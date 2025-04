​Citroën C4 y C4 X suponen un nuevo paso adelante en el confort y el espacio interior

Un nuevo cuadro de instrumentos, permite un acceso aún más cómodo a la información y a las principales funciones de estos automóviles. Además, incorporan 20 funciones de ayuda a la conducción que responden a la vocación de Citroën de poner la tecnología al servicio de la comodidad y el bienestar al volante.



Los asientos Citroën Advanced Comfort que se encuentran al abrir las puertas de los Nuevos C4 y C4 X ayudan a crear una atmósfera acogedora e invitan a recorrer kilómetros, gracias a su efecto acolchado y a su tapicería de colores cálidos. Los 15 mm adicionales de espuma crean un mullido que se agradece durante todo el trayecto. Su texturizado, unido a la capa de alta densidad en el centro del asiento, brindan una excelente sensación de confort dinámico, que permanece en cualquier circunstancia, por muy largo o accidentado que sea el recorrido. En la fila delantera, conductor y copiloto pueden disfrutar de asientos delanteros con función masaje, para superar viajes kilométricos sin problemas de espalda. Los respaldos se inclinan hasta 27º para permitir una postura cómoda y relajada al gusto de cada uno.



Una sensación de alfombra voladora que las suspensiones Citroën Advanced Comfort, de serie en toda la gama de los Nuevos C4 y C4 X, no hace más que reforzar. Esta ingeniosa innovación técnica, exclusiva del Doble Chevrón, sigue la tradición de las uniones al suelo de la marca. Su funcionamiento se basa en la presencia de dos topes hidráulicos, uno de extensión y otro de compresión, a ambos lados de cada amortiguador. Combinados con el muelle y el amortiguador, dan una mayor libertad de desplazamiento al vehículo y ralentizan, de forma progresiva, los movimientos de la carrocería. Gracias a esta suspensión, el automóvil parece sobrevolar la carretera, sea cual sea el estado del firme.



El espacio a bordo es un elemento inseparable del confort. A bordo del Nuevo Citroën C4 y del Nuevo Citroën C4 X se puede disfrutar de una habitabilidad de referencia en el segmento C. La distancia entre ejes de 2670 mm permite un espacio de 198 mm a la altura de las rodillas, mientras que la anchura exterior de 1800 mm de estos modelos hace posible acoger cómodamente a tres pasajeros en las plazas traseras. Además, el maletero de estos automóviles ofrece una capacidad y una modularidad con pocos rivales en su categoría. En el Nuevo C4, se puede disfrutar de 380 litros, que pueden ampliarse a los 1250 litros con los asientos traseros plegados. El Nuevo Citroën C4 X, por su parte, ofrece 510 litros y una anchura entre pasos de rueda de 1010 mm. En ambos automóviles, el umbral de carga bajo (715 mm), su acceso ancho y sus lados rectos y planos permiten aprovechar al máximo su capacidad sin que sufra la espalda. Una versatilidad que tiene sus mejores aliados en los ganchos laterales para bolsas y la trampilla portaesquíes, que permite transportar objetos largos sin problemas.

En el apartado tecnológico, los Nuevos Citroën C4 y C4 X combinan las innovaciones más avanzadas para lograr una experiencia de conducción segura y relajante. Equipado con un cuadro de instrumentos digital, un Head-Up Display a todo color y una pantalla táctil de 25,4 cm (10”) capacitiva, dispone de 20 tecnologías de ayuda a la conducción, como el Highway Driver Assist, un dispositivo de conducción autónoma de nivel 2, así como 6 avanzadas tecnologías de conectividad.



Y ahora gracias al programa Citroën We Care, los clientes disfrutaran en C4 & C4X de hasta 8 años de garantía. Se trata de una garantía adicional de hasta 5 años con una cobertura especial (una vez finalizada la garantía del fabricante) que se activa tras realizar el mantenimiento preconizado en cualquier Servicio Oficial de la red Citroën autorizada. Tiene una validez hasta la próxima cita de mantenimiento recomendada y siempre dentro de los 8 años y/o 160.000 km, lo que antes suceda.

