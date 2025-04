Renault presenta el dispositivo Jetprint Paint, dedicado a la aplicación de la pintura bitono

Desde 1997 la fábrica europea de Maubeuge produce la gama Renault Kangoo. Ahora, en 2025, reciben una gran novedad: la producción de un icónico turismo 100% eléctrico, Renault 4 E-Tech eléctrico. La fabricación de este modelo viene acompañada de una innovación importante en la línea de producción: el dispositivo Jetprint Paint, dedicado a la aplicación de la pintura bitono. El desarrollo e implementación de esta tecnología inédita y ultramoderna, que permite ahorrar energía y emitir menos CO2, ha sido un desafío. Los expertos Katell y Frédéric nos cuentan más.



Totalmente integrada en la cadena de fabricación, la cabina dedicada a este procedimiento, llamada Jetprint Paint, está equipada con dos robots que realizan la pintura bitono del techo y del capó con una calidad perfecta en solo seis minutos, en lugar de una segunda aplicación de pintura y muchas horas de trabajo manual de preparación.

"A partir de 2025, la fábrica de Maubeuge acoge a Renault 4 E-Tech eléctrico, un vehículo icónico para la marca Renault, lo que nos ha permitido embarcar con el proyecto una innovación revolucionaria para el oficio de la pintura, el Jetprint Paint, que permite la aplicación del bitono" comenta Katell, responsable del servicio de pintura de Renault Group.

El desafío de un procedimiento de pintura totalmente inédito

En la nueva cabina Jetprint Paint la pintura bitono del techo y del capó de Renault 4 E-Tech eléctrico se realiza con una demarcación altamente cualitativa entre los dos colores. Un acabado premium del que Katell, responsable de pintura, está muy orgullosa. Ella es una de las principales “culpables” del despliegue en la fábrica de esta tecnología de pintura inédita. "Gracias a esta innovación, Renault 4 E-Tech eléctrico, equipado con un techo de lona o no, ofrece una opción de personalización inédita que refuerza su exclusividad", explica.



La implementación de esta innovación ha representado un desafío particular para Katell y los equipos de pintura de Maubeuge, entre los que se encuentra Frédéric, consultor sectorial de pintura del proyecto Renault 4 E-Tech eléctrico. En términos técnicos y materiales, todo es nuevo. "El Jetprint Paint no utiliza la misma tecnología para pintar ni la misma pintura. Por lo tanto, hemos creado una cabina específica y formado a los equipos", explica Frédéric.

En cuanto a la organización, la integración de este procedimiento en el proceso de producción no solo es una primicia dentro de Renault Group, sino también una primicia mundial para un fabricante generalista. Para llevarlo a cabo, en paralelo al lanzamiento de la producción del primer turismo 100 % eléctrico de la fábrica de Maubeuge, los equipos se enfrentaron a un doble desafío. "¡Lo menos que se puede decir es que el calendario era ambicioso!" recuerda Katell antes de añadir "todo debía estar totalmente operativo mucho antes de la comercialización del coche”.



Una tecnología de pintura con numerosos beneficios

Tradicionalmente, el bitono se realiza mediante una segunda aplicación de pintura en los vehículos en la línea principal de fabricación. "Concretamente, las carrocerías de los coches se pintan completamente del color principal elegido por el cliente y luego se secan en un horno. Después, se realiza un enmascarado manual que requiere muchas horas de trabajo y la protección con lonas y cinta adhesiva antes de la aplicación de una segunda capa de pintura, solo en las zonas bitono, en la cabina principal", nos explica Katell.

El procedimiento de pintura bitono ahora está integrado en la cadena de fabricación. El enmascarado manual ya no es necesario, al igual que los plásticos de protección y las lonas de enmascarado. "La productividad mejora y los desechos se reducen considerablemente", precisa Frédéric. Otro beneficio es que el rendimiento de la tecnología Jetprint Paint es del 100 %, por lo que no hay desperdicio de pintura.

Finalmente, la última etapa, la del secado en horno, ya no es necesaria. El ahorro en consumo de electricidad es de 1,7 GWh por año. "Es el equivalente anual al consumo de 350 hogares y son 331 toneladas de CO2 no emitidas", se felicita Frédéric.



Una innovación inspirada en el mundo de la impresión

Inaugurado en Renault 4 E-Tech eléctrico, el Jetprint Paint utiliza una tecnología llamada de impresión de pintura. "Debido a su extrema precisión, esta innovación es ideal para la realización del bitono", declara Frédéric.

La aplicación de la pintura se realiza mediante un chorro de pintura de 1 a 50 milímetros de ancho orientado por la presión de proyección y la gravedad sobre la carrocería del coche. "El techo y el capó de Renault 4 E-Tech eléctrico se pintan en seis minutos por dos robots", precisa Frédéric.

A modo de comparación, la pintura integral de cada vehículo se realiza mediante un chorro de 30 a 45 cm de ancho. La pintura se difunde en forma de niebla orientada sobre la carrocería por aire comprimido y alta tensión utilizando la tecnología llamada de atomización.

Este nuevo procedimiento de pintura tiene tantas cualidades que Katell piensa en grande. "Las perspectivas futuras del Jetprint Paint son más amplias que el bitono". De hecho, esta tecnología puede permitir el desarrollo de la oferta de pintura a medida para flotas profesionales o incluso de personalización para los clientes particulares. El abanico de posibilidades es amplio. "Contribuyendo a una producción más sostenible y con un acabado tan cualitativo, el Jetprint Paint tiene un futuro prometedor dentro del Grupo", concluye orgullosamente Katell.

