Realidad, verdad..., ¿la libertad?

Promesas, mentiras..., ¿el derecho? Auditor, falsedad..., ¿la consecuencia? El juramento por cargo, el incumplimiento..., ¿la inhabilitación? Campañas electorales, incumplimientos..., ¿la penalización? El dinero público, los auditores..., ¿las devoluciones?

Todos fracasaremos si no aprobamos una ley que inhabilite a toda persona con cargo en cualquiera de los tres poderes de un Estado, LEGISLATIVO, EJECUTIVO, JUDICIAL, que le otorgue poder intervenir en toma de decisiones sobre temas relacionados con sus “STATUS” y sus “INTERVENCIONES”.

Si no tenemos respuestas y conclusiones para los SEIS PLANTEAMIENTOS INICIALES, aconsejemos a toda persona honrada que no reflexione porque por cada día de reflexión perderá un año de vida. No olvidemos aquello que decía. “no estéis recordando siempre la historia porque perderéis un ojo..., pero NO OLVIDARLA PORQUE PERDERÉIS LOS DOS”.

A don Pedro Sánchez y a sus ministros “adláteres”, de dudosa preparación e independencia político-moral, simplemente les diría: “La Historia la van escribiendo ustedes, sus tumbas las van cavando los votantes”.

Como tengo algo de estudios, indicaré que ya sé aquello de “¡qué me quiten lo bailao!”, pero también conozco aquel otro que decía: “triste victoria la de aquel que la escribe con el dinero ajeno”. Esto último lo digo por los ERE... ¿Nadie, en este País, es capaz de hacer el recorrido, EURO tras EURO, hasta conseguir, NO ENCARCELAR, NO, pero por lo menos FOTOGRAFIARLES Y ENSEÑAR A TODA ESPAÑA LOS RECIBOS DEL INGRESO DE TODO EL DINERO MAL CONSEGUIDO Y MAL USADO?

¿Qué orden ocupamos a nivel internacional en transparencia, en responsabilidad política y en educación SOCIAL? No es un acertijo, es una encuesta para inteligentes.