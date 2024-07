​València Animal Save realiza una línea silenciosa reclamando que no existen las plagas de animales

"Existen muchos animales viviendo en las ciudades a los que en numerosas y repetidas ocasiones se les percibe como una amenaza, un estorbo, una plaga y se les daña o mata, son tratados con desprecio y vistos incluso con repulsión. Hemos dedicado nuestro activismo de hoy para ellos, para que las personas comprendan que todos los seres sintientes merecen consideración y respeto, intentando que se pongan en su piel, en como se sentirían ellos si a la ya triste situación de vivir en las calles se le sumaran miradas de asco, temor a que les lastimen, tener que buscarse alimentos y en el peor de los casos ser considerados una molestia y acabar siendo exterminados", reclamó María Jesús Puertes, coordinadora de València Animal Save tras la línea silenciosa realizada por la zona de la catedral de Valencia el pasado sábado en defensa de los animales llamados liminales y dicho acto sirvió claramente para desmontar que existan plagas de animales.



"Como colectivo antiespecista que promueve el veganismo como el único modo de terminar con todo abuso animal, también hemos charlado brevemente con los viandantes y repartido flyers sobre como cambiar los hábitos alimenticios", explicó la coordinadora.

El Día Mundial por la Defensa de los Animales Liminales, que se celebra el 20 de julio, es una fecha dedicada a visibilizar y proteger a aquellos animales que viven en las fronteras entre lo salvaje y lo urbano.

Estos animales, conocidos como “liminales”, incluyen especies como palomas, ratas, conejos, murciélagos, zorros urbanos y muchas otras que coexisten en espacios compartidos con los humanos. Aunque frecuentemente ignorados o incluso despreciados, estos animales juegan un papel crucial en los ecosistemas urbanos y en la biodiversidad global.

Los animales liminales a menudo enfrentan desafíos únicos, como la pérdida de hábitat, la contaminación y la persecución. Este día mundial busca generar conciencia sobre su importancia y promover prácticas éticas y sostenibles para coexistir con ellos.

La defensa de los animales liminales no solo implica su protección directa, sino también la creación de entornos urbanos que reconozcan y respeten su presencia.



Algunas especies de animales llegan a generar muchísimo rechazo y desprecio, pero nadie se cuestiona el origen del problema del cual hay un único responsable: los seres humanos.

"En ocasiones las poblaciones de algunos animales se descontrolan, son las mal llamadas plagas. Una plaga es un síntoma de desequilibrio de una comunidad. Los animales liminales, no por vivir en entornos urbanos, dejan de conformar ecosistemas, ecosistemas que se ven alterados, generalmente por actividad humana. En consecuencia, palomas o ratas son masacradas sin contemplaciones en cuanto causan algún conflicto de convivencia, pero ellos no tienen ningún interés en resultar perjudiciales, solo intentan sobrevivir", ha explicado ante los medios de comunicación Rosa Más, bióloga y activista por la liberación animal en València Animal Save.

"Para evitar problemas, debemos tener entornos verdes saludables en los núcleos urbanos y periurbanos. Plantar y conservar árboles y arbustos autóctonos, creando refugios y fuente de alimento para los animales liminales, es la mejor forma de evitar problemas, así creamos espacios de aprendizaje y de empatía hacia ellos", concluyó la bióloga ante los medios.

De igual manera, también ha desmontado públicamente las absurdas alertas virales por temas como los jabalíes, flamencos de la Albufera o los saltamontes de Requena y respecto a los animales liminales, le he mandado unas preguntas para que aporte sus conocimientos científicos cuyas respuestas aparecen más adelante de este artículo.

En resumen, independientemente de que alguien empatice más o menos con los animales que debería ser lo primero de lo primero, precisamente lo que reivindicamos los colectivos defensores de los animales es lo que realmente soluciona los problemas de supuesta "superpoblación" y por lo tanto, es una solución satisfactoria para todas las partes, menos para las que aplican el sadismo por negocio.

ENTREVISTA A UNA BIÓLOGA

Para aportar aún más rigor científico a este artículo, he mandado unas preguntas a la bióloga y activista por la liberación animal Rosa Más, como bien os dejo aquí:



1. ¿Qué tipo de animales son los considerados liminales? Son los animales que se han adaptado a vivir en entornos humanos: palomas, ratas, murciélagos, gorriones. También pueden sumarse conejos, zorros o jabalíes, que se ven desplazados de sus áreas naturales de distribución debido a la presión humana: destrucción o fragmentación de su hábitat, contaminación, etc. Son nuestras vecinas en ciudades y pueblos.

2. ¿Cuál es el verdadero problema por el cual en algún caso puntual hay grandes cantidades de animales en un determinado lugar? En ocasiones, la población de algunos de estos animales crece desproporcionadamente, es lo que se califica como plaga, pero realmente es un síntoma de un desequilibrio en el ecosistema. Además, no siempre que se presentan problemas de convivencia, hay una superpoblación.

3. ¿Cuáles son los métodos más comunes utilizados por las empresas de control de "plagas"? Cuando surgen problemas de convivencia, no solo debido a un elevado número de individuos, a veces, molesta su sola presencia por falta de empatía, ya que estos animales conforman su propia comunidad en ecosistemas urbanos y periurbanos y se necesitan mutuamente para desarrollar una sana convivencia.

El método tradicional usado en estos casos ha sido matar a los animales sin contemplaciones.

4. Lógicamente, estamos en contra de matar animales por una cuestión ética, pero explícanos también la inefectividad de cualquiera de estos métodos aplicados a palomas, jabalíes, ratas, insectos y el largo etcétera. Los métodos letales son tan crueles como ineficaces, pues los animales supervivientes se reproducen a mucha mayor velocidad para reparar el daño causado al grupo.

5. ¿Tiene algún rigor científico que estos animales hayan sido excluidos de la supuesta ley de protección Animal? No, no hay argumento biológico alguno que justifique establecer diferencias entre unas u otras especies. Solo la visión antropocéntrica clasifica a los demás animales según el beneficio que obtiene de ellos.

6. ¿Qué piensas de que cuando aparece un animal herido puedan matarlo simplemente por no ser especie protegida? Cualquier animal que lo necesite debe ser atendido. Si se respetara a los demás animales desde el principio, no haría falta proteger a ninguna especie.

Además, las especies animales son codependientes unas de otras, se necesitan para sobrevivir y desarrollarse.

7. ¿Qué es lo que deberían enseñar los centros educativos y los tutores legales a la infancia respecto a la protección animal? Se debería educar a la infancia en el respeto a las demás especies animales. Diferenciar unos de otros según su utilidad para el ser humano es lo contrario a la empatía y al altruismo. Así, las niñas y niños aprenden que puede haber excepciones a hacer lo correcto, a ser egoístas y a poner sus caprichos por encima de los derechos básicos de otros individuos.

8. Para terminar, puedes contarnos que deberían hacer las administraciones a corto plazo en defensa de los animales liminales. Crear y mantener muchos más espacios verdes en los núcleos urbanos, de manera que nuestras vecinas no humanas puedan constituir ecosistemas saludables.

RESPETA A LOS ANIMALES

En consecuencia, cada animal tiene su razón de ser y ni desde el punto de vista ético ni científico tiene el mayor rigor atentar contra los animales simplemente por desconocimiento o falta de empatía.

Encontrarte una paloma herida y tener que lidiar con las administraciones, puede convertirse en un calvario y por ello, lo mejor es que trates con asociaciones, pues encima si al final los ayuntamientos se acaban haciendo cargo, es para cargarse a las palomas o el animal que corresponda si no es especie protegida.

Encima de tener que buscarse la vida para poder sobrevivir, para encontrar comida y tener que ser espantadas por la gente, si sufren algún problema por el cual no pueden volar, se las cargan en muchos casos sin justificación alguna y sin que supongan ninguna amenaza para nadie.



Y como queda más que demostrado, los métodos de matanza son caros, crueles e inútiles, mientras lo que promovemos las entidades animalistas basadas en la ética, también tiene menor coste y mayor efectividad.

Los animales son seres realmente extraordinarios, que nos enseñan innumerables valores y el verdadero significado del respeto. Lamentablemente, el ser humano no ha sabido respetarlos como se merecen y, por ello, muchas especies se han extinguido y muchas otras están al borde de la extinción.

PRÓXIMOS ACTOS POR LA PROTECCIÓN ANIMAL

València Animal Save tiene un próximo acto el sábado 3 de agosto a las 18:00 en la calle Micalet (zona de la catedral de Valencia).

El acto mostrará con carteles y pantallas la realidad que atraviesan millones de animales en granjas y mataderos además de que otras personas activistas conversaremos de cómo dejar de ser partícipes de esta injustificable crueldad que padecen los animales de principio a fin para productos que no necesitamos y que también están destrozando el planeta, vuestra salud y fomentando el hambre en el mundo o la sequía.

Pollitos machos triturados vivos nada más nacer en la industria del huevo por no ser útiles para la producción, lechones a los que se les corta los dientes y rabo sin anestesia, terneros a los que se cargan para que no se beban la leche de su madre y poder explotarlas e inseminarlas constantemente hasta que ya no sirvan y sean enviadas al matadero o un largo etcétera de la miseria que conlleva cualquier producto de origen animal.

Sin embargo, cualquier producto o sabor se puede obtener solamente de los vegetales a poder ser de proximidad para garantizar la calidad y evitar el impacto medioambiental.

Para participar si ya eres una persona concienciada, puedes escribir por privado a la página "València Animal Save" y si aún no tienes la conciencia, sigue de igual manera la página y acude presencialmente a hablar con las personas activistas en ese acto.

Otro de los actos en los que participarán desde el colectivo, es la adhesión a la protesta que la plataforma antitaurina de Alfafar convocamos el 10 de agosto a las 18:30 a las puertas de ese polémico Ayuntamiento que sigue permitiendo "festividades" anacrónicas como el toro embolado, en cuerda o la cagada del manso.

En este caso, para participar es recomendable estar en nuestro grupo para recibir las pautas o al menos, escribir a defensaanimal2023@gmail.com o un mensaje en el 691093886, pues para participar sería bueno conocer el funcionamiento de nuestra plataforma y como está la situación.

Igualmente, se recogerán firmas de la urgente e importantísima iniciativa noesmicultura.org que en la misma web podéis mirar de todas formas donde firmarla presencialmente en cualquier parte de España para así quitar la tauromaquia de la protección que tiene.

Todo el mundo quiere acabar con la tauromaquia, pero luego nadie escribe para participar en prácticamente el único acto que hay contra los cientos de festejos taurinos que se están celebrando en la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, si no quieres seguir siendo cómplice, espero su mensaje para participar y también espero que excluyas a los animales del entretenimiento, vestimenta, alimentación o los crueles e inútiles experimentos y si de verdad tienes interés, pero no puedes acudir ese día, escribe a València Animal Save y te informarán de cómo respetar a todos los animales.



Igualmente, te recomiendo buscar santuarios como compasión animal, fundación, santuario Gaia o santuario corazón verde para ver la diferencia que puedes crear en cuanto a los demás animales sin distinción de especies.

Los animales liminales también forman parte de nuestras ciudades y pueblos, por lo que tenemos la obligación de respetarlos más allá de la falta de empatía de las administraciones.

"El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del ser humano", Charles Darwin.