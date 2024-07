Cuando llegan las vacaciones de verano y se acaban los cursos políticos, es momento de hacer balance, y según el criterio de cada uno de los mortales, se puede llegar a la conclusión de que han sido cursos para olvidar, cursos que han dejado mucho que desear.

Cuando las vacaciones de verano quedan en el recuerdo y ya son historia, durante las que la mayoría de políticos se han tomado su descanso y sus momentos de reflexión, llegan otros nuevos cursos políticos.

Las reflexiones individuales y colectivas de la mayoría de políticos son importantes en época de asueto estival, reflexiones para que su imagen cambie, para que la ciudadanía vuelva a confiar en sus representantes públicos.

España tiene muchos retos pendientes, unos retos que vienen de tiempo atrás, y me atrevo a decir que desde los inicios de la democracia, pero no todos los políticos ponen su granito de arena para llevar esos proyectos que siguen cerrados bajo llave. Por experiencia, creo que todos los cargos públicos cogen fuerzas durante las merecidas vacaciones, pero la diferencia entre algunos es que posteriormente no todos procuran trabajar fuerte para y por el bien de España.