El jueves pasado se publicó por quinta vez el manifiesto 'Hay que parar la guerra. Ni terrorismo, ni genocidio' impulsado por Recortes Cero. Un manifiesto que suma -y que sigue sumando cada día que pasa- 703 intelectuales, artistas y profesionales destacados, 151 organizaciones y 14.087 firmas de 35 países diferentes, todos ellos determinados a “no acostumbrarse a las bombas y al genocidio contra la población civil”.



¿Por qué insistir?

Ya en la presentación de la primera publicación del manifiesto, el portavoz del equipo promotor, Joanen Cunyat, aseguró que ‘no vamos a parar de publicar el manifiesto hasta que consigamos el Alto el Fuego’, y de momento siguen cumpliendo con su palabra. Como afirmaron, en la concentración del pasado abril, los firmantes “nos declaramos insumisos al tiempo y por eso no vamos a acostumbrarnos a las bombas”. Este es la razón por las que se vuelve a publicar el manifiesto con el verano ya iniciado “porque no queremos que disminuya ni la atención ni la presión sobre la masacre que se está cometiendo”.

Junto con la quinta edición del manifiesto, los firmantes han difundido vídeos de decenas de profesionales destacados del mundo de la cultura al grito de “no nos acostumbramos a las bombas” -entre ellos Rozalén, Juan Echanove, Zatu, Guillermo Fesser, Miguel Ríos, Rosa Montero, Carlos Tarque y un largo etcétera- que animan a firmar el manifiesto.



¿Por qué el mismo texto del primer manifiesto?

En octubre del año pasado, días después de que el grupo terrorista Hamás asesinara en Israel a más de 1.200 personas y el Estado judío respondiera con una guerra criminal contra la población de Gaza, se publicó este manifiesto. Posteriormente, siempre con el mismo texto, ha sido publicado cuatro veces más. En todos los casos ha sido como publicidad pagada con las aportaciones de personas y organizaciones que lo han firmado.

Aunque las circunstancias han variado desde el ataque de Hamás del 7 de octubre pasado a la actualidad -con el incremento “de la masacre que está sufriendo el pueblo palestino”- el manifiesto no ha sido modificado para respetar que su contenido es el que han asumido quienes lo han firmado y por tanto es el que nos une.

En el inicio se explica que “son las palabras que unen a quienes lo firmamos, con distintas sensibilidades y trayectorias”. Y aunque “España ha reconocido el Estado de Palestina - reivindica el manifiesto- ahora la situación “es mucho más dramática”, por eso “el Alto el Fuego indefinido y las exigencias son cada día más urgentes”.

Que Israel detenga los bombardeos, cumpla el derecho internacional y habilite un corredor humanitario, y que Hamás detenga sus ataques terroristas y proceda a la liberación incondicional de todos los rehenes. Y se propone incrementar la presión internacional para alcanzar el alto el fuego, y trabajar por un acuerdo de paz justo basado en la legalidad internacional y las resoluciones de la ONU y la UE, reconociendo el derecho a existir de los dos Estados, el israelí y el palestino.



Ampliar los apoyos es avanzar

Una de las exigencias del manifiesto ya se ha cumplido, que es el reconocimiento por parte de España del Estado palestino, y en la misma dirección apunta el proceso de la Corte Penal Internacional, en el que el fiscal ha llegado a pedir la detención de Netanyahu y la cúpula de Hamás.

En una elección siempre subjetiva entre los firmantes están Joan Manuel Serrat, Eva y Juan de Amaral, Rigoberta Bandini, Antonio Muñoz Molina, Santiago Alba Rico, Elvira Lindo, Luis Tosar, Paco León, Pedro Almodóvar, Isabel Coixet y un muy largo etcétera. Entre los nuevos firmantes están Jorge Valdano, Emilio Martínez-Lázaro, Kity Mánver, Fernando González ‘Gonzo’, Sara Socas y un larguísimo etcétera.



Los periodistas como blanco

Esta es la guerra más mortífera para los periodistas por informar sobre las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. Entre los apoyos hay muchos periodistas como Andreu Buenafuente, Jordi Évole, Javier del Pino, Julia Otero, Joaquín Estefanía, Fran Sevilla, Begoña del Pueyo, Gallego y Rey, Lourdes Lancho, Pepa Blanes, Jon Sistiaga Antón Losada, Rosa María Calaf, Lucía Méndez, Juan Cruz y un creciente etcétera.

Humildemente soy uno de los 14.087 firmantes.

Ampliar los apoyos sigue siendo la tarea: https://pararlaguerra.es/