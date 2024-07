Resistencia

I Los rayos del sol transforman lo gris en algo menos sombrío y lo claro en luminosidad. Una vez más, esta afirmación se confirma con el amarillento papel sobre la lápida de concreto frío; el haz de luz genera la ilusión de que se trata de hojas recientes, no de desgastada celulosa de contrabando.

II Después de leer los versos, no pudo contener las lágrimas. Pegó la misiva maltratada a su pecho y un suspiro logró contener el llanto amenazante, que anticipaba convertir el momento en un mar sobre su bello rostro. Se dijo para sí, como queriendo que sus palabras llegaran a ese lugar indeterminado: –¡Resiste, resiste…!

III Medio año ha transcurrido sin recibir otra carta. De tanto repasar la última correspondencia, terminó por memorizar el poema.

quiero hacer un alto

las sendas delineadas

los callejones sin salida

las criaturas fantásticas paridas

escudriñaré con detenimiento

dónde comenzó la revuelta

en qué instante surgió la mutación verdadera

sé que corro el riesgo del pasmo

porque en algún momento

me veré de frente sin máscara alguna

sin pretexto

sin opción de ruptura

ni posibilidad de indulto

me internaré sin remedio en las vísceras de papel

en el torrente venoso de tinta

en el hálito poético que infunde vida

quiero leer cada una de mis creaciones

para discernir si hay auténtica poesía

o si solo fue un arrebato de soberbia

y otro tanto de patología (Revisión. APR)

IV Un mes después, llegó otro testimonio de vida. Al final, el sello distintivo de sus comunicaciones: un poema siempre remataba sus envíos.

es tan raro gozar la lluvia

como tantas cosas

atrapados deambulamos

código en dorso y pecho

serie interminable

la lluvia cae

nulo asombro

pese a la maravilla

que da vida

secos huimos

brinca y brinca la mente

salud en prenda

ausencia de lo básico

consecuencia del vacío

el ciego es monarca

el mudo príncipe no soy cómplice

araré el desierto

brotará agua y fuego (Araré. APR)

Después de leer el poema, casi gritó con llanto y alegría: –¡Sigue vivo! ¡No te quiebres!

V En la celda de esa prisión que no aparece en los registros oficiales, aquella donde los habitantes son presos de conciencia, él prepara otra carta con otro poema en secreto. Solo él sabe que está al borde de la locura, a punto de ceder, de delatar a sus compañeros de lucha y de abandonarse a la vileza de sus torturadores.