ante hombres gimiendo ansiosos de poder, y, como canto protervo llega un cementerio inocente, sobre fúlgida huella benemérita de luz incandescente para cegar la maledicencia; venturoso (s) apostolado pohético refulgente en diamante de la vida, la pohesía es un don con, armadura de acero como todo un valiente Gladiador (a) y, como Quijote que da todo con carácter humanista sobre los malandrines de la envidia, pero, ¡LA CULTURA DE LAS ARTES! cultiva preparando falanges ante floridos campos de saudad y horizontes de nueva civilización. (Este pohema concursó en este año 2024 en un evento organizado por ZendaLibros.com)

AQUÍ LA POHESÍA COLOSAL

Bienvenidos a la tierra, pohética de gran poder y, prodigio, que es, repleto de Arte Legendario. Su natalicio no tiene tiempo, irradia grandeza, propiciatoriamente en sus lirios en línea, como obra para adorar tu rostro letrístico en los corazones y llovizna que, esparce hermosa fuente para refrescar, y vestir de gala, sin dobleces, como nobles y fieles amigos, a la luz de los tiempos, para apartar esa espina punzante en cada cosa, entonces, la espléndida voz excelsa de la pohesía es una deprecación progenitora implacable y cultora de futuro, pero a su vez incomprendida por tempestades que azotan. (Este pohema concursó en este año 2024 en un evento organizado por ZendaLibros.com)

CLARIVIDENCIA NECIA REALIDAD

Necia vanidad, las realidades tienen un instinto sutil para las cosas, le gusta ser la última del amor perseguido; pregúntate ¿qué sientes? pues, los que estamos más solos, que la vida deja de lado, ¿quién nos se encarga de que vayamos tras la esperanza de olvidarnos de morir? Realmente, si se tratara de ser felices no es nada difícil discurrirlo, lo pésimo es pretender ser más felices eso es muy dificilísimo, porque siempre imaginamos mucho más felicidad de lo que se es en realidad, eres el mundo que imagino. porque no exista más fantasía que pensarte noble realidad, todo lo que dista de vos no me importa, porque, corro tras de cada sueño para perfilar cual tiene la maldad y aunque me arrastro siempre a tu puerta, duelen las heridas viejas, aunque el pasado ya no hace mella como un espacio recóndito interminable; mi mejor clarividencia sigue siendo tuya, honorable realidad y tiempo de todos los tiempos, y, te enseñaré el camino para venir si vienes y a no hacerlo si no vienes, aunque la maledicencia siempre viaja y está viva, nunca muere.