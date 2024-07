Gel limpiador facial con prebiótico para una piel radiante

¿Quieres tener una piel radiante, suave, tersa y libre de impurezas? Quizás la respuesta la sabemos de sobra porque es algo que todos anhelamos pero que no siempre conseguimos. Claro que cuando llevas a rajatabla una serie de pasos vitales y usas los productos adecuados, sí que puedes ver y disfrutar de esos resultados que mencionamos.

Para una piel radiante vas a necesitar la ayuda de un gel limpiador con prebiótico, que una vez que lo pruebes, se convertirá en tu nuevo mejor amigo. Pero vamos poco a poco descubriendo qué pasos debes seguir y qué productos usar en cada uno de ellos. Solo así disfrutarás de esa piel más que perfecta que saldrá a la luz.

Pasos para hacer una limpieza facial cada día

Según nos cuidamos el cabello o la piel del cuerpo, el rostro no se puede quedar atrás. Es más, debe ser siempre prioritario porque cuenta con una piel más sensible ya que está más expuesta a los agentes externos. La limpieza facial es una de esas rutinas que debemos llevar a cabo cada día, pero, ¿qué pasos son los correctos a seguir?

Elimina restos de maquillaje e impurezas

El primer paso es dejar la piel limpia, pero limpia de verdad. De manera que debemos usar los productos correctos para ello. El más recomendable es el gel limpiador porque se encargará de dejar atrás la suciedad, impurezas así como el sebo y también los restos de maquillaje.

Aplica un exfoliante

Es cierto que no necesitas hacer una exfoliación cada día, pero sí una vez por semana. Ya que estamos hablando de una limpieza profunda y dicha exfoliación se encargará de la suciedad más incrustada. Con el cutis húmedo, pasarás el producto con un suave masaje haciendo hincapié en zonas como la frente o la barbilla. Finalmente, retiras los restos con agua.

El tónico

Nunca debes saltar este paso porque el tónico es uno de esos productos que pueden hacer mucho por nuestra piel. Por un lado, va a eliminar todo resto de suciedad que no hemos conseguido retirar con los pasos anteriores. Pero es que además, se encarga de cerrar los poros, dejando que la piel respire y que tenga un acabado más suave.

El sérum

Se ha convertido en otro de los grandes básicos en nuestro neceser. ¿El motivo? Porque penetra en las capas más profundas de la piel, regenerando y dando ese toque más jovial y cuidado que necesitamos ver.

Una buena hidratación

Seguro que ya tienes en casa esa crema hidratante que tanto te gusta porque se amolda a tu tipo de piel. Pues es el último paso y no por ello el menos importante. A la hora de hacer una buena rutina de cuidado facial, la crema hidratante siempre debe estar presente. Es una manera perfecta de poder regenerar el cutis, dándole el agua que necesita pero también las vitaminas que requiere.

¿Qué productos usar? Ingredientes naturales y prebióticos

Sin duda, los productos naturales son los más recomendados. Porque ellos cuidarán al máximo de tu piel, sea del tipo que sea. De modo que uno de los más imprescindibles es el gel limpiador de Arganour. Podemos decir un sinfín de cosas buenas sobre él y aún nos quedamos cortos.

Su fórmula es 100% natural con tensioactivos así como activos hidratantes. Pero no solo ello sino que también calma la piel al mismo tiempo que la repara. Ya que cuando hablamos de los productos naturales, sabemos que estamos en las mejores manos y que le darán más suavidad a la piel.

Inulina: por un lado destacamos la Inulina ya que se trata de un prebiótico que hidrata y equilibra la microbiota. Hace que las bacterias beneficiosas salgan a la luz y reduce las bacterias que pueden causar todo lo contrario, es decir, que causan las inflamaciones cutáneas.

Complejo botánico de Tulsi, Cardo Mariano y Alga Verde. Una combinación de ases que también se encargan de cuidar nuestra piel como nunca. Además de calmar y de reparar también protegen, creando una barrera durante la limpieza facial. Ya que llevan un alto contenido en ácido ursólico y silimarina, ayudarán a que la inflamación se reduzca notablemente.

Claro que gracias a este tipo de productos naturales, también nos ayudan a evitar la pérdida de colágeno, lo que se traduce en una piel suave y libre de arrugas. De manera que la podremos disfrutar tersa mucho más tiempo. Claro que ni qué decir tiene que serán perfectos para todo tipo de pieles.

Las ventajas de la limpieza facial y de usar productos naturales

Poco a poco hemos ido mencionando las ventajas en forma de todo lo que la limpieza facial puede hacer por nosotros. Es uno de los momentos del día en los que debemos invertir varios minutos porque el resultado que conseguiremos bien lo merece. ¿Cuáles son las ventajas a destacar?

Evita el envejecimiento prematuro: cuando cuidamos y limpiamos la piel a fondo estaremos eliminando las células muertas que pueden provocar la falta de oxigenación.

Regula el PH: si la piel tiene impurezas el PH se va a descontrolar. De manera que cuando tenemos una piel limpia y cuidada lo equilibramos.

La piel se vuelve más tersa: se suaviza y la sensación al tacto será más agradable.

Mayor luminosidad en el rostro: ver una piel limpia, sana y con ese brillo natural que cuenta, siempre es toda una gran ventaja que podemos conseguir con productos naturales como el gel limpiador de Arganour.

Controla el acné: es uno de los mayores problemas de la piel, pero se puede evitar o controlar gracias a una buena limpieza y rutina facial en general.

Se estimula la regeneración celular: ayuda a mejorar la textura pero también el tono de la piel.

Recuerda que la limpieza facial debe estar siempre presente en tu vida pero usando solo productos 100% naturales. ¡Así conseguirás grandes resultados!