​Nuevo Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, con una dinámica de conducción excepcional

Mercedes-AMG presentó en el Goodwood Festival of Speed el último miembro de la familia AMG GT: el nuevo Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ (cifras provisionales; consumo combinado: 14,1 l/100 km | Emisiones de CO2 combinadas: 319 g/km | Clase de CO2: G) está concebido para los entusiastas del automovilismo que buscan una dinámica de conducción excepcional. La ágil respuesta a las órdenes de conducción y las prestaciones ofrecen una experiencia de conducción aún más deportiva, que se aprecia especialmente en los circuitos de carreras. Más potencia, una puesta a punto aerodinámica con una sustentación aerodinámica aún más reducida y una refrigeración mejorada contribuyen a una mayor dinámica de conducción y a tiempos más rápidos en circuito.





Al mismo tiempo, el nuevo modelo ofrece las mismas ventajas que los demás miembros de la familia AMG GT. Basándose en la demanda de los clientes de mejorar la practicidad diaria en comparación con la versión anterior, la segunda generación del AMG GT ofrece una generosa sensación de espacio y una buena visibilidad panorámica. También está disponible opcionalmente con asientos 2+2. Componentes de alta tecnología como el tren de rodaje AMG ACTIVE RIDE CONTROL con estabilización activa del balanceo, la dirección del eje trasero de serie y la aerodinámica activa agudizan también el carácter de conducción. Además, el deportivo coupé pone toda su potencia al servicio de la carretera con la tracción total AMG Performance 4MATIC+ totalmente variable.

Mejores prestaciones y conducción optimizada en circuitos de carreras

El motor V8 biturbo AMG de 4.0 litros con 450 kW (612 CV) garantiza una propulsión superior. Entrega 20 kW (27 CV) más que en el AMG GT 63, y los expertos en motores de Affalterbach han aumentado el par máximo en 50 Nm hasta 850 Nm para ofrecer una aceleración aún más contundente. Este aumento de las prestaciones se logró adaptando la unidad de control del motor. El AMG GT 63 PRO impresiona por sus prestaciones, especialmente a altas velocidades. El AMG GT 63 PRO pasa de 0 a 200 km/h en sólo 10,9 segundos (0,5 segundos más rápido que el AMG GT 63). La velocidad máxima es de 317 km/h.



Sistema de refrigeración mejorado

Los expertos de AMG GT han reforzado los circuitos de refrigeración de alta y baja temperatura para que el sistema de propulsión no se caliente en exceso incluso bajo una carga elevada. Ahora hay dos radiadores en los pasos de rueda delanteros izquierdo y derecho. Esto aumenta el rendimiento de refrigeración del sistema de propulsión y, por tanto, el rendimiento general del vehículo en circuito.

Los radiadores superiores de los diferenciales de los ejes delantero y trasero y de la caja de transferencia de la tracción total totalmente variable AMG Performance 4MATIC+ se refrigeran ahora activamente. Con ayuda de bombas de agua de accionamiento eléctrico, el líquido refrigerante circula por los circuitos de refrigeración correspondientes y, de este modo, puede disipar mejor y de forma más continua el calor a través de los radiadores montados en la parte superior.

La nueva geometría de los deflectores de aire en los bajos y las placas protectoras de freno revisadas también canalizan más aire hacia los frenos. Esto aumenta la durabilidad y evita temperaturas excesivamente altas.

Mayor rendimiento aerodinámico

El ajuste aerodinámico también aumenta el rendimiento global en términos de dinámica longitudinal y lateral. Los expertos en aerodinámica y los especialistas en dinámica de conducción han trabajado en estrecha colaboración. El faldón delantero rediseñado es aún más dominante. Integra deflectores de aire adicionales fabricados en fibra de carbono visible alrededor de las tomas de aire laterales ampliadas. El perfil aerodinámico activo en los bajos, el sistema de control activo del aire AIRPANEL en el faldón delantero y el paquete aerodinámico con un alerón trasero fijo en el portón trasero también se incluyen de serie. La sustentación aerodinámica sobre el eje delantero se reduce en más de 30 kilogramos. El resultado es un comportamiento de la dirección aún más preciso. El AMG GT 63 PRO dispone además de deflectores de aire adicionales en los bajos, similares a los del Mercedes-AMG ONE. Estas aletas, situadas a la altura de los ejes delantero y trasero, intensifican el flujo de aire en los bajos. Todas las mediciones están coordinadas e interactúan con el alerón trasero, que aumenta la carga aerodinámica sobre el eje trasero en unos 15 kilogramos.



Frenos cerámicos de gran resistencia, llantas forjadas de 21 pulgadas y neumáticos de competición sin coste adicional

El sistema de frenos cerámicos de alto rendimiento AMG de serie, con pinzas fijas de seis pistones delante y pinzas flotantes de un pistón detrás, está equipado con discos de freno de 420 milímetros en el eje delantero. Se trata de los discos de freno cerámicos de serie más grandes que ofrece Mercedes-AMG en la actualidad. Al igual que en el motorsport, la parte trasera de los discos de freno de alto rendimiento está fabricada en titanio ligero de alta resistencia. El sistema de frenos reduce el peso, especialmente las masas no suspendidas. Otras ventajas son su mayor durabilidad y su resistencia al desvanecimiento en frenadas fuertes, que garantizan tiempos por vuelta muy rápidos. El sistema de frenos también destaca por su larga vida útil y su respuesta instantánea. Esto también es un factor clave para un alto nivel de seguridad en el día a día en la carretera.

Las ligeras llantas forjadas AMG Performance de 21 pulgadas en diseño de radios cruzados están pintadas exclusivamente en gris Himalaya mate. Están equipadas de serie con neumáticos Michelin Pilot Sport 5. Los neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2R Cup están disponibles como opción sin sobreprecio. Las dimensiones de los neumáticos son 295/30 ZR 21 delante y 305/30 ZR 21 detrás.

Sensación de motosport en el exterior y el interior

El paquete exterior de fibra de carbono AMG de serie, con splitter delantero, listones embellecedores en los umbrales laterales, difusor y alerón trasero de fibra de carbono de alta calidad, acentúa la conexión con el motorsport. También se incluyen de serie pinzas de freno pintadas en negro, asientos AMG Performance con gran sujeción lateral y un volante AMG Performance de cuero Nappa/Microfibra MICROCUT.

La frase célebre Juan Manuel Fangio, uno de los más grandes pilotos, y embajador de la marca Mercedes-Benz: “No me preocupa manejar a toda velocidad en la pista de carreras, lo que realmente me preocupa es manejar por la carretera, y que algún loco que se crea Juan Manuel Fangio me rebase”.