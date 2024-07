Un centenar de trabajos de todo el mundo competirán en la tercera edición de SOCINE, el Festival UEMC de Cine Social Universitario

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid ha recibido cerca de un centenar de trabajos de más de una treintena de centros universitarios y de educación superior de todo el mundo para participar en la tercera edición de SOCINE, el Festival UEMC de Cine Social Universitario. Películas procedentes de universitarios no sólo de España, sino también de Argentina, China, Chile, Francia, Guyana Francesa, Reino Unido, Irlanda, Irán o Rumanía.





Se trata del primer festival de estas características que se celebra en el país, un certamen que tiene como objetivo promover entre las comunidades universitarias la implicación de los jóvenes con los temas sociales y su difusión a través del cine, y más concretamente, de cortometrajes, desarrollando su creatividad y autenticidad.

La edición 2024 de SOCINE cuenta con nuevas categorías y premios, tras el éxito de las pasadas ediciones del certamen, a las que se presentaron trabajos de cincuenta centros universitarios de todo el mundo, y ha ampliado sus reconocimientos no solo a los cortometrajes, sino también a los integrantes de los equipos de filmación (mejor dirección, guion e interpretación).

El Festival Internacional SOCINE, que repartirá más de 10.000 euros en premios, está dirigido a estudiantes y personal docente y administrativo de cualquier universidad del mundo, quienes podrán participar con sus trabajos en las dos secciones a concurso, en las que se admitirán cortometrajes de ficción y documentales.

Tras la recepción de las películas de imagen real, con temática social, producidas con posterioridad al 1 de enero de 2023 y con una duración que no exceda los 20 minutos, un comité se encargará de seleccionar entre todos los cortometrajes presentados aquellas obras que participarán en el III Festival Internacional UEMC Cine Social Universitario.

Un jurado profesional decidirá un palmarés que premiará en cada categoría (Ficción y Documental) a dos cortometrajes. Los primeros premios de cada sección, que serán anunciados en una gala de entrega que se celebrará en noviembre, recibirán 2.000 €, mientras los segundos premios serán galardonados con 1.000 €. A estos premios se suman el Gran Premio del Festival, que recibirá otros 1.000 €, y el Premio Universitario, dotado con 1.000 € más. De esta manera, un cortometraje podría llevarse hasta 4.000 euros en el evento. En esta tercera edición, como novedad, se entregarán los premios a la mejor dirección, guion e interpretación, dotados con 600 euros cada uno.