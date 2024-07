El euríbor baja al 3,55% y ahorra más de 600 euros anuales a los hipotecados

Todo lo que sube, baja. Hace tan solo un año, muchos hipotecados a tipo variable se tiraban de los pelos al ver que el euríbor escalaba hasta el 4,149% y que sus cuotas se encarecían en más de 250 euros. Ahora, 12 meses después, esos mismos clientes respirarán con alivio, porque este índice de referencia cerrará julio con su quinta bajada mensual consecutiva y registrará un valor medio del 3,55%.

Según el analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com, Miquel Riera, este nuevo descenso del euríbor “abaratará las hipotecas variables que vayan a revisarse con su valor de julio, aunque el impacto dependerá de si la revisión es anual o semestral”.



Más de 600 euros de ahorro anual

Las cuotas de los préstamos que se actualicen anualmente se abaratarán más, puesto que este índice cotizaba al 4,149% hace un año.

“Consideremos el caso de una persona que tiene una hipoteca variable media de 150.000 euros, con un plazo de 25 años y un interés de euríbor más 1%. Con una revisión anual, sus cuotas bajarán de casi 890 a unos 838 euros mensuales, lo que supondrá pagar casi 52 euros menos cada mes y unos 623 euros menos al año”, asegura Riera.

En cambio, la reducción será casi imperceptible para los titulares de los contratos con revisión semestral, ya que el valor del euríbor en enero de 2024 era ligeramente superior al de julio (3,609%). Con una actualización semestral, las mensualidades descenderán de unos 843 euros a unos 838 euros; unos cinco euros menos al mes y 30 euros menos al semestre.

Estas cifras, sin embargo, pueden cambiar dependiendo del importe pendiente de la hipoteca, del plazo de devolución que le reste, de su interés y de su fecha de contratación. Desde HelpMyCash ponen a disposición de los usuarios un simulador gratuito de revisión de cuotas con el que puede calcularse cuánto se abaratará un préstamo hipotecario a tipo variable en función de esos parámetros.

Más bajadas en los próximos meses

El futuro también parece halagüeño para aquellos hipotecados a tipo variable a los que se les revise el interés en los próximos meses. Según el analista hipotecario de HelpMyCash, “es probable que el euríbor tienda a la baja con un ritmo moderado, que se intensificará a partir del último trimestre. Prevemos que cerrará el año con un valor de entre el 3,25% y el 3,50%”.

Esta previsión de HelpMyCash se basa en la hipótesis de que el Banco Central Europeo (BCE) bajará una vez más sus tipos antes de que acabe el 2024, probablemente en el último trimestre. Riera cree que “este organismo optará por ser prudente para que la inflación de la eurozona no vuelva a repuntar, pero sí es probable que reduzca sus intereses en una de sus próximas reuniones para dar un empujón a la economía del continente”. Esta acción, según el analista del comparador, apuntalará el descenso del euríbor, cuyo valor depende en gran medida de la política del BCE. Pero advierte que la bajada no será abrupta.

“Actualmente, los tipos de interés del BCE están en el 4,25%, mientras que el euríbor se acerca al 3,50%. Esta brecha significativa sugiere que el euríbor ya está anticipando una futura reducción de los tipos de interés”, explica Riera. Y añade que podríamos experimentar una situación similar a la de diciembre de 2023, cuando el euríbor descendió rápidamente del 4,022% al 3,679% antes de estabilizarse hasta el final del primer semestre. “Es probable que se repita este patrón y que el euríbor se estabilice o baje ligeramente en la última parte del año”, advierte.

¿Se aproxima una guerra hipotecaria para el fin del año?

El futuro prometedor del euríbor beneficiará también a quienes tengan previsto contratar nuevas hipotecas. De hecho, el analista Miquel Riera asegura que varias entidades ya han abaratado sus ofertas hipotecarias en julio, especialmente las de tipo fijo: Banco Santander, Ibercaja, Caja de Ingenieros o Cajamar, por ejemplo. Y otras tantas pueden mejorar sus propuestas si el perfil del cliente es bueno.

Por este motivo, desde HelpMyCash animan a los potenciales compradores de vivienda a comparar las hipotecas de varios bancos para identificar las mejores ofertas y a negociar para conseguir unas condiciones todavía más competitivas: un tipo de interés más bajo, menos comisiones o una financiación superior al habitual 80% sobre el precio de la casa o del piso.

No obstante, Riera desaconseja esperar a que bajen los tipos de interés para comprar una vivienda. “Aunque se prevé un abaratamiento de las nuevas hipotecas, los precios de las viviendas siguen subiendo. Esperar podría resultar en pagar más por el inmueble, lo que contrarresta cualquier ahorro obtenido con la hipoteca más barata,” concluye.