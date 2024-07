El sector editorial continúa creciendo en 2023 al mismo ritmo que en los tres años precedentes

El sector editorial español continuó creciendo en 2023 en línea a la tendencia observada durante los últimos tres años. De esta manera, la facturación alcanzó los 2.856,95 millones de euros, cifra que representa un incremento del 5,1 % respecto a 2022.



Al analizar esta evolución, el sector lleva acumulado un crecimiento de sus ventas del 17,09 % tras la pandemia y del 30,1 % en los últimos 10 años. Entre 2014 y 2019, el ritmo de crecimiento promedio de los ingresos fue de 40,69 millones de euros al año, mientras que entre 2020 y 2023, el ritmo se aceleró llegando a un promedio de 139,01 millones de euros al año.



Así se refleja en el 'Avance del Informe de Comercio Interior del Libro 2023', del que se desprende que el crecimiento de los ingresos se produjo, fundamentalmente, por el aumento del número de ejemplares vendidos, 5,2 millones más que en 2022, hasta alcanzar los 184,27 millones de ejemplares.

“Tanto estas cifras como los datos del 'Barómetro de Hábitos de Lectura' reflejan el buen momento que vive el sector de libro. Si bien hemos atravesado en estos últimos años un contexto socioeconómico complicado, las empresas editoriales han sabido contrarrestarlo. El libro se ha convertido en un producto cultural que sigue atrayendo a los ciudadanos como un elemento clave en su desarrollo”, explicó el presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, Daniel Fernández.

Siguiendo con el análisis de los datos del 'Avance del Informe de Comercio Interior del Libro 2023', destaca especialmente el subsegmento de literatura Infantil y Juvenil que sigue creciendo por encima del conjunto del sector, con un 5,9 %, sumando ventas por valor de 497,30 millones de euros y un aumento de 35,47 % si se comparan con el año 2020.

Los libros de No Ficción incrementaron su facturación un 5,6 %, alcanzando ingresos por 849,84 millones de euros. También registraron un incremento significativo los libros de Texto no Universitario, subsegmento que mostró un 5,2 % más que en 2022, cerrando el año pasado con una facturación por 796,57 millones de euros.

Por su parte, la Ficción Adultos creció un 4,5 % en igual periodo, al sumar ingresos por 622,23 millones de euros, empujado por el alza de 4,8 % de la novela contemporánea, la que aportó una facturación de 314,20 millones de euros.

Realizado por Conecta para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), con el patrocinio del Ministerio de Cultura y CEDRO, el 'Avance del Informe de Comercio Interior del Libro' constata que durante el año pasado se editaron 85.077 títulos, lo que representó un 2,4 % más que en el año 2022. De ellos, 59.528 títulos, un 4,2 % más, correspondieron a títulos en papel, mientras que 25.549 títulos, un 1,6 % menos, fueron títulos en formato digital. La tirada media se situó en 3.586 ejemplares por título.

La facturación de libros digitales se mantiene en el 5,0% de las ventas totales del sector. Por su parte, el número de títulos editados mostró un descenso de 1,6% hasta los 25.549, aunque la oferta de títulos comercializados en soporte digital se situó en los 194.370 títulos, incrementándose un 0,3 %.

Las descargas/ventas llegaron a 14,86 millones, lo que significó un crecimiento de 5,6 % en relación con 2022. El precio medio del libro digital se situó en 9,7 euros por ejemplar, lo que representó una caída de 2,0 % respecto al año anterior, cuando su valor alcanzó los 9,9 euros.

Al analizar los subsegmentos se observa que todas las materias aumentaron sus ventas, destacando el incremento de 3,5 % de la Ficción Adultos, con ingresos por 26,52 millones de euros. No Ficción, que representa el 61,2 % de la facturación total de los libros digitales, subió sus ingresos en un 2,9 %, al llegar a los 88,19 millones de euros.

En esta misma línea, los Textos no Universitarios aumentaron sus ventas en un 2,9 %, con 20,61 millones de euros. Por último, los libros Infantil y Juvenil crecieron 2,8 %, con 8,31 millones de euros de facturación. Por su parte, las ventas de audiolibros alcanzaron a los 6,70 millones, un 95,3% más que en el ejercicio 2022.

Las librerías y cadenas de librerías siguen siendo los principales canales de venta de libros, acumulando 1.567,34 millones de euros, lo que representa el 58,1 % del total de la facturación del sector. Al analizar por canal, las librerías elevaron sus ingresos en un 6,5 % respecto a 2022, al sumar 1.020,10 millones de euros, mientras que las cadenas de librerías lo hicieron un 7,4 %, finalizando el año con ventas por 547,24 millones de euros.

Las ventas del sector del libro en los mercados exteriores alcanzaron, en 2023, los 376,70 millones de euros. Esto representa una caída del 6,53 %, con respecto a 2022, en el que las exportaciones fueron de 403,10 millones de euros.

Iberoamérica se mantuvo como el principal destino de las exportaciones del sector del libro español (editores y gráficos), con ventas por 183,65 millones de euros. Le siguió el mercado de la Unión Europea con ingresos por 138,31 millones de euros. Entre ambos, representan el 85,47 % del destino de las exportaciones.

Al analizar los resultados por países, entre los cinco principales destinos, que concentran el 56,74 % del total de las exportaciones, se encuentran: México, Francia, Argentina, Italia y Reino Unido.