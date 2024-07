TuApartamento.com impulsa la creatividad local con una iniciativa que rompe todos los conceptos de apartamentos turísticos

TuApartamento.com se enorgullece de presentar la Iniciativa Jon de la Puente como parte de sus esfuerzos continuos para fomentar la cultura local y el ingenio artístico, una plataforma que tiene como objetivo poner el arte navarro en el centro de atención a través de la colaboración con artistas de la tierra Montse Borda, talentosa artista navarra, comparte su opinión sobre su implicación en esta iniciativa. "Jon de la Puente me ha dado una increíble oportunidad de dar a conocer mi arte ante un público más amplio y ha facilitado mi conexión con otros artistas locales", expresa Borda. El espíritu que demuestra TuApartamento.com es realmente apasionante no solo por administrar el negocio turístico, sino también por mostrar un gran interés en promover la cultura y el arte entre la gente de la comunidad foral.

Isabelle Clair Murray es responsable de la Iniciativa Jon de la Puente en TuApartamento.com,junto con María Bermejo encargada de poner la imagen que transforma significativamente las galerías de arte vivas, en espacios de alojamientos turísticos.

La iniciativa no solo muestra obras de arte, sino que también inicia talleres y eventos que facilitan la interacción entre artistas, turistas y miembros de la comunidad local. "Es realmente motivador ver cómo la Iniciativa Jon de la Puente no solo promueve el arte, sino que también refuerza las relaciones entre diversos grupos dentro de nuestra ciudad", comenta Borda.

TuApartamento.com reitera su apuesta por la cultura navarra, impulsando el comercio local y apostando por marcos productivos sostenibles. "Nos comprometemos a seguir impulsando la creatividad local con experiencias inolvidables para nuestros huéspedes mientras nos esforzamos por sacar lo mejor de cada uno", concluye Murray.

TuApartamento.com está estableciendo el estándar para combinar turismo y arte a través de la Iniciativa Jon de la Puente, pero más allá de eso, subraya la importancia de reconocer y reforzar el talento.

Para obtener más detalles sobre los servicios de TuApartamento.com ponerse en contacto con esta empresa cuya sede está en Pamplona (Navarra).